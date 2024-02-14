 中国险些被美国摘走"德国最重要贸易伙伴"头衔 | 经济纵横 | DW | 14.02.2024
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经济纵横

中国险些被美国摘走"德国最重要贸易伙伴"头衔

德国联邦统计局的最新数据显示，中国仍是德国最重要的贸易伙伴，但对美国的领先优势仅剩下区区7亿欧元。德国工商会预计，至迟到2025年，美国就会取代中国的地位。"德国制造"最受欢迎的出口产品仍是汽车及零部件。

Hamburg Reederei COSCO Terminal

2023年，中德贸易额仅比美德贸易额高出7亿欧元

（德国之声中文网）中国作为德国最大贸易伙伴的地位受到美国的挑战。2023年，尽管中国连续第八年成为德国最大的贸易伙伴，双边贸易额约2530亿欧元，但德国与美国的贸易额已逼近这一数字，达2523亿欧元，差距仅为7亿欧元。这是德国联邦统计局周三公布的数字。2022年，德中贸易比德美贸易还高出501亿欧元。排名第三的则再度是荷兰，进出口总额为2148亿欧元，下降5.5%。

德国工商会（DIHK）负责外贸的特莱尔（Volker Treier）向路透社表示："如果去年的趋势继续下去，那么，至迟到2025年，美国将取代中国成为德国最重要的贸易伙伴。"他说："目前从中国方面没有看到对德国产品需求的显著上升。"

去年德国从中国进口产品的价值下降了19.2%，为1557亿欧元。与此同时，德国向中国出口的产品则下降了8.8%，为973亿欧元。由此，德中贸易逆差为584亿欧元--2022年，这一数字达到创纪录的861亿欧元。如今的数字是自1950年有记录以来的第二高值。

"时代转折"？

这一发展趋势在德国宏观经济与经济形势研究所（IMK）看来，显示出许多人所预计的"时代转折"。该研究所学术主任杜林（Sebastian Dullien）表示："鉴于围绕台湾可能发生的冲突以及美中之间的对抗，德国企业对供应链进行了多样化调整，减少了从中国的采购。"他说："从中国进口额的明显下降，就可以看出这一点。"此外，杜林表示，中国也加强对战略产品的本土化生产，降低了从德国的进口。

德国联邦外贸与投资署（GTAI）也在一项新近的研究中写道："中国在与德国贸易中的统领地位正在动摇。"首要原因是中国经济形势走弱。"这是受房地产危机、与美国地缘政治风险以及工业投资疲弱的影响。"此外，德国企业也改变了在中国市场的战略。该研究也指出，德国企业开始放弃从中国采购。

自2015年以来，美国一直是"德国制造"产品最重要的出口市场，如今也不例外。去年，德国对美国出口总额为1579亿欧元，增加1.1%。德国从美国进口则为944亿欧元，也上升1.1%。由此，德国对美国的贸易顺差达635亿欧元。德国的第二大出口市场是法国（1168亿欧元，下降1.2%），第三是荷兰（1115亿欧元，下降0.7%）。

DW Sendung Made in Germany

汽车及零部件仍是最受欢迎的“德国制造”产品

对俄贸易土崩瓦解

由于入侵乌克兰而对俄罗斯实施的制裁，使俄罗斯对德国经济的重要性更为减弱。德国对俄出口下降38.8%，为89亿欧元。德国从俄罗斯的进口甚至下跌了90%，为37亿欧元。截至2022年下半年，俄罗斯还是德国一个重要的能源进口国。而如今，俄罗斯在能源供应排名上已下滑至第46位，2022年为第14位。

德国最主要的出口产品仍是汽车。汽车工业出口的整车及零部件总价值2682亿欧元，比2022年上升了8.9%。排名第二的出口产品也仍是机械，总价值2231亿欧元，上升了5.5%。排名第三的则是化工产品，总价值1407亿欧元，不过下降了14.5%。

（路透社、德新社）

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