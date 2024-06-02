中国防长猛烈抨击台独 台湾回应

6月2日，中国新任防长董军在新加坡香格里拉对话会发表演讲，警告“谁胆敢把台湾从中国分裂出去，必将粉身碎骨、自取灭亡。”董军同时强调中美应该加强两军交流。台湾总统府就董军的发言回应说，中国不允许台湾派代表在香格里拉对话表达意见，透露中国缺乏自信与台湾政府对话。

（德国之声中文网）中国新任防长董军6月2日在新加坡香格里拉对话会作主旨发言，大量提及台湾。

董军说，台湾问题是中国核心利益中的核心，"民进党当局大搞渐进式态度，顽固推行' 去中国化'，妄图割裂两岸社会、历史文化联系、数典忘祖的分裂言论荒谬而狂妄，必将被钉在历史的耻辱柱上"。他还指责"外部干涉势力，正在以' 切香肠'的方式，不断虚化掏空一中原则，炮制涉台法案，执意对台售武，非法进行官方往来，实质就是在助长' 台独'，图谋以台制华，这些险恶用心，正在把台湾引向险境。"

董军强调，解放军将以及时坚决有力的作为，扼止"台独"，确保其图谋永无得逞之日。"谁胆敢把台湾从中国分裂出去，必将粉身碎骨、自取灭亡。"

发言中，董军称，中国承诺在任何时候，任何情况下都不首先使用核武器，无条件不对无核武器国家和无核武器地区使用或威胁使用核武器。对于南海局势，董军称，"当前南海局势总体稳定"，"希望个别国家认清利害，回归对话协商正道"。就俄乌战争，董军说，中方始终以负责任的态度，致力于劝和但不为冲突任何一方提供武器，严格管控军民两用物项出口，"绝不干拱火递刀的事，坚定站在和平一边、对话一边"。

董军还谈呼吁和美国扩大交流。他说，"我们认为，中美两军之间正因有分歧更要多交流，即使道不同也不能搞对抗。"他称，"中美两军关系的稳定，事关全球安全与稳定，中方的立场是一贯而明确的，始终对交流合作持开放态度，但这需要双方相向而行。"

奥斯汀与董军会晤

5月31日，美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd J. Austin III）和董军在香格里拉对话会期间举行会晤。据美国驻华大使馆发表的会议纪要，奥斯汀防长强调了保持美国和中国两军之间沟通渠道畅通的重要性，重申了拜登总统和中国国家主席习近平2023年11月宣布的关于双方将在未来几个月恢复战区指挥官之间电话联系的决定，并对年底前召集危机沟通工作组会议的计划表示欢迎。奥斯汀防长对解放军最近在台湾海峡附近的挑衅活动表示关切，重申台湾海峡两岸和平与稳定的重要性，重申中国不应利用台湾的政治过渡作为实施胁迫措施的借口。他强调，美国将继续坚持其长期奉行的一个中国政策，该政策是根据《台湾关系法》、中美三个联合公报和《六项保证》为指导制定的。奥斯汀防长强调了尊重国际法所保障的公海航行自由的重要性，尤其是在南中国海。他还谈到俄罗斯对乌克兰发动的无端战争及中国在支持俄罗斯国防工业基地方面的作用，并对朝鲜最近的挑衅行为表示了关切。

中国防长董军率领代表团参加香格里拉对话会 图像来源: Roslan Rahman/AFP/Getty Images

中美两国防长举行会谈后，奥斯汀表示，中美两国军事指挥官之间的电话联系将在"未来几个月"恢复，北京对两国安全关系"趋于稳定"表示赞赏。

台湾回应：中国缺乏自信与台湾政府对话

今年的香格里拉对话会是在台湾总统赖清德5月20日举行就职典礼一周多后举行的。北京抨击赖清德的"5·20"讲话大肆宣扬分裂谬论，煽动两岸对立对抗，释放谋"独"挑衅危险信号，并于5月23日和24日在台湾周边地区展开大规模军事演习。

针对中国国防部长董军在新加坡香格里拉对话会的言论，台湾总统府发言人李问2日表示，中国在香格里拉对话曲解台湾政府的立场，甚至威胁动武，却长期透过政治施压，不允许台湾派代表在香格里拉对话表达意见，此举透露中国缺乏自信与台湾政府对话，其非理性的言论无法获得国际认同。李问强调，台湾一贯的政策立场，就是致力于维持台海现状。中国近日单边发起军事演习的挑衅行为，"这种危险而不负责任的沟通方式，不但破坏现状，更是挑战既有国际秩序"。李问说，赖清德总统多次表达愿意沟通的意愿，愿以互利共荣为目标，进行两岸对话交流，呼吁中国与台湾应共同肩负维护和平的责任。

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