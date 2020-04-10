中国降低主要利率 继续为外国投资者敞开大门

（德国之声中文网）周一（4月20日），中国央行将一年期限的贷款参考利率从原来的4，05％下调至3，85%。这已是中国今年第二次下调利率。此举旨在降低公司的信贷成本，从而拉动整个经济。新冠病毒危机导致中国经济年初崩溃。

今年中国经济将面临自1970年代中期以来的最弱增长。国际货币基金组织（IMF）预测，这个拥有十几亿人口的新兴工业国家的经济，今年仅能获得1，2％的微弱增长。根据国家经济规划师严鹏程的说法，北京政府正在“竭尽全力”，使处于困境中的公司继续生存下去。此外，中国愿意为外国投资商进一步开放。

国家发展和改革委员会官员严鹏程仍然认为，国家有足够的空间来稳定经济产能。可能采取的措施包括提高预算赤字、发行特殊债券、增加关键项目的支出以及进一步降息。今年一月至三月，中国经济产能同比下降了6，8％。

然而，荷兰国际集团（ING）的经济学家彭蔼饶（Iris Pang）则认为，央行在未来几个月内不会触碰利率。相反，央行可能会采取其他步骤来增加信贷，以避免新贷款市场报价利率LPR过早陷入“超低水平”。为此采取的应对措施便是进一步有针对性地降低银行的存储准备金额度。

上周中国央行将对金融机构的中期贷款利率降至历史最低水平。已经下调的新贷款市场报价利率LPR与一年期中期借贷利率MLF挂钩，并将在每月的20日报价参考利率。2019年8月中国宣布了意义深远的利率改革。中央银行希望金融机构以此向其客户提供新贷款市场报价利率LPR。该贷款利率通常会略低于商业银行可以从中央银行借贷的传统基准利率。

新冠病毒：哪些行业已经受创 德国总理在武汉 2019年，联邦德国总理默克尔还访问过德国汽车配件供应商伟巴斯托（Webasto）在武汉的工厂。据该企业说，“不能排除对全球汽车供应链的影响”，在武汉的这家厂子已经关闭。由于若干职工被确诊感染了新型冠状病毒，在德国总部的近千名雇员目前“在家工作”。

新冠病毒：哪些行业已经受创 少有的情况 一家化学康采恩看到了机会：市场对朗盛（Lanxess）的消毒剂Rely+On Virkon的需求增加。朗盛称，这一消毒剂被用来对硬表面和器具作消毒处理，能有效对付冠状病毒，尤其在中国的使用增加。该公司正全力以赴，尽快增加供应。

新冠病毒：哪些行业已经受创 跟不上病毒 不过，近期来处于低迷状态的西门子医疗技术公司则不认为对其X射线设备和CT扫描器械的需求会加大。西门子医疗技术工程公司董事长蒙塔格（Bernd Montag）表示，他无意高估短期内在这方面做大生意的可能性，因为，一切还需要时间，而“那病毒来得快，去得也快”。

新冠病毒：哪些行业已经受创 零售商和餐饮业 肯德基（KFC）、百盛中国必胜客（Pizza Hut von Yum China）等速食业连锁店和瑞幸咖啡（Luckin Coffee）目前关门；瑞典时装品牌H&M在中国关闭了约45家分店；牛仔服生产商Levi Strauss关闭了约一半商店。不过，专家们相信，影响最终将是有限的，相关生意现在将主要在网上进行。

新冠病毒：哪些行业已经受创 没时间看球 和美国竞争对手耐克一样， 德国的体育用品生产商阿迪达斯业暂时关闭了众多商店。此外，该康采恩还会仔细观察特许经营商店的境况。阿迪达斯称，对影响作出估计目前还为时尚早，不过，像球星博格巴（Paul Pogba）2017在香港那样的大型宣传活动现在无论如何是不会办了

新冠病毒：哪些行业已经受创 汽车生产商尤其受威胁 汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）表示，尤其对德国汽车制造商而言，疫情有“巨大经济影响”。大众（Volkswagen）在华33个工厂（本图所示为在新疆的一条试车道）及合资企业暂时歇业至本周末。不过，大众称，已计划的交货不受影响。

新冠病毒：哪些行业已经受创 没人躲得过 在戴姆勒（Daimler）那里（此图所示为迈巴赫车在北京车展上），下周一起，在华生产线将恢复运行。不过，戴姆勒将强化“在家工作”；宝马（BMW）亦预期于下周一重启在沈阳的生产线和销售领域的办公室工作，销售人员们部分时间里将在家工作。

新冠病毒：哪些行业已经受创 本田倍加小心 日本汽车生产商本田（Honda）延长关闭其和中国生产商东风合作的武汉汽车工厂期限至2月13日。该公司一名发言人表示，何时恢复开工，尚不清楚，公司方面将遵循地方当局的规定。

新冠病毒：哪些行业已经受创 缺补给 疫情将使全球供应链面临越来越大的问题。汽车业是一个好例子。韩国生产商现代本周就将暂停国内生产线，原因：通常在中国生产的配件短缺。分析人士相信，众多企业都会遇到类似问题。

新冠病毒：哪些行业已经受创 中国人足不出户 在德国也已可感觉到限制：由于传染危险，在法兰克福举办的国际春季消费品博览会"Ambiente"的参观人数将减少。博览协会一名发言人指出，这从来自中国的航班明显减少中即可得出这一结论。汉莎和其它航空公司中止了飞往大陆中国的航线。

新冠病毒：哪些行业已经受创 有备无患 在法兰克福机场已设置了一个用于因冠状病毒而从中国接回的人士的隔离场所。多数从中国来的乘客大都在法兰克福降落（2018年超过100万人次）。与德国对接的中国最重要机场分别位于北京、上海、香港。与武汉的直接往返航班已经停止。



负面清单被简化

减免税收也是中国抗击新冠危机的手段之一。根据国家发改委公布的消息称，税收减免还可以在“资金目录”的框架内使外国公司在更大程度上受益。为此所采取的第一个步骤就是简化所谓的负面清单。

例如被列入该清单的外国投资商被禁止投资汽车行业或投资受到限制。这也适用于其他重要行业-例如稀土开采。中国是这17种化学元素的全球最大开采商。对于智能手机等众多技术产品乃至国防工业来说，稀土是不可缺少的。

据国家发改委公布的消息称，对负面清单的审核旨在保障服务业、工业和农业等领域对外国投资商的进一步开放。据悉，中国还计划为外国人寿保险公司进一步敞开大门，并为他们与当地保险公司的合作提供便利。



李京慧 / 达扬（路透社）