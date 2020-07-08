（德国之声中文网）中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上回答相关问题时称，"中方对美方有关举措表示坚决反对。针对美方的错误行径，中方决定，对在涉藏问题上表现恶劣的美方人员实施签证限制。我们敦促美方立即停止借涉藏问题干涉中国内政，不要在错误的道路上越走越远，以免给中美关系和两国交流与合作造成进一步的损害。"

赵立坚称，考虑到西藏特殊的地理和气候条件等因素，中国政府依法依规对外国人入藏采取了一定的管理和保护措施，这完全必要，也无可非议。他称，中方欢迎更多外国人到中国西藏地区访问、旅游、经商，这一政策不会改变，但前提是必须遵守中国的法律和相关规定，履行必要的手续。

本周二，特朗普行政当局宣布对数量不明的中国官员实施签证限制，部分或完全取消他们的入境美国签证。在一份声明中，彭佩奥国务卿表示，"中国系统性阻止外国外交人员、记者和旅客前往西藏自治区和其它藏人地区，而中国政府官员和其他公民则享有更多进入美国的机会。"彭佩奥称，"鉴于中国西藏存在侵犯人权事件，且中国疏于制止亚洲主要河流上游源头的环境恶化，进入西藏地区对于地区稳定变得越来越重要。"

声明未列出任何所涉官员的姓名，也未说明人数，但明确指出，对实质"参与制定或执行外国人进入藏区相关政策"的相关中国官员实施签证限制。

这是美国针对北京的香港政策、新疆人权问题、全球贸易和在南中国海采取攻势的一系列反制措施中的最新举动。

外国人需有中方的特别签证才能入藏

外国人需有中方的特别签证才能入藏。人权组织指出，北京数十年来在藏区实施压制藏人文化、宗教、僧侣和少数民族的政策。

中国宣称，西藏从来就是中国领土的一部分，很多藏人则表示，西藏在很长时间里是独立国家。1949年在中国建政后，中共军队占领了藏区，并在10年后镇压了藏民起义，迫使藏人宗教领袖达赖喇嘛及8万多藏人逃亡印度和其它国家。



凝炼/达扬（德新社、路透社）