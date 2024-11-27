中国防长董军传涉贪遭查 外交部：捕风捉影

英国媒体引述消息人士报道，现任中国国防部长董军因涉嫌贪腐问题，目前正在接受调查。由于中国前两任防长分别在任内及卸任后，被依涉贪遭调查，董军是否将成为“第三人”也引发各方关注。中国外交部对此也有所回应。

（德国之声中文网）《金融时报》週三（11月27日）引涉知情的现任及前任美国官员说法报道称，董军当前正因涉贪遭调查。

董军在去年12月获得中国国家主席习近平任命，接替仅上任7个月就因涉嫌贪腐被解职，并开处共产党党籍的李尚福。如今董军上任未满一年，若消息属实，将成为继魏凤和及李尚福之后，中国连续第三位因涉贪而受到调查的国防部长。

消息人士称，习近平正在对解放军进行一系列调查，但目前尚不清楚董军面臨哪种贪腐指控。

中国驻华盛顿大使馆则拒绝回应《金融时报》报道内容。中国外交部发言人毛宁週三在例行记者会上则以四个字回应：“捕风捉影”，未进一步说明。

值得注意的是，董军在去年获任命后，一度被视为可能接替李尚福出任中国中央军委委员，但最终并未成功补位，当时便引发董军在北京权力核心圈的地位不稳的质疑。

此前，董军上週于老挝出席东南亚国家协会国防部长会期间，拒绝与美国国防部长奥斯汀会晤。北京方面称，美方对此“负有全部责任”，批评五角大厦日前批准新一批对台军售，其中首度包含了先进的地对空飞弹。

今年5月，董军及奥斯汀曾在新加坡举行的香格里拉对话上首次会面。

美国防长奥斯汀：美中会面的正确时间是任何时候 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

习近平铁腕打军队贪腐

自习近平在2012年成为中共总书记并身兼中央军委主席后，打击军队内部腐败便成为一项重要目标，多名军中高级将领先后遭到惩处。

自2023年以来，至少有9名解放军将领和少数国防工业高层被从国家立法机构中撤职。

其中，魏凤和从2018年开始担任国防部长并于2023年3月卸任，并在同年9月被中国中央军委纪委监委会以“严重违纪违法”立案调查。

今年6月，中国官媒也发布魏凤和的调查结果报告，内容称他“违规为他人谋取人事利益、利用职务便利为他人谋取利益并收受巨额钱款，涉嫌受贿罪”，并称魏凤和“信仰坍塌”。

魏凤和的继任者李尚福则是因为长时间未公开露面，遭外界怀疑“落马”，随后《路透社》引述知情人士消息报道称，李尚福正在接受军委纪律检查委员会的调查，且内容涉及军事装备采购中的腐败案。

去年10月，北京才公开李尚福被免职的消息，并在今年6月由官媒发出调查报告，内容与魏凤和相同，除了涉嫌受贿罪之外，也被指控“为谋取不正当利益送给他人钱款”，涉嫌行贿。

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（金融时报、路透社、新华社）

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