中国防长："我们一定会不惜一战"

（德国之声中文网）魏凤和在发表"中国对地区秩序的愿景"主旨讲话时重申了北京对台湾问题的强硬立场。他强调，台湾是中国的台湾，台湾问题是中国的内政。"祖国统一是绝对要实现的，任何人都不要低估中国军队的决心意志和强大能力。 "

魏凤和还在讲话中还谈到了中美关系，表示美国"如果执意把中国当作威胁、对手、甚至敌人，将犯历史和战略性错误。 "本周六，美国国防部长奥斯汀批评了中国针对台湾的"军事挑衅和破坏稳定的行为。"奥斯汀说："过去几个月以来，中国军机几乎天天都在靠近和骚扰台湾，出动军机的数量在不断打破纪录。"

中方从未"向俄罗斯提供物质援助"

在谈到乌克兰局势时，魏凤和再度重申了中国的中立立场，并强调中方从未在乌克兰危机中"向俄罗斯提供物质援助。"他表示，中方支持交战双方举行和平谈判，并希望北约能够主导同俄罗斯的谈判。

魏凤和发言后的提问环节中，德国绿党政治家、欧盟议员赖因哈德·比蒂科费尔 (Reinhard Bütikofer)就中国在乌克兰战争的立场提问。 比蒂科费尔稍后发推文表示，"魏凤和将军在回答我的问题时，终于使用了战争一词，而不是他演说中所使用的'危机'。但魏凤和没有回答，为什么中国觉得弱国只能做出妥协，他的批评只针对为乌克兰供应武器和对俄罗斯的制裁。" 2021年三月，欧盟宣布就新疆问题对中国官员和实体实施制裁后，比蒂科费尔被中国方面列入反制裁名单第一名。

本次香格里拉安全问题对话期间，乌克兰战争是最受关注的话题之一。乌克兰总统泽连斯基周六通过视频向与会代表发表的演说中强调，目前已经没有再同俄罗斯举行任何形式的停火或和平谈判的余地。泽连斯基说："任何讨好俄罗斯总统普京的行为都是不可接受的。"泽连斯基在其简短演说中，再度呼吁国际社会为乌克兰提供更多的支持，并强调乌克兰绝不会以分割领土的方式寻求妥协方案。

中方的"毫不迟疑"和美方的"履行义务"

除乌克兰战争外，不断恶化的中美关系也是本次新加坡香格里拉对话的重点议题。美国国防部长奥斯汀以前所未有的明确措辞对中国的扩张行为发出警告。奥斯汀表示，如果台海发生军事冲突，美国将履行捍卫台湾的义务。

中美防长在周五举行的对话中，魏凤和明确表示，一旦台湾宣布独立，中方将毫不迟疑地采取军事行动。美国国防部长奥斯汀则强调，台海保持现状符合美国的利益，美国并不希望当地发生军事对峙。

(德新社，法新社，路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。