中国青年失业率7月升至17.1%

（德国之声中文网）官方数据显示，7月份中国青年失业率上升至17.1%，这是今年以来的最高水平。



青年失业率飙升、高度负债的房地产行业以及与西方日益加剧的贸易冲突，让这个世界第二大经济体面临日益严重的经济挑战。

据新华社报道，中国国务院总理李强周五（8月16日）要求“听得见、听得进企业的呼声，真正为企业解决实际困难”。

中国国家统计局周五发布的数据显示，16至24岁年轻人的失业率大幅上升，从6月份的13.2%上升至17.1%。

这一备受关注的指标在2023年6月达到了21.3%的峰值，随后当局暂停了数据发布。今年1月，统计局将在校生排除在失业率数据统计外之后，开始按月发布不包含在校学生的不同年龄段劳动力失业率。

今年6月，中国有近1200万大学生毕业，导致本已竞争激烈的就业市场压力加剧，这可能解释了7月失业率的急剧上升。今年5月，中国国家主席习近平表示，必须“把就业当作民生头等大事来抓”。

在25至29岁人群中，7月份的失业率为6.5%，高于上个月的6.4%。整体劳动力的失业率为5.2%。然而，国家统计局的数据只考虑了城市地区，因此未能全面反映中国整体就业情况。



高企的失业数据伴随着其他令人失望的经济数据，包括显示工业生产疲软的数字，尽管中国政府最近采取了旨在促进增长的措施。



7月份的工业生产增长放缓，月度增长率为5.1%，低于6月份的5.3%，也未达到分析师的预期。



上个月，中国主要城市的房地产价格再次下降，显示出需求疲软的迹象。根据本周早些时候发布的官方数据，银行贷款需求也出现了近20年来的首次收缩。



国际挑战也在加剧，欧盟和美国日益加强贸易壁垒，以保护其市场免受来自中国的低成本产品和被认为不公平竞争的影响。





（法新社）





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