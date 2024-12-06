中国防长董军公开露面 英媒曾报道称其涉贪腐被查

此前被英国《金融时报》报道称涉嫌贪腐而遭调查的中国国防部长董军再次出现在公众视野。根据中国国防部消息，董军在上海集体会见出席第二届几内亚湾安全形势专题研讨会的各国代表团团长。

（德国之声中文网）中国国防部发布消息称，12月5日，国防部长董军在上海集体会见出席第二届几内亚湾安全形势专题研讨会的各国代表团团长。

11月27日，《金融时报》引涉知情的现任及前任美国官员说法报道称，董军当前正因涉贪遭调查。

当天，中国外交部发言人毛宁在例行记者会上对这一报道回应了四个字：“捕风捉影”。

这篇报道发表前一周，董军于老挝出席东南亚国家协会国防部长会期间，拒绝与美国国防部长奥斯汀会晤。

美国防长奥斯汀：美中会面的正确时间是任何时候 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

11月28日，中国国防部发言人吴谦在北京例行记者会上表示，中央军委委员、政治工作部主任苗华涉嫌严重违纪，已被停职并等候调查。这是中国军队反腐斗争中落马的最新一名高级官员。

此后外界猜测，也许《金融时报》将董军和苗华二人混淆了。但之后一周的时间董军也并未出席公开的活动。直到中国国防部周四发布了董军在上海与非洲多国代表会面的消息。

中央军委委员、政治工作部主任苗华（2019年资料照片） 图像来源: KIM WON JIN/AFP

在这次会议中，董军表示，中方愿同地区国家军队一道，强化命运与共的理念引领，担当维护安全的共同责任，推进更成体系的海上合作，赓续真诚团结的传统友谊。希望各方共同努力，将此次研讨会达成的共识有效转化为合作成果，惠及地区人民，积极为新时代全天候中非命运共同体建设作出贡献。

董军此前担任海军司令，于去年12月被任命为国防部长，当时担任国防部长刚刚七个月的李尚福被突然解职。而李尚福的前任、前中国国防部长魏凤和也因涉嫌腐败，在卸任后受到调查。今年6月，官方宣布李尚福、魏凤和被开除党籍和军籍，并移送军事检察机关法办。新华社报道称，两人均被控涉嫌受贿罪，收受巨额钱款、为人“谋取人事利益”，严重违反政治纪律。

#中国反腐风暴

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