中国集装箱危机 欧洲商品将涨价

(德国之声中文网) 德国基尔大学世界经济研究所(IfW)所长费伯麦耶尔(Gabriel Felbermayr)日前在接受"德国电信在线"采访时表示，源自中国的集装箱危机导致了全球供应链的混乱，德国消费者很快就会感受到猛烈的物价上涨。"亚洲出现了运输和交付困难，我们也很快能从价格上感受到。今后几个月，来自远东的许多商品都将明显涨价，我们必须为此做好准备。"

费伯麦耶尔认为，虽然一时难以准确预测物价总体涨幅，但是对于电视机、游戏机等需求量较大的商品，其涨幅将接近20%。

涨价范围并不仅仅局限于大量产自中国的电子产品。德国不来梅的速冻食品生产商Frosta本周五(7月16日)也宣布，鉴于海鲜、食用油、面粉、包装材料、能源、运输费用全面上扬，公司即将向上调整售价。

集装箱危机不仅仅造成了物价上涨，还造成了某些商品供应出现了短缺。据最新一期德国《经济周刊》披露，宜家家具正计划在2022财年削减欧洲市场5%、北美市场4%的供货量，原因则是"亚洲物流吃紧"。

中国集装箱"只出不进"

最新一轮的集装箱危机开始于今年5月的深圳盐田港。当时由于广东省爆发了一轮小规模"德尔塔"变种新冠疫情，当局采取了严格的防疫封控措施，许多港口职工被居家隔离，导致盐田港的吞吐能力一度减半。大量货船因此无法进港，港口内则堆积了无数集装箱无法运出。中国工厂需要的零部件、机械、原料无法及时抵达，中国工厂生产的电脑、手机、咖啡机则无法发货。

尽管在几个星期后，防疫措施大部分解除，港口也恢复了正常运作，但是积压的集装箱却一时无法梳理完毕。

事实上，盐田港积压的集装箱，只能算是"压垮骆驼的最后一根稻草"。整场危机在去年秋天就已经开始：最早爆发疫情的中国，也最早控制住了疫情，因此在其它国家的工厂因防疫需要纷纷停工时，只有中国工厂的产能全开，导致中国出口贸易额暴增、出口顺差连创历史新高。这种"只出不进"的局面，很快就造成了中国市场上集装箱紧缺，中国向欧美的运价也翻了十倍不止。尽管不少外贸商采取了"空箱回运"等紧急措施，却依然不能缓解局势。

"生存威胁"绵延两年?

德广联驻华记者从一些在华经营的德国中小企业处得悉，这场集装箱危机对这些企业构成了"生存威胁"，运费经常比货物本身的价值还要更高。一名不愿具名的德国商界人士对德广联表示，这场起自2020年秋天的集装箱危机，很有可能绵延到2022年。

相比之下，今年3月"长赐号"货轮在苏伊士运河搁浅，只对全球贸易造成了短时的影响。

德国基尔大学世界经济研究所所长费伯麦耶尔指出，除了集装箱危机，中国、美国的经济目前正在迅猛复苏，也同样造成了许多商品和物资供应紧张。"但是总体而言，全球经济受到了物流危机的严重影响。中国的集装箱危机十分严重。"

费伯麦耶尔警告说，今年的欧洲圣诞销售季也很可能受到这场集装箱危机的冲击，因为许多商品都产自中国，而圣诞季商品的生产周期也往往长达几个月。"由于运力紧张，今年12月，许多欧洲商店的货架都有可能比往年更空。"

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