 中国频繁停电现象亦影响德企 | 经济纵横 | DW | 28.09.2021

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经济纵横

中国频繁停电现象亦影响德企

近日，中国东北、上海附近工业区和广东等地频繁发生突然拉闸停电现象，引起愤怒。德广联记者从上海发来报道。

Kohlekraftwerk | China

在中国，三分之二的电能仍来自燃煤

（德国之声中文网）烛光代替电灯、水泵停转；因电梯停开，高层住宅楼有带孩子的家庭不得不爬 20 层楼梯。停电对中国东北地区的打击尤重。比如，人口800万的辽宁省会沈阳市。   

该市一居民在新京报网络视频中说，"下午4点到午夜，突然停电。附近食堂和餐馆也没电了，这特别糟糕，因为我们这里有很多工人还得吃饭呐。"   

中国 33 个省级地区，至少有 16 个地区发生停电。这也给工业带来麻烦，工厂和整个工业园区不得不停工。从中国重工业大型国企到外国公司，几乎个个都受影响。 

中国欧盟商会主席武特克 (Jörg Wuttke) 表示，外企通常临时才接到预警，有时根本就不事先通知。他指出，"企业有时提前两、三天接到停电通知，这就是很好的情况了；在华北的沈阳，你有一天时间；在天津，当局是临时决定立即停电。"

Tatra Summit in Slovakia Jörg Wuttke

中国欧盟商会主席武特克 (Jörg Wuttke)

许多在华德企也受到影响。大众公司指出，它在中国的一些工厂不得不取消个别班次，主因是由于断电，配件供应商无法及时供货。  

这家德国达克斯企业的中国区负责人对德国电视一台表示，主要担心中方说停电就停电，一切都不透明，没有法律确定性，导致企业无法计划。他说，在中国呆了30年，从未有过现在这样的经历。 

停电的多重原因

在中国，三分之二电能仍来自燃煤。一段时间来，中国国内市场上，煤炭价格高企，导致一些电厂亏本发电，因此宁愿暂时停产。另一方面，由于随着新冠疫情缓和，海外重又购买更多中国产品，近几个月来，中国国内的电力需求大幅增加。此外，政府在气候保护和二氧化碳排放方面出台新要求，导致地方当局有时以拉闸停电作出反应。德国驻华商会 (AHK) 的希尔德布兰特（ Jens Hildebrandt）就此表示，"德国经济界当然支持中国减少二氧化碳排放的目标，例如，通过新的工业流程和新产品。但我们也需要有规划安全性。就此议题，我们有根本性的理解，但不理解怎么会这么停电。"  

Infografik - Stromproduktion in China - CH

中国大部分电能仍来自燃煤

中国欧盟商会主席武特克在上海警告说，从中长期看，很多在华外企将面临规划安全问题。他表示，"整个事情（停电）没有法律依据，没有提前通知，没有相关文件，也没有政府解释。有关方面只是电话通知，或临时派人告知，或者立马儿就拉闸停电。这一来，哪儿还有什么计划安全性可言。"  

中国国内的停电现象有可能加剧全球供应链问题。一些外国分析人士现在预计，因停电带来的影响，今年，中国经济增长幅度将低于预期。日本第一大券商--野村证券已将对中国第四季度的增长预期值从 4.4% 下调至 3%。

 

（德广联） 

 

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