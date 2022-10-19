 中国青年失业率高企 二十大无视危机 | 经济纵横 | DW | 22.10.2022

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经济纵横

中国青年失业率高企 二十大无视危机

周六，中共二十大闭幕，尽管习近平承诺要实现“共同富裕”，但也无法提供走出危机的解决之道。中国的失业率创下新高，尤其是年轻人缺乏好的就业前景。

2022年8月北京的一个招聘展会

2022年8月北京的一个招聘展会

（德国之声中文网）在中国城镇16岁到24岁的年轻人中，失业率高达将近五分之一，创下历史新高。来自辽宁葫芦岛的23岁的小于（音）告诉德新社，她住在父母家，生活靠家人资助。一年前在长春大学毕业后，小于一直没有找到工作。"因为疫情，企业都很困难，很多人失业，更不要说没有工作经验的毕业生了。"

失业数字和经济低迷给政治北京召开的5年一度的中共党代会蒙上阴影。尽管党和国家领导人习近平几乎每天都在人民大会堂对2300位代表大谈共同富裕，但就中国经济面对的问题缺少有提及。

危机视而不见

原定在这一周的外贸和经济数据发布被推迟。清零政策下的反复封城、房地产市场低迷、内需不振和债务过重，让中国这个世界第二大经济体受到重创。今年第二季度，中国经济增长率仅为0.4%。政府给今年定下的5.5%的增长目标将无望实现。

“清零”政策对于中国经济意味着什么？

世界银行预计，中国今年的经济增长位2.8%。除2020年新冠爆发之年外，这是中国经济40年来首次跌至如此低水平，也是1990年以来首次低于亚洲其他地区。

23岁的小于认为，自己就业前景不佳，跟中国的高校教育体制有关。"大学里教授的东西都很肤浅"，学习动画艺术的她说，"我们什么都学一点皮毛，什么都学不精。我感觉大学是白上了。"现在她正在试着转行，跟一位医生学中医。

意识形态高于经济

"失业率达到新高，中小企业倒闭的情况很普遍"，原清华大学政治学讲师吴强说，"地方政府的财政压力很大。"他指出，习近平的清零和经济政策导致了几十年来最严重的危机。过去三十多年中，中国积累了一定的富裕，产生了一个中产阶层。"但他们没有自己的政治代言人，没有发声的途径。"

习近平承诺的共同富裕对许多年轻人还很遥远

习近平承诺的"共同富裕"对许多年轻人还很遥远

在二十大上，习近平的意识形态思想将深入党章，权力得到巩固，确认下一届5年任期。柏林墨卡托中国研究中心（MERICS）的雅各布·君特（Jacob Gunter）指出，习近平的下一个任期将面对中国数十年来"最糟糕的经济"，目前国内气氛低迷，很多中国人在为艰难年景未雨绸缪。在大家都省钱的情况下，消费自然提不上去，尽管政府希望拉动内需来刺激景气。"这与习近平对中国经济的希望背道而驰。"

小于说，她的大多数同学都在徒劳地找工作，包括那些读了硕士和博士研究生的人。而且还有很多因为疫情关系从国外回国的留学生。"人才多了，企业有更多选择，要求也就更高"，她说。对于北京正在召开的二十大，她表示，自己对政治不关心，因此并没有关注。

 

(德新社)

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