中国零售商转战低价 或加剧通货紧缩

（德国之声中文网）中国零售商为赢得重视价格的消费者，将销售战略转向廉价商品和服务，这有可能使这个世界第二大经济体的通货紧缩趋势更加严重。

商品大幅降价、廉价商店激增以及企业转向廉价的小规模生产，可能会造成恶性循环：利润率下降，从而抑制工资和就业增长，然后进一步抑制消费者的消费欲望。这使得步履蹒跚的中国经济复苏更加艰难。

为吸引节俭的中国消费者而展开激烈的低价竞争，正在重塑中国的零售业格局。而对于通货紧缩的担忧则进一步让人们将中国与日本"失去的几十年"的停滞状态相提并论。

"企业通过降价来维持市场份额，避免被挤出市场。"恒生银行上海办事处首席经济学家王丹说，"目前肯定是一个降价或低通胀的环境。虽然很难预测这种情况会持续多久，但可以肯定的是，这对经济不利。"

商品价格应声而落

为了应对消费者的成本削减，中国零售商纷纷推出低价替代品。

以优质周到的服务著称的中国最大连锁火锅店海底捞火锅于9月下旬开设了两家低价品牌"嗨捞火锅"，牛肉类菜肴的价格从旗舰连锁店的70元人民币降至28元人民币，而且采用自助式供应，从而降低了员工成本。

白酒生产商茅台标志性的500毫升装白酒售价为1499元，该公司今年推出了加入白酒的拿铁和巧克力产品，售价低至35元。

瑞幸与茅台推出“酱香拿铁”引发热潮

沃尔玛旗下的会员连锁店山姆会员店和阿里巴巴旗下的鲜味坊在过去五个月里一直在打价格战，山姆会员店的榴莲酥等热门商品降价多达34%。

上海营销机构灼见商务咨询（China Skinny）创始人坦纳（Mark Tanner）说，消费者对"价廉物美"的追求"正在扭转多年来几乎所有品类的价格都在上涨的趋势"。

他补充说，打折和廉价商品的推出导致几类商品的平均售价下降，其中包括保健品、乳制品、护肤品和化妆品。

政策制定者曾表示，他们预计通胀将回升，但本月早些时候的数据显示，消费者价格以三年来最快的速度下跌，生产商的通货紧缩也在加深。

虽然在国家引导的信贷和投资的刺激下，今年经济有望增长5%左右，但消费者并没有感受到这种增长，青年失业率居高不下，一些上班族的工资走低。

杨安迪（Andy Yang）是北京的一名学生，最近他和朋友一起去消费了嗨捞火锅，并打算以后都从海底捞转向嗨捞。他说，"我明年就要毕业了，但还没有找到好工作。对我来说，越便宜越好。"

海底捞火锅在接受采访时表示，"嗨捞"品牌"仍处于试验阶段"。

平价商店在扩张

大环境也催生了一批新的折扣店，进一步刺激了更大的竞争对手宣布大幅降价。

"零食很忙"是一个有六年历史的零食品牌，其口号是"人民的零食"。据这家总部位于长沙的公司称，它的产品比超市便宜，并计划在2025年将门店从目前的4000家扩展到1万家。

在其公关代表发表的一份声明中，"零食很忙"表示，扩张是需求强劲的结果。

该声明说："在过去三年里，由于疫情的影响，市场发生了重大变化，消费者的购买决策变得更加理性。"

中国最大的零食品牌"良品铺子"在11月份进行了反击，300种商品平均降价22%，最大降幅达45%，是其销售历史上最大的一次降价。

专门以便宜价格销售即将过期产品的"好特卖"网站，称其制定了在未来三年内将销售点从目前的250家扩大到5000家的目标。

（路透社）

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