中国需求增加 加剧原材料供不应求

（德国之声中文网）美中两国领衔下的全球经济复苏导致金属和木材等原材料日益稀缺，价格也因此大涨。对德国手工业而言，这一现象正日益危及盼望已久的上升势头。情况之糟，远超预期，并使众多公司处于 "吊诡境地"，不得不让员工从事短时工作。

联邦手工业联合会主席沃尔塞费尔（ Hans Peter Wollseifer）对德新社表示：“这不仅冲击建筑业和扩建行业，而且严重影响我们的整体经济。”

沃尔塞费尔指出， 现在遇到的材料短缺和价格同时爆涨局面达到前所未有的程度。“情况在恶化，过去几星期里，情况再度加剧并达到顶峰。” 根据汉堡研究机构HWWI的计算，仅从4月至5月，工业原材料的价格平均上涨了14.2%。

该研究机构在本周五（6月4日）的一份报告中指出，"目前，全球经济的快速复苏，特别是强劲的中国经济的上升趋势，正导致对原材料的高需求。5月份工业原材料价格上涨尤劲，原因是全球（尤其是来自中国）的高需求仍处于供应有限的局面。 ”

根据针对手工业企业的一项新调查结果，沃尔塞费尔指出，目前已有一半以上受访企业正苦于材料采购问题，而1月份时还只是三分之一多一点。调查结果显示，受到自己供应链中断影响的企业中，有84%企业因材料短缺不得不取消或推迟订单；受供应瓶颈影响的企业中，有 61%表示价格飙涨导致完成现有订单得不偿失。

根据该项调查结果，目前各企业最缺金属，其次是木材、塑料和电子元件。HWWI的报告以铜、镍和锡为例指出，大量初级产品价格大幅上涨："中国是世界上最大的铜消费国，占全球产量的一半。” 报告还表示，气候政策驱动下的电子化经济的发展也是对铜这样的工业金属需求增加的原因。

专家们指出，锡价已涨至10年来最高，5月份环比上涨14.4%，最大原因是来自消费电子的需求："由于新冠疫情期间远程工作和居家授课增加，对智能手机、笔记本电脑和iPad的需求激增。" 该报告指出，钢以及铁矿石价格也大幅上升。

此外，木材价格也继续飙升。HWWI报告指出，"与4月份相比，木材价格平均又增加了33%，比2020年5月高出340%以上。随着经济复苏、需求增加，建筑用木材价格继续受到强势推动。"

按照设址慕尼黑的Ifo经济研究所的看法，对消费者而言，这一趋势可能意味着更高价格。Ifo景气问题专家沃尔拉贝（Klaus Wohlrabe）周五表示，"许多企业正在转嫁上涨的采购价格。此外，还有部分原因是对于早先新冠危机期间降价的后补效应。" 他估计，几乎没有哪个行业工业不会即将涨价："众多原材料的价格上涨最终会波及整个经济"。

沃尔塞费尔认为，供应瓶颈和价格上涨的爆炸性组合恰正危及到在新冠危机中被证明是景气稳定器的手工业。他强调，"如果这一经济支柱风雨飘摇， 则不仅是建筑和装修行业会难以为继，今年下半年的整个经济追赶进程都会面临风险。这位德国技术手工业协会（ZDH）主席表示，"至于计划中的未来项目，住房建设、能源和网络以及宽带和光纤的扩展，则都将被搁置，陷入停滞。因此，迫切需要采取补救行动"。

根据Ifo研究所最近的一项调查结果，几乎一半德国企业遭遇中间产品供应问题。该所负责人福斯特（Clemens Fuest）周五对“时代在线”表示："这么高的比例前所未见。它正在延缓经济复苏。" 但他同时指出，Ifo认为这只是暂时情况。"导致供不应求的还有其他因素。当全球出现景气回升，企业就会需要更多的半导体和电子元件，价格也会因此上涨。"

（德新社）

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