中国限出口稀土加工技术 加大西方脱钩难度

（德国之声中文网）作为全球最大的稀土加工国，中国当局12月21日出台新规，不再允许稀土磁体制造技术出口。这也是北京方面针对稀土材料提取和加工施加的又一项禁令。

早在去年12月，中国商务部就将钐钴磁体、钕铁硼磁体和铈磁体的制备技术列入《禁止出口限制出口技术目录》征求公众意见。而此次正式公布的限制出口清单中，除了上述三类产品的制备技术，"涉及稀土萃取分离工艺技术、稀土金属及合金材料的生产技术"以及"稀土硼酸氧钙制备技术"也被纳入，归类于"稀土的提炼、加工、利用技术"。

商务部称，制订该限制目录是为了保护国家安全和公共利益。

新规本身并不直接影响稀土产品之出口，但是仍可能对中国以外地区的稀土产业发展产生影响。彭博社在其报道中指出，这很可能会加大西方国家推行原材料供应本土化的难度。

中国外交部则在12月22日回应彭博社记者提问时表示，此次修订限制出口目录，是"中国适应技术发展形势变化，完善技术贸易管理的具体举措和例行调整"。外交部发言人汪文斌在新闻发布会上说："我们将在维护国家经济安全和发展利益的基础上，为促进国际经贸合作创造积极条件。"

技术复杂西方企业增产难

今年以来，中国政府大幅收紧了多种重要金属材料的出口管制，与西方在该领域的争端也有愈演愈烈之势。就在今年8月，北京出台了针对镓和锗的出口许可证制度，这两种材料被广泛用于半导体的生产。12月1日起，几种石墨也被列入了出口许可证制度清单。

专注于地缘政治议题的美国"地平线咨询公司"(Horizon Advisory)的联合创始人皮卡西克(Nathan Picarsic)对路透社表示，中国此次限制稀土磁体制备技术出口，表明"产业链任何环节对中国的依赖都是不可持续的"。

中国稀土精炼产量占全球总产能的近90%。随着中国不断收紧出口管制，欧美国家正在竭力摆脱对中国稀土的依赖，扩大本土产能。然而，稀土材料的开采、提取、加工技术往往复杂且会产生大量污染，面对拥有数十年技术积累的中国竞争者，西方企业难以快速大规模增加产能。路透社在其报道中以美国MP.N公司为例指出，该公司在加利福尼亚开采稀土，但是仍然需要将部分原材料运往中国进行后续加工。该公司在今年于美国本土也启用了一座分离工厂，并且在第三季度达到了50吨氧化钕镨的产量。

美国在2018年至2021年的对华稀土依赖度高达74%，仅比2014年到2017年间降低了6个百分点。

美国电动汽车厂商特斯拉现在正计划在今后的新车型中大幅减少甚至不用稀土材料，以降低响应的环境与供应链风险。

欧洲议会也在一星期前通过决议，计划大力提高欧盟境内的关键原材料自给率，并规定对境外任何单一国家的依赖度不得超过65%。

根据中国商务部海关总署的数据，2023年前11个月，中国稀土出口量达到48868吨，比去年同期增长10%。

（路透社、彭博社）

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