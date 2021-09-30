中国限电：工厂求生存 柴油发电机租金翻倍

（德国之声中文网）中国缺电危机持续，辽宁、黑龙江和吉林三省受限电影响，情势严峻，面对限电措施有部分工厂先停工或减产，也有小型企业改用柴油发电。

像是在沈阳经营一家洗衣店的高来（音译）就向路透社表示，限电措施迫使他得租用一台柴油发电机来应急。他说：「我们可以负担得起四天的费用，但是如果时间拉长，费用就太高了，这可能会影响我们生计。」

他表示，因为「国家需要（限电），我们愿意暂时先使用柴油机，但长远来看，（限电）若继续下去，我们就必须想办法，找条出路。」

目前中国的限电措施是因煤炭短缺而引起，目前中国还有三分之二以上的电力是靠煤炭发电，而自上周以来，从电子元件制造商到矿业等超过百家企业都暂停生产，有人向路透社称，过去两天已恢复生产。

然而，中国电煤供应仍持续偏紧，电厂存煤明显偏低，中国煤炭工业协会指出，冬季电煤供应的前景「不容乐观」，表示发电厂的库存现在明显偏低，该并敦促企业保持供应稳定。

柴油发电机价格翻倍

沈阳有间钢铁配件厂的员工表示，他们在过去几天工厂都没开，他说，他们还没有租到发电机，但如果持续限电，他们就可能会去租。

一家专门出租独立式柴油发电机的公司经理翟俊旺（音译）说，最近几天的生意很好，来租发电机的人暴增，导致租金翻倍。他说：「库存非常有限，但他不认为这种情况会持续。」并解释，大多数向他租用发电机的小工厂都在面临亏损。

中国政府表示，其首要任务是保证冬季时的民生电力。与此同时，中国石化天然气分公司指出，进口液化天然气的计划已获核准，希望能为今年冬天和明年春天供暖季节的天然气供应打下基础。

不过，花旗银行分析师在一份说明中说，他们预计中国电力在冬季供暖高峰期时，短缺的状况将持续存在。

能源系统改革

有中国专家正敦促对中国的能源系统进行根本性改革，并指出，这场缺电危机并非由供应短缺造成，而是因僵化的电网系统。

中国水力发电工程学会的张博庭（音译）说：「解决办法......不是简单地依靠增加发电量，而是提高电网的应变弹性，以面对用电高峰，并解决能源负荷和能源供应之间的不匹配的问题。」

（路透社）

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