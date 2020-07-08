 中国限制美官员入藏 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.07.2020

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时政风云

中国限制美官员入藏

北京周三（7月8日）称，将对在涉藏问题上表现"恶劣"的美国官员实施签证限制。日前，特朗普行政当局宣布实施《西藏旅行对等法》，对中国相关官员实施签证限制措施。

Tibetische Nonne Thema Selbstverbrennung Protest gegen China (Reuters)

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青海省玉树中级人民法院周四开庭审理提倡更广泛藏语教育的藏人扎西文色涉嫌“煽动分裂国家”一案。据《纽约时报》报道，2016年1月，扎西文色被警方从家中带走，此前他曾接受过该报有关藏语教育报道的采访。 (04.01.2018)

据位于瑞士的人权组织“Filming for Tibet”在网站上公布的消息，西藏电影人当知项欠（Dhondup Wangchen)成功逃离中国，抵达美国。他曾因拍摄有关北京奥运和西藏状况的纪录片《远离恐惧》而入狱六年。 (28.12.2017)

根据报导，2009到2019十年之间已有155位藏人自焚抗议。西藏流亡政府所在地达兰萨拉当地的媒体分析，近年自焚藏人减少是因为中国当局对幸存者与他们的亲友打压。 (29.11.2019)

生日之际，这位藏传佛教领袖给了世人一份独一无二的礼物，并透露了长寿秘诀。 (06.07.2020)

（德国之声中文网）中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上回答相关问题时称，"中方对美方有关举措表示坚决反对。针对美方的错误行径，中方决定，对在涉藏问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制。我们敦促美方立即停止借涉藏问题干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远，以免给中美关系和两国交流与合作造成进一步的损害。"

赵立坚称，考虑到西藏特殊的地理和气候条件等因素，中国政府依法依规对外国人入藏采取了一定的管理和保护措施，这完全必要，也无可非议。他称，中方欢迎更多外国人到中国西藏地区访问、旅游、经商，这一政策不会改变，但前提是必须遵守中国的法律和相关规定，履行必要的手续。

本周二，特朗普行政当局宣布对数量不明的中国官员实施签证限制，部分或完全取消他们的入境美国签证。在一份声明中，彭佩奥国务卿表示，"中国系统性阻止外国外交人员、记者和旅客前往西藏自治区和其它藏人地区，而中国政府官员和其他公民则享有更多进入美国的机会。"彭佩奥称，"鉴于中国西藏存在侵犯人权事件，且中国疏于制止亚洲主要河流上游源头的环境恶化，进入西藏地区对于地区稳定变得越来越重要。"

声明未列出任何所涉官员的姓名，也未说明人数，但明确指出，对实质"参与制定或执行外国人进入藏区相关政策"的相关中国官员实施签证限制。

这是美国针对北京的香港政策、新疆人权问题、全球贸易和在南中国海采取攻势的一系列反制措施中的最新举动。

Blick auf den Potala-Palast in Lhasa in Tibet (picture-alliance/dpa/A. Bradshaw)

外国人需有中方的特别签证才能入藏

外国人需有中方的特别签证才能入藏。人权组织指出，北京数十年来在藏区实施压制藏人文化、宗教、僧侣和少数民族的政策。

中国宣称，西藏从来就是中国领土的一部分，很多藏人则表示，西藏在很长时间里是独立国家。1949年在中国建政后，中共军队占领了藏区，并在10年后镇压了藏民起义，迫使藏人宗教领袖达赖喇嘛及8万多藏人逃亡印度和其它国家。
 

凝炼/达扬（德新社、路透社）

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