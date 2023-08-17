中国防长访问明斯克 称白俄是“铁杆”

（德国之声中文网）"我们所有的合作，这是非常重要的合作，都绝不是针对第三国的。我们不需要那样做。我们需要保护我们的国家和人民"，卢卡申科周四（8月17日）会见来访的中国国务委员兼国防部长李尚福时说。

据中国官媒报道，李尚福说，"在两国元首战略引领下，中白关系提升为全天候全面战略伙伴。……中白双方将在两国元首引领下共同努力，不断推进两军关系"。

据俄罗斯卫星通讯社等媒体报道，李尚福在访问白俄罗斯时也对该国防长表示，中白"现在是真正的铁杆兄弟"。

卢卡申科：主要依靠"朋友"提供军援

德新社报道指出，中国与白俄罗斯的军事合作协议是在卢卡申科今年早些时候对中国进行国事访问期间达成的。

已执掌明斯克政权近30年的卢卡申科强调，白俄罗斯主要依靠其"朋友"俄罗斯和中国提供军事援助。他表示，联合军事演习预计将于2024年举行。

卢卡申科还表示，在建设多极世界方面，白俄罗斯和中国的立场是一致的。与俄罗斯总统普京一样，卢卡申科也经常公开批评他所谓的美国霸权主义。

北约三国担心白俄罗斯的事态发展

目前有大量俄罗斯士兵驻扎在白俄罗斯，卢卡申科允许俄罗斯把白俄罗斯作为攻击乌克兰的部署区。

基辅将明斯克视为交战方。俄罗斯在白俄罗斯部署了配备核弹头的伊斯坎德尔（Iskander）导弹。

卢卡申科此前已修改了白俄罗斯宪法，不再规定该国的无核地位。白俄罗斯的几架战斗机也进行了升级，以携带新武器。

俄罗斯强调，仍然控制着部署在白俄罗斯的战术核武器。自俄罗斯2022年2月开始入侵乌克兰以来，普京的核威胁已多次引发国际批评。

最近，北约成员国立陶宛、波兰和拉脱维亚的领导人在写给北约其他成员国的一封联名信中，表达了对白俄罗斯事态发展的担忧。

（德新社等）

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