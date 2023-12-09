中国阻止菲律宾补给船？菲方：非法且不人道

（德国之声中文网）菲律宾发出谴责，批评中国海警船在有主权争议的南中国海海域发射高压水柱，阻止菲律宾补给船给渔船运送物资。事情发生在菲律宾称斯卡伯勒浅滩，中称黄岩岛的海域附近。菲律宾官员表示，周六（12月9日）的攻击，对菲律宾水产资源局三艘船只中的一艘船的通讯和导航设备造成了“严重损害”，这艘船被中国海警"蓄意瞄准”。而随同中国海岸警卫队船只的疑似民兵船只动用了一种会损害听力的远程声波装置，导致 “一些菲律宾船员一度感到严重不适和丧失工作能力”。

中国官媒央视周六（12月9日）发布简短消息称，中国海警依法对菲律宾侵闯黄岩岛邻近海域的3艘渔业和水产资源局公务船实施管控措施。

这是南中国海主权争端中发生的最新一起事件。中国政府对几乎整个南中国海声称拥有主权，但菲律宾、越南、马来西亚、文莱和台湾也提出了部分主权主张。被中方称为黄岩岛的斯卡伯勒浅滩，距离菲律宾西北海岸230公里，位于菲律宾的专属经济区内，该岛目前被中国实际控制。

这并不是今年中菲今年首次在争议海域爆发冲突。今年春季，菲律宾同美国签署协议增加4个美国可以使用的军事基地，不久后，发生了中国海警船使用激光照射菲律宾船只的事件。今年9月，菲律宾又指责中国在南中国海一处有争议的海域设置了一个“浮动屏障”，旨在阻止菲律宾渔民进入该域捕鱼。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



中国已向美国发出警告，让其远离所谓的亚洲争端。中国已派遣船只和飞机密切监视美国海军船只和巡逻机。去年年末，一架中国军机在南中国海靠近一架美国军机，双方距离不到10米。

菲律宾政府负责处理领土争端的特别工作组本周六表示，对中国海警和中国海上民兵针对菲律宾补给船的非法和侵略行为“予以强烈谴责”。美国驻菲律宾大使卡尔森(MaryKay Carlson) 也表示，对“在菲律宾专属经济区合法运营的菲律宾水产局船只的行动是侵略和非法行为。”他在社交媒体X上发文表示：“中国这一行为违反了国际法，危及生命和生计。我们与我们的菲律宾朋友、合作伙伴和盟友站在一起，支持一个自由开放的印太地区。”美国已经警告称，如果菲律宾公共船只遭到武装攻击，包括在南中国海遭到攻击，那么华盛顿有义务保护菲律宾，这是《菲美共同防御条约》中的内容。

中国官员没有立即就最新事件作出回应。美联社援引菲律宾官员表示，事发当时，菲律宾水产资源局的船只向大约 30 艘渔船上的菲律宾贫困渔民提供人道主义援助，主要是免费燃料和圣诞食品礼包。不过当菲律宾政府船只靠近斯卡伯勒浅滩约2 英里处，中国海岸警卫队和随行船只蜂拥而至，采取了危险的行动，包括至少八次使用水炮。菲方官员还补充说，中国海警在礁石入口处安装了浮动屏障，并派遣人员乘小型摩托艇驱赶等待在海上分发燃料和食品补给的菲律宾渔民。 菲律宾官员表示：“阻止人道主义援助的分发不仅非法，而且是不人道的。”

（美联社，路透社等）



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