中国防长对台强硬表态 台陆委会回呛“妄想”

（德国之声中文网）据路透社报道，随着明年1月台湾总统大选日期的临近，台海两岸关系的紧张局势也不断升温。中国国防部长魏凤和本周一（10月21日）在香山论坛上的发言更是凸显出中国在台湾问题上的强硬态度。

魏凤和在发言中表示："中国是世界上唯一尚未实现完全统一的大国，解决台湾问题、实现祖国的完全统一，是大势所趋、大义所在、 民心所向，是任何人、任何势力都阻挡不了的。"

他说："中国致力于推动两岸关系的和平发展，推进中国和平统一进程，但我们决不会任由'台独'分子铤而走险，决不会坐视外部势力插手干涉。"

台湾陆委会回应称，"中共始终不放弃武力犯台的举措，企图通过消费台湾议题，激发中国大陆内部民族主义与仇台情绪，以掩饰治理缺失的共党执政地位，更再次凸显其缺乏务实改善两岸关系的霸权思维僵化不变"。

70年两岸关系的变迁 “反攻大陆”与“解放台湾” 在国民党退守台湾的头30年里，内战氛围浓厚，国共有数次小规模交战。台湾方面高喊“反攻大陆”、“汉贼不两立”，北京则要“解放台湾”，海峡两岸呈现紧张、对峙局面。朝鲜战争爆发后，美国舰队进入台湾海峡。1955年初，共产党攻下一江山岛，中华民国海军在美军协助下撤退，这被称作“第一次台海危机”。中华民国政府的有效统治范围从此退至台澎金马，并延续至今。

70年两岸关系的变迁 1958年金门炮战 《告台湾同胞书》至今共发表五次。第一次是在1950年，提出要完成解放台湾的任务。第二、第三和第四次均在1958年金门炮战（也称八二三炮战）的背景下，要求台湾共同对付美国为首的帝国主义，团结一致对外。该炮战（图）也被称作第二次台海危机。

70年两岸关系的变迁 对台政策的转变 最著名的《告台湾同胞书》则是1979年1月1日发表的第五版，其内容主要是商讨结束两岸军事对峙状态，并提出扩大两岸交流。中共停止了从1958年开始对台湾诸岛的炮击，国共军事冲突告一段落。该文被视为北京对台政策的转变。

70年两岸关系的变迁 “一国两制” 同样在1979年1月1日，美国与中华人民共和国建交（图为时任美国总统卡特访华），与中华民国断交，同时通过《台湾关系法》。在该背景下，当时已经掌握中共实权的邓小平提出“一国两制”的构想。该政策被用在解决香港和澳门回归问题上。

70年两岸关系的变迁 蒋经国没有接招 对于北京方面呼吁“相逢一笑泯恩仇”、提出“一国两制”方案，中华民国政府没有做出回应。据历史文献，蒋经国曾在致函宋美龄时称，“此固為‘匪’统战之一贯手法，但愿已推向另一更邪恶之层次方向，儿将一贯的置之不理并密切注意其后续发展伎俩”。

70年两岸关系的变迁 分离主义兴起 1986年，台湾第一个反对党“民主进步党”（民进党）成立。民进党在1991年公开其主张台湾独立的政治纲领。台独运动也逐渐在台湾民间兴起（图）。1990年当选台湾总统的李登辉大幅度调整了大陆政策，放弃了蒋经国坚持的“不接触、不妥协、不谈判”的“三不”政策，开始寻求两岸“分裂分治”的合法化。

70年两岸关系的变迁 “江八点” 随着台北的态度变化，两岸关系又趋紧张。1995年初，中共第三代领导人江泽民提出《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》讲话的八项主张（也被称为“江八点”），就“两岸如何达到和平统一”、“没有统一之前的过渡时期如何办”这两个问题表明立场。

70年两岸关系的变迁 第三次台海危机 1995年6月，时任总统李登辉对美国进行了“非官方”访问（图），打破17年间未有台湾高官访美的惯例。这引发北京强烈不满，于1995年7月和1996年3月中华民国总统选举期间分别进行大规模导弹演习。为此，美国派航母协防台湾海峡。而李登辉直选中成功连任，成为中华民国第一位民选总统。

70年两岸关系的变迁 “两国论” 1999年7月，台湾总统李登辉在接受德国之声采访时（图），将两岸关系定义为“特殊国与国关系”，即“两国论”。而当时被李登辉召入国安会的蔡英文，被认为是“两国论”的起草人之一。该事件引发地区紧张以及世界舆论的极大关注。而在台湾方面，强烈支持“两国论”的民进党在2000年的总统选举中胜出，陈水扁成为新一任总统。

70年两岸关系的变迁 “一边一国” 陈水扁上台后，他于2002年8月在日本提出“台湾跟对岸中国一边一国”，并主张“公民投票”决定“台湾的前途、命运和现状”。在2004年连任后，陈水扁及其民进党继续激进的台独政策。

70年两岸关系的变迁 出台《反分裂国家法》 北京方面，在中共第四代领导人执政下，《反分裂国家法》于2005年3月通过，这是一部针对两岸关系的基本法。同年4月，中共总书记胡锦涛2005年4月会见时任国民党主席连战（图），实现国共领导人历史性握手，胡锦涛对两岸关系发展提出基于认同“九二共识”的看法。

70年两岸关系的变迁 何为“九二共识”？ 1992年11月，中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会就两岸问题在香港举行会谈，双方口头协商形成不成文默契，被称为“九二共识”，其主旨即为一个中国原则——“大陆和台湾同属一个中国”。2000年，时任台湾行政院陆委会主席苏起将“九二共识”阐述为“一个中国，各自表述”（即“一中各表”），并随后将其列入国民党党纲中。

70年两岸关系的变迁 马英九时代 2008年中华民国总统选举中，民进党败北，马英九上台。由于马英九接受“九二共识”，两岸关系在他担任总统的八年里显著改观，经贸往来与合作大幅增加。2015年11月7日，马英九与中国国家主席习近平在新加坡举行会面（图），打破了两岸领导人1949年以来不见面的禁忌。同年5月，时任国民党主席朱立伦也在北京人民大会堂与习近平举行会晤。

70年两岸关系的变迁 蔡英文时代 2016年的大选中，民进党主席蔡英文以超过56%得票率的绝对优势，击败朱立伦、宋楚瑜，成为台湾历史上第一位女总统。蔡英文拒绝承认“九二共识”。在2019年1月1日的新年讲话中，蔡英文提出“四个必须”，喊话北京“必须正视中华民国台湾存在的事实” ，并将中国“试图介入台湾政治与社会的发展”视为台湾当前“最大的挑战”。

70年两岸关系的变迁 习近平：祖国必须统一 在北京方面，2012年成为中共第五代领导人的习近平就对台政策做出调整。自蔡英文上台后，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压，两岸关系明显降温。2019年1月2日，习近平《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针，强调推动和平统一，但也明言不放弃武统。 作者: 王凡



今年1月初，中国国家主席习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上发表讲话时提出"和平统一、一国两制"解决台湾问题。他表示，"两制"台湾方案"既充分考虑台湾现实情况，又有利于统一后台湾长治久安"。习近平在讲话中表示，"中国人不打中国人"，但同时他也强调，"我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项"。

在今天开幕的香山论坛上，中国国防部长魏凤和强调，"祖国统一是人间正道， 搞分裂只能是死路一条。 南海诸岛、钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，老祖宗留下来的土地，我们一寸也不能丢"。

台湾陆委会回应表示，"武力恫吓并无法撼动台湾2300万人民守护主权民主的意志，北京当局应及早打消'以武促统'不切实际的妄想"。

陆委会还强调，"再次提醒北京当局，中华民国是主权国家，台湾从未隶属中华人民共和国，未来也不会是"。

路透社分析报道称，最近几年美中关系间的冲突和争端不断增多，除了尚未结束的美中贸易战，华盛顿方面对于中国在亚太地区军事实力的加强以及对地区影响力的增加都深表疑虑。

中国对整片南中国海都宣称拥有主权，其余同样对南海主权有所主张的国家，包括文莱、马来西亚、菲律宾和越南在内，在军事实力上都无法同中国抗衡。2019年中国军费开支接近1700亿美元，仅次于美国。

华盛顿方面大声疾呼，反对中国"压迫"东南亚邻国，进一步制造紧张局势。

在香山论坛上，中国国防部长魏凤和说，"中华民族是爱好和平的民族"。他强调，"中国的发展不对任何国家构成威胁，无论发展到什么时候，中国永不称霸、永不扩张、永不谋求势力范围"。他评价中美军事关系时说，"中美军事关系总体稳定，但也面临不少困难和挑战"。

香山论坛是由中国军事科学学会主办的"国际安全合作与亚太地区安全"论坛，是中国版的"香格里拉对话"安全论坛。正在举行的香山论坛是第九届。今年的论坛主题是"维护国际秩序、共筑亚太和平"。昨天中共中央军委副主席许其亮在香山论坛欢迎晚宴上致辞，呼吁美国应以"对话取代对抗"，同时他强调，无论是冷战、热战还是贸易战，都没有出路，也没有真正的赢家。