中国领导人要重新分配财富 “调节过高收入”引热议

（德国之声中文网)据中国官媒报道，在8月17日的中央财经委员会第十次会议上，习近平在会上发表重要讲话强调，“共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征，要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕.....。"

报道说，中央财经委员会会议强调，共同富裕是全体人民的富裕，不是少数人的富裕，要坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展。会议指出，要构建初次分配、再分配、三次分配协调配套的基础性制度安排，加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性，扩大中等收入群体比重，增加低收入群体收入，合理调节高收入，取缔非法收入，形成中间大、两头小的橄榄型分配结构。

贫富差距的鸿沟越来越大 私营企业巨头成目标

2020年之前，中国领导层似乎将注意力更多放在消除绝对贫困和区域性整体贫困上。到2020年底，官方已宣布所有贫困县全部摘帽，近1亿贫困人口实现脱贫，“成功走出了一条中国特色扶贫开发道路”。

尽管如此，中国贫富差距的鸿沟却越来越大。根据《美国经济评论》2019年的一项研究，过去十年中，中国前10%的富裕阶层的财富占全民总收入的40%左右。据“胡润富豪榜”今年年初的统计，过去五年中，中国的亿万富翁人数几乎翻了一番，达到1000多人。2020年度胡润百富榜显示，尽管许多普通人疫情和封锁下生计艰难，中国身价过亿的富豪们却比往年更加富裕，身价总值高达1.5万亿美元。其中阿里巴巴创办人马云位于2020年度胡润百富榜榜首，财富增长了45%，达到588亿美元。

最近数月以来，中国政府全面推动对私营企业的监管和整顿，从科技巨头到教培行业，私营企业中的巨头首当其冲，受到新法规和反垄断调查的冲击。阿里巴巴、腾讯、滴滴打车等上市企业的股票市值以空前的速度蒸发，私营企业老总的财富也以前所未有的规模大幅缩水。

何为过高收入？

中国目前没有直接的财产税，也没有遗产税。尚不清楚的是，中国政府还将以何种手段“加大税收、社保、转移支付等调节力度并提高精准性”。此外，中央财经委员会会议上提到要“合理调节过高收入”，但何为“过高收入”也并无相关说明。在新浪微博上，中国网民对此议论纷纷。有人指出，“所谓的高收入是相对的，怎么界定？希望别弄出一个漏洞整人！”，“针对收入而不是资产，打的是高学历奋斗逼，一二线城市房东地主们爽歪歪了”。也有人认为，“呵呵，一堆官样文章，说了跟没说一样，一点实际的都没有，让老百姓怎么相信？”，“谁都知道最富有的是当官的”，“先把官员的财产整透明了再说”。还有人担心，“消灭大富，就轮到了小富，消灭了资产阶级，就轮到中产阶级，你以为你是穷人无所谓，总有比你更穷的人想分你的财产”。

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