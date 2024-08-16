中国限制关键战略金属锑出口 欧美料受冲击

中国商务部15日以国安为名义，宣布对“锑”及相关元素实施出口限制。中国锑矿产量占全球的48％，美国则是最大买家。专家认为北京此举是想释出“报复信号”。

（德国之声中文网）中国商务部週四（8月15日）发布公告，“为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务”，将对锑矿石、锑金属和氧化锑等6项相关物项，以及金锑冶炼分离技术实施出口管制，自9月15日起生效。

公告称，锑产品出口商必须申请“两用物项和技术出口许可证”，即表示出口的物品和技术具有潜在军事和民用用途。

此举也是北京作为全球主要供应商，限制关键矿物出口的最新措施。

锑为一种战略金属，多用于弹药、红外线飞弹、核武和夜视镜等军事用途，以及电池和光伏设备。中国在2023年的锑矿产量占全球的48％，总量约4万吨。

在供应紧张和需求成长的推动下，今年锑的价格飙升至历史新高，特别是来自光伏产业的需求，该金属可用于提高太阳能电池的性能。

根据美国地质调查局2024年统计，锑在美国的主要用途包括锑铅、弹药以及阻燃剂。调查称，2019年至2022年美国锑金属和相关氧化物的进口总量中，中国占63％。报告也提及，中国过去几年以来的锑矿产量大幅下降。

中国商务部表示，该举措“并非针对任何特定国家或地区”。发言人称，对锑及超硬材料相关物品实施出口管制是国际通行做法，“我们反对任何国家或地区利用中国管制物项从事损害中国国家主权、安全、发展利益的活动”。

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《南华早报》引述中国人民大学国际关系教授时殷弘的说法，他认为，北京此举是为了防止任何中国公司试图透过贸易，从全球军事冲突中获利。限制这些公司的压力除了来自中国政府，还有西方。

时殷弘称，“无论是国有还是私营（企业），经常隐瞒一些敏感活动，以任何方式帮助世界各地的军事冲突交战方”，而这类经济活动可能会让中国政府陷入“困难或尴尬”的境地。

在美中竞争的背景之下，美国近年来持续以国安为由，限制中国获得先进半导体和其他技术。

中国退役空军装备专家傅前哨向《南华早报》表示，此举显然是为了让美国更难生产战争武器，“目的很明确，透过限制出口，无疑会对全球主要军火制造国，特别是美国造成冲击”，并指中国此举是为了反制美国对芯片和其他技术的制裁。

法国外贸银行（Natixis）亚太区首席经济学家艾雷罗（Alicia-Garcia-Herrero）表示，这项限制是北京的“报复信号”，欲表明不是只有美国可以对军民两用技术实施出口管制，中国也拥有可以武器化的军事技术。

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中国限出口为时势所趋？

伦敦霍尔加藤公司（Hallgarten & Company）矿业策略师艾克莱斯顿（Christopher Ecclestone）认为北京此举为“时势所趋”。他表示，锑的军事用途现在已反过来成为把控产业的关键，“每个人都需要它来制造军备，所以最好保留，而不是出售它”。艾克莱斯顿也指，中方实施的限制将对美国和欧洲军队造成压力。

今年4月．中信建投证券分析师在研究报告中指出，由于战争和地缘政治紧张局势，全球对武器弹药的需求不断增加，可能会导致锑矿石的管制和库存收紧。

与此同时，美国和其他国家正在努力减轻对中国关键材料的依赖，为包括稀土在内的关键矿产产业制定政策和支持计画。

总部位于加拿大的矿产公司“永久资源”（Perpetua Resources）已开始在美国国防部和美国进出口银行的支持下，打造美国锑和黄金项目。初始计划如果今年获得最终许可，将于2028年开始生产。

永久资源执行长切理（Jon Cherry）向路透社表示：“（美国）国防部意识到锑的关键性质和供应短缺。我们从许多不同的来源听到有关锑供应不足的消息，市场非常紧张。”

中国湖南省一家不具名的锑生产商回应，他们正在观察中方这项新出口限制带来的结果，但也透露：“我们认为，短期内（锑）价格应该会受到海外买家抢购潮的支持。”

中国海关数据显示，虽然中国是最大的精炼锑供应国，但同时也是精矿的净进口国，并且依赖来自泰国、缅甸和俄罗斯等国的矿石。顾问公司蓝色计画（Project Blue）联合创始人贝德（Jack Bedder）指出，“精矿原料缺乏仍然是目前锑市场主要的一部分”。

中国的最新限制措施是继去年以来推出的一连串类似限制措施之后推出的。

去年12月，中国禁止出口稀土高性能磁铁制造技术，并收紧了部分石墨产品的出口，并对广泛用于半导体产业的镓和锗产品实施了出口限制。

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（路透社、美联社、《南华早报》）

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