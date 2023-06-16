 中国青年失业率20.8%再创纪录 | 经济纵横 | DW | 16.06.2023

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经济纵横

中国青年失业率20.8%再创纪录

中国官方公布的5月经济数据不如人意，失业率更是再创新高。国家统计局周四公布的数据显示，青年人相当于有五分之一失业。中国央行再度降息以刺激消费。

China | Jugendarbeitslosigkeit Jobsuche

（德国之声中文网）中国官方公布的青年人失业率4月就已达到20.4%。这一数据所指的是16-24岁的人群。5月则达到20.8%。总体失业率5月为5.2%，和4月持平。不过，中国的失业率不能完整反映整个国家的情况，因为失业率调查只在城市进行。因此中国官方称之为城镇调查失业率。

与此同时，5月，世界第二大经济体在新冠疫情结束后的复苏也再度放缓。中国官方数据显示，5月工业生产增加3.5%，而上月增加5.6%。工厂还在逐渐地恢复全部的产能。

经济复苏也受到传统上具有重要意义的房地产市场的掣肘。在连续多年过度增长之后，中国房地产市场持续疲软。专家称存在房地产泡沫。自年初至5月，房地产市场投资降低了7.2%，降幅比预期还大。

此外，消费氛围也不尽理想。零售业同比增长12.7%，4月还为18.4%。这是私人消费行为的主要指数。中国国内需求的疲弱再加上通胀几乎为零，都使经济复苏进度放缓。

而外贸方面则受到世界经济疲弱以及欧美高通胀的不良影响。保银投资总裁张智威周四表示，所有数据一致显示经济动力减弱。

中国央行试图通过更宽松的货币政策刺激经济：降低中期贷款利率，并注资2370亿元（约合306亿欧元）。这些外界期待的举措旨在降低商业银行的融资成本，并鼓励其以更优惠的条件发放更多贷款。周二，央行已出人意料地下调了短期贷款利率。

凯投宏观金融分析师埃文斯-普理查德（Julian Evans-Pritchard）不认为这些措施能取得很大成效。不过，这些措施仍显示"政治决策者在中国经济复苏方面的忧虑不断增加"。

（法新社）

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