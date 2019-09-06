 中国限塑政策上路 盼5年内大减污染 | 科技环境 | DW | 20.01.2020

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科技环境

中国限塑政策上路 盼5年内大减污染

中国是世界上制造最多塑料污染的国家。这次北京大动作出台政策，提出5年内逐步限制或禁止各种塑料使用。在短时间内要改变一般人的塑料使用习惯，相关政策能有效落实吗?

China verbietet Plastiktüten in Supermärkten (picture-alliance/dpa/Mark)

中国已采取措施解决塑料泛滥的问题，包括引入强制性回收系统。该系统正在上海等城市试行。

(德国之声中文网) 中国政府周日(1月19日)出台减少一次性塑料使用的政策《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，其中包括在2020年底前在主要城市的大型超市和商场禁用塑料袋，并在2022年底前推广到其他城市。

中国国家发展和改革委员会表示，在2025年要大幅减少塑料的生产和使用。发言人孟玮表示，会依「禁限一批、替代循环一批、规范一批」的原则，分2020年、2022年、2025年三个时间段完成任务目标。

她提到的政策包括「有序禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用；推广可循环、易回收、可降解的替代产品，培育形成塑料减量、绿色物流和循环利用新模式；规范塑料废弃物的回收利用和处置，降低塑料垃圾填埋量。通过系统性治理，推动完善塑料制品生产、流通、消费和回收处置各环节的管理制度，形成塑料污染多元共治体系。」

德新社报导，该计划包括到2020年底前禁止使用不可降解的塑料吸管。此外，到2022年，中国将禁止主要城市送货服务使用不可降解的包装，该禁令到2025年会扩展到全国。

根据《南华早报》，随着在线购物和外送app成为日常生活的一部分，不止大都市，农村地区使用塑料的状况也有所增加。线上购物中使用的大量塑料包装成为大宗污染来源，像是阿里巴巴的1111购物节，在24小时的「马拉松式购物」下，一天就运送了10亿个包裹。

国家发改委在周日也表示，中国还将完全禁止进口塑料废物，但没有给出详细期程。

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