 中国集装箱危机 欧洲商品将涨价 | 经济纵横 | DW | 17.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中国集装箱危机 欧洲商品将涨价

从去年秋天起，中国出口商品急缺集装箱就成为令全球贸易界人士头疼不已的问题。经济学家指出，欧洲的消费者不久后就将切身体会到这场集装箱危机：物价全面上涨。

深圳盐田港集装箱码头物流不畅，对全球贸易都造成了巨大影响

深圳盐田港集装箱码头物流不畅，对全球贸易都造成了巨大影响

(德国之声中文网) 德国基尔大学世界经济研究所(IfW)所长费伯麦耶尔(Gabriel Felbermayr)日前在接受"德国电信在线"采访时表示，源自中国的集装箱危机导致了全球供应链的混乱，德国消费者很快就会感受到猛烈的物价上涨。"亚洲出现了运输和交付困难，我们也很快能从价格上感受到。今后几个月，来自远东的许多商品都将明显涨价，我们必须为此做好准备。"

费伯麦耶尔认为，虽然一时难以准确预测物价总体涨幅，但是对于电视机、游戏机等需求量较大的商品，其涨幅将接近20%。

DW.COM

深圳盐田港运输因受疫情影响而陷入停滞，导致大量货船拥堵。德国批发、外贸及服务业联合会主席伯尔纳指出，海运延误给多个行业，尤其是提前囤货，准备年底圣诞购物季的行业带来影响。停工数天后，盐田港6月底已经复工。

今年3月，巨型货轮“长赐号”搁浅导致苏伊士运河拥堵的画面传遍了全世界。而如今，人们又开始因为另一个重要港口的堵塞而担忧——这次是在深圳盐田港，而专家预测，其后果可能比“长赐号”事件还严重。

无论是木材、塑料还是半导体——原材料和初级产品的短缺、全球供应链出现瓶颈，今年就可能使德国经济至少损失250亿欧元。 

全球贸易复苏，航运和空运却供不应求，部分商品可能因此无法在圣诞节前按时交付。这个问题在英国尤其严重，这和脱欧过渡期即将结束不无关系。

新冠疫情并未造成全球化终结。专家分析，全球的货物及商业服务交流在疫情期间依旧强劲增长。但全球化的发展模式已经发生重大转变。

涨价范围并不仅仅局限于大量产自中国的电子产品。德国不来梅的速冻食品生产商Frosta本周五(7月16日)也宣布，鉴于海鲜、食用油、面粉、包装材料、能源、运输费用全面上扬，公司即将向上调整售价。

集装箱危机不仅仅造成了物价上涨，还造成了某些商品供应出现了短缺。据最新一期德国《经济周刊》披露，宜家家具正计划在2022财年削减欧洲市场5%、北美市场4%的供货量，原因则是"亚洲物流吃紧"。

中国集装箱"只出不进"

最新一轮的集装箱危机开始于今年5月的深圳盐田港。当时由于广东省爆发了一轮小规模"德尔塔"变种新冠疫情，当局采取了严格的防疫封控措施，许多港口职工被居家隔离，导致盐田港的吞吐能力一度减半。大量货船因此无法进港，港口内则堆积了无数集装箱无法运出。中国工厂需要的零部件、机械、原料无法及时抵达，中国工厂生产的电脑、手机、咖啡机则无法发货。

尽管在几个星期后，防疫措施大部分解除，港口也恢复了正常运作，但是积压的集装箱却一时无法梳理完毕。

事实上，盐田港积压的集装箱，只能算是"压垮骆驼的最后一根稻草"。整场危机在去年秋天就已经开始：最早爆发疫情的中国，也最早控制住了疫情，因此在其它国家的工厂因防疫需要纷纷停工时，只有中国工厂的产能全开，导致中国出口贸易额暴增、出口顺差连创历史新高。这种"只出不进"的局面，很快就造成了中国市场上集装箱紧缺，中国向欧美的运价也翻了十倍不止。尽管不少外贸商采取了"空箱回运"等紧急措施，却依然不能缓解局势。

Ägypten | Containerschiff Ever Given verläasst den Sueskanal

"长赐号"搁浅苏伊士运河，对全球物流的影响有限

"生存威胁"绵延两年?

德广联驻华记者从一些在华经营的德国中小企业处得悉，这场集装箱危机对这些企业构成了"生存威胁"，运费经常比货物本身的价值还要更高。一名不愿具名的德国商界人士对德广联表示，这场起自2020年秋天的集装箱危机，很有可能绵延到2022年。

相比之下，今年3月"长赐号"货轮在苏伊士运河搁浅，只对全球贸易造成了短时的影响。

德国基尔大学世界经济研究所所长费伯麦耶尔指出，除了集装箱危机，中国、美国的经济目前正在迅猛复苏，也同样造成了许多商品和物资供应紧张。"但是总体而言，全球经济受到了物流危机的严重影响。中国的集装箱危机十分严重。"

费伯麦耶尔警告说，今年的欧洲圣诞销售季也很可能受到这场集装箱危机的冲击，因为许多商品都产自中国，而圣诞季商品的生产周期也往往长达几个月。"由于运力紧张，今年12月，许多欧洲商店的货架都有可能比往年更空。"

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

SHENZHEN, CHINA - AUGUST 21: Aerial view of containers sitting stacked at the Yantian International Container Terminals on August 21, 2020 in Shenzhen, Guangdong Province of China. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xVCGx CFP111296043768

一港牵动全球 盐田港拥堵威胁圣诞季 03.07.2021

深圳盐田港运输因受疫情影响而陷入停滞，导致大量货船拥堵。德国批发、外贸及服务业联合会主席伯尔纳指出，海运延误给多个行业，尤其是提前囤货，准备年底圣诞购物季的行业带来影响。停工数天后，盐田港6月底已经复工。

SHENZHEN, CHINA - AUGUST 21: Aerial view of containers sitting stacked at the Yantian International Container Terminals on August 21, 2020 in Shenzhen, Guangdong Province of China. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xVCGx CFP111296043768

深圳盐田港货船拥堵 专家忧殃及全球贸易 19.06.2021

今年3月，巨型货轮“长赐号”搁浅导致苏伊士运河拥堵的画面传遍了全世界。而如今，人们又开始因为另一个重要港口的堵塞而担忧——这次是在深圳盐田港，而专家预测，其后果可能比“长赐号”事件还严重。

August 2020, Coronation, Filmstills aus dem Film von Ai Wei Wei, On December 31, 2019, the first novel coronavirus case was confirmed in Wuhan. Chinese officials repeatedly denied that human-to-human transmission was possible, concealed the number of diagnosed patients, and punished medical staff for disclosing information about the epidemic. On January 23, 2019, Wuhan was placed under a city-wide lockdown. Covid-19 has become a global pandemic, with over 17 million people infected and over 670,000 deaths. “Coronation” examines the political specter of Chinese state control from the first to the last day of the Wuhan lockdown. The film records the state’s brutally efficient, militarized response to control the virus. Sprawling emergency field hospitals were erected in a matter of days, 40,000 medical workers were bused in from all over China, and the city’s residents were sealed into their homes.

防疫封城：各国不同定义及背后考量 03.06.2021

最早曾被抨击的封城措施，再次在中国广州、佛山等地实施，而台湾也因疫情严峻出现相关讨论。各国封城作法有何不同，背后有什么考量？

广告
COVID-19 Impfung in Shanghai

研究：中国智飞疫苗对Delta变体仍有效

中国重庆智飞生物周五发表最新研究，针对Delta等7种新冠变体进行试验后发现，该公司的重组新冠疫苗很大程度上保留了中和作用，但功效略有降低。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  