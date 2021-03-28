 中国防长访越南 越方称“不会跟风反中” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2021

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时政风云

中国防长访越南 越方称“不会跟风反中”

到访越南的中国国防部长魏凤和同越南领导人会面时，双方表示将加强两国军队合作，并讨论了南海局势。

Der chinesische Verteidigungsminister, General Wei Fenghe

中国国防部长魏凤和（资料图片）

（德国之声中文网）周一（4月26日），到访河内的中国国防部长魏凤和分别会见越共中央总书记阮富仲、越南国家主席阮春福。

据越通社报道，阮春福高度评价两国国防部配合营造和平环境，其中包括东海上和平环境，强调两国务实合作为两国对存在的问题，尤其是海上问题进行协商并寻找解决措施创造便利条件。

25日下午，魏凤和还与越南国防部长潘文江举行会谈，见证签署《中国国防部和越南国防部关于在国际军事合作领域建立“兄弟单位”关系的谅解备忘录》。

根据越南外交部会后发布的声明，潘文江重申了越南在南海问题上的立场：即在国际法框架内，首先通过联合国海洋法公约解决争端。

“拒绝插手和干涉”

中国国防部微信公号发布的消息称，魏凤和表示在南海问题上，中越要着眼大局和长远，管控好分歧矛盾，谋划好海上合作，坚决抵制域外大国插手搅局，共同维护南海的和平安宁。

China Vietnam Konflikt Südchinesisches Meer 13.06.2014

因在南海勘探石油，中国与越南曾发生摩擦（2014年资料图片）

DW.COM

上周中国媒体报道称，H&M官网遭网民举报存在“问题地图”，上海市规划和自然资源局立即通知H&M官网迅速改正并对其约谈。然而H&M官网修正了问题地图后又引起越南网民的不满。越南网民认为修改后的地图是“对越南主权的侵犯”并在扬言抵制H&M。

2019年2月17日是中国发动“对越自卫反击战”40周年，中国官方没有公开的纪念活动。而当年受到广泛颂扬的老兵们也光环不再，成为被遗忘的群体。

美国国家安全顾问奥布莱恩上周五起访问越南，呼吁越南政府对抗中国压迫行为。然而，即使美国对于越南如何处理对中关系有一套建议，美国也必须处理自己和越南的关系。

中国国防部援引阮春福称，越方坚定奉行一个中国政策，反对任何势力干涉中国内政，也将警惕和坚决抵制任何破坏中越关系的图谋，永远不会跟着其他国家反对中国。

中国与越南在南海存在主权争议。在越南同样提出领海主权声索的海域，中国在部分岛礁上建造了可用于军事目的的基础设施。今年3月，200多艘中国渔船在南海牛轭礁一带海域停留，引起周边国家，尤其是菲律宾的不满。对牛轭礁所属的斯普拉特利群岛（中国称南沙群岛），中国、菲律宾、越南和马来西亚都提出主权要求。

越共总书记阮富仲表示，双方要在彼此信任和尊重的基础上，通过友好协商妥善处理南海问题，避免这一问题影响两国关系大局。

魏凤和称，中越都是共产党领导的社会主义国家，“山水相连、文化相通、利益契合，是具有战略意义的命运共同体“。因此应加强战略沟通，增进政治互信，深化军事合作，推动中越全面战略合作伙伴关系行稳致远。

他还表示，面对疫情，两国紧密团结、守望相助，都创造了经济发展和抗击疫情的奇迹，“彰显了共产党领导和社会主义制度的优越性“。
  
（据德新社、越通社、澎湃新闻）

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