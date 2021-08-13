中国限电导致苹果、特斯拉供应商停产

（德国之声中文网）日本产经新闻报道，全球最大的iPhone组装商富士康旗下的乙盛精密公司周日(9月26日)表示，从26日到10月1日，为响应该市停止工业用电的政策，该公司在中国昆山的设施已暂停生产。

乙盛精密是苹果和特斯拉的关键机械部件供应商。除了乙盛之外，同样是苹果主要供应商的印刷电路板制造商欣兴电子与扬声器零件供应商康而富也将停产。前者从中午开始停止生产，直到本月底；后者则暂停生产五天，直到周四中午。

这两家位于苏州的企业表示，他们将利用其库存来支持需求，并调动其他工厂的产能来减轻影响。

日本产经新闻报导，中国多个省份的停产可能会给全球科技和汽车供应链带来另一个冲击波，该供应链已经遭遇了前所未有的芯片和零部件短缺，并且还在经历越南和马来西亚的COVID变种带来的干扰。此外，目前最新款iPhone于本月刚推出，停产一事使其面临供应链断链的风险。

中国东北地区自23日起多城突发停电，据报导是受到煤炭价格高、发电用煤紧缺的影响，电力公司并称电网有崩溃危险，目前尚不确定入冬前能否结束限电。限电已进一步影响企业营运，苹果和特斯拉的几家主要供应商已经暂停了他们在中国的一些工厂的生产。

企业限电影响超过10省份

限电也影响了其他产业的工厂营运状况。在黑龙江，已有部分钢铁企业开始受限电影响。目前有两家黑龙江钢铁厂接到限电通知，其中一家从当日起螺纹钢减产50%，复产时间待定；另一家则宣布从9月25日起一座高炉将停产检修26天。

《观察者网》报导，在江苏、湖南、浙江、广东、云南、山东等10余省份也有多间企业收到「停电限产」通知，涉及包括化纤、水泥、纺织、印刷、冶金、石化、光伏、电镀等多个高能耗行业。

突如其来的限电措施下，一些企业措手不及，有的已临时限产或临时停产，广东揭阳有企业宣布每周「开一停六」，多间企业开始抢购柴油发电机，以保障电力供应。

在中国知名燃油发电机产地山东潍坊，9月份以来前来询价的外地客户明显增多。《贝壳财经》报导，潍坊一间发电机厂家销售人员表示：「工厂这几天收到的订单都是被限电企业的订单，且都是能保证全天运行的大功率柴油机。」

该销售人员担心，如果全国企业持续疯抢，产品还将面临涨价压力。他说，目前该企业尚未接到限电通知，一旦限电，他们也没法生产。

国家电网：电网有崩溃危险

中国此波限电危机爆发于东北三省。中国《新京报》报导，近日东北多地突然停电，影响当地居民生活。有些地方一天停几次电，有些地方停电超过12小时。辽宁省和吉林省的多个市区都在23日下午4时许出现停电，直到晚间10时才发布停电通知。

东北三省的电力公司国网吉林供电公司、国网通化供电公司分别于9月23日晚10时左右发布通知：「为保证电网安全稳定运行，按东北电网指令，吉林（省）电网于当天16时37分采取限电措施，全省9个市区均执行了限电。部分用户停电，恢复供电时间待东北电网通知。」这两则通知目前已经删除。

《新京报》报导，当地供电公司表示，由于电力供需紧张，情况紧急，可能出现无法提前通知到用户的情况。

根据《央视》，辽宁省26日召开电力保障工作会议。会议指出，7月份以来，由于发电能力大幅下降，辽宁省电力短缺，而在9月23日至25日，电力供应缺口进一步增加至严重级别。国家电网客服工作人员则表示，东北地区已先对非居民执行了「有序用电」，但仍存在电力缺口，目前整个电网有崩溃的危险，才採取了对居民限电的措施。电力供需紧张情况缓解后，会优先恢復居民用电，但目前恢復时间未知。

《财新》採访一位辽宁火电厂人士表示：「在用电负荷太多但电厂缺煤的情况下，发电端供应不上，导致系统频率起不来。系统频率过低，会对发电厂设备和电力系统的安全运行带来影响。」

火电厂人士又说，有的电厂与煤矿间的运输条件差，加上煤矿产能也有限，导致燃料成本高，如果要继续发电就得赔钱。不少火电厂因缺煤而停机。

东北寒冬供暖受影响

在寒冷的中国东北地区，目前温度已经降至摄氏十几度，体感温度更低。东北即将在10月中旬正式供暖，部分地区更是使用电力採暖，但当地电网工作人员不确定执行限电要到何时，还必须等通知。

然而，限电情况短期内恐怕不会改善，甚至会进一步影响供水。在吉林省，新北水务有限公司26日发布公告表示：「按照国家电网要求，将执行东北电管局和吉林省能源局有关有序用电的精神，不定期、不定时、无计划、无通知停电限电，此种情况将持续到2022年3月份。」

该公司表示，停电、停水将成为常态，因此会导致泵站断电而无法正常供水，近期会经常出现因停电导致的停水现象，望用水单位及居民及时做好储水准备。然而在27日，该公司又发布道歉声明，称前一天的公告｢措辞不当、内容不准确｣，并向大众致歉，但该声明并未明确指出26日公告的具体错误为何。

（综合报导）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。