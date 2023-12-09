中国阻止菲律宾补给船？菲方：非法且不人道

中国和菲律宾之间再次出现摩擦：菲律宾谴责中国海警船攻击其给渔船运送物资的政府补给船。菲律宾官员表示船只是给贫困渔船运送燃料和圣诞食品礼包的，中方阻止人道援助的行为非法且不人道。美国驻菲大使也发出谴责。
（德国之声中文网）菲律宾发出谴责，批评中国海警船在有主权争议的南中国海海域发射高压水柱，阻止菲律宾补给船给渔船运送物资。事情发生在菲律宾称斯卡伯勒浅滩，中称黄岩岛的海域附近。菲律宾官员表示，周六（12月9日）的攻击，对菲律宾水产资源局三艘船只中的一艘船的通讯和导航设备造成了“严重损害”，这艘船被中国海警"蓄意瞄准”。而随同中国海岸警卫队船只的疑似民兵船只动用了一种会损害听力的远程声波装置，导致 “一些菲律宾船员一度感到严重不适和丧失工作能力”。
中国官媒央视周六（12月9日）发布简短消息称，中国海警依法对菲律宾侵闯黄岩岛邻近海域的3艘渔业和水产资源局公务船实施管控措施。
这是南中国海主权争端中发生的最新一起事件。中国政府对几乎整个南中国海声称拥有主权，但菲律宾、越南、马来西亚、文莱和台湾也提出了部分主权主张。被中方称为黄岩岛的斯卡伯勒浅滩，距离菲律宾西北海岸230公里，位于菲律宾的专属经济区内，该岛目前被中国实际控制。
这并不是今年中菲今年首次在争议海域爆发冲突。今年春季，菲律宾同美国签署协议增加4个美国可以使用的军事基地，不久后，发生了中国海警船使用激光照射菲律宾船只的事件。今年9月，菲律宾又指责中国在南中国海一处有争议的海域设置了一个“浮动屏障”，旨在阻止菲律宾渔民进入该域捕鱼。
中国已向美国发出警告，让其远离所谓的亚洲争端。中国已派遣船只和飞机密切监视美国海军船只和巡逻机。去年年末，一架中国军机在南中国海靠近一架美国军机，双方距离不到10米。
菲律宾政府负责处理领土争端的特别工作组本周六表示，对中国海警和中国海上民兵针对菲律宾补给船的非法和侵略行为“予以强烈谴责”。美国驻菲律宾大使卡尔森(MaryKay Carlson) 也表示，对“在菲律宾专属经济区合法运营的菲律宾水产局船只的行动是侵略和非法行为。”他在社交媒体X上发文表示：“中国这一行为违反了国际法，危及生命和生计。我们与我们的菲律宾朋友、合作伙伴和盟友站在一起，支持一个自由开放的印太地区。”美国已经警告称，如果菲律宾公共船只遭到武装攻击，包括在南中国海遭到攻击，那么华盛顿有义务保护菲律宾，这是《菲美共同防御条约》中的内容。
中国官员没有立即就最新事件作出回应。美联社援引菲律宾官员表示，事发当时，菲律宾水产资源局的船只向大约 30 艘渔船上的菲律宾贫困渔民提供人道主义援助，主要是免费燃料和圣诞食品礼包。不过当菲律宾政府船只靠近斯卡伯勒浅滩约2 英里处，中国海岸警卫队和随行船只蜂拥而至，采取了危险的行动，包括至少八次使用水炮。菲方官员还补充说，中国海警在礁石入口处安装了浮动屏障，并派遣人员乘小型摩托艇驱赶等待在海上分发燃料和食品补给的菲律宾渔民。 菲律宾官员表示：“阻止人道主义援助的分发不仅非法，而且是不人道的。”
（美联社，路透社等）
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