中国防长：如果美国想打，我们奉陪到底

（德国之声中文网）为期三天的新加坡香格里拉国际安全对话期间，身着中国人民解放军军服的中国国防部长魏凤和发表演说称："对于美国挑起的贸易争端，如果美国想谈，我们对话的大门随时敞开，但如果美国想打，我们将奉陪到底。"

魏凤和发表这番讲话时，正值中美贸易争端不断激化，美方指责中国大力推进南中国海的军事化，而中方则指控美国在台湾问题上干涉中国内政，中国声称台湾是中国领土的一部分。

中国周日发表的一份白皮书中声称，美方应为为贸易战承担全部责任。"中国不希望发生贸易战，但并不惧怕贸易战，必要情况下，中国将会应战"。但白皮书中同时也强调了中国愿意谈判的立场。白皮书中还写道："磋商过程中，中国始终秉持相互尊重、平等互利的原则，致力于推动达成双方都能接受的协议。相互尊重，就是要尊重对方社会制度、经济体制、发展道路和权利，尊重彼此核心利益和重大关切，不挑战"底线"，不逾越"红线"，不能以牺牲一方的发展权为代价，更不能损害一国的主权。平等互利，就是双方磋商的地位是平等的，磋商成果是互利的，最终达成的协议是双赢的。如果一方强压另一方进行谈判，或者谈判结果仅让单方得利，这样的谈判不会取得成功。"

上个月，北京同华盛顿的贸易谈判陷入停顿，随后美方宣布对价值两千亿美元的中国产品征收25%的惩罚性关税，而中国也对价值六百亿美元的美国产品征收惩罚性关税予以报复。

中国还发出了禁止稀土出口美国的威胁，而稀土对许多电子设备的生产制造至关重要。此外，中国官方的新华社周六报道说，有关当局已经开始就美国快递公司FedEx将多个华为公司委托的包裹错误地转送美国一事展开调查。

华为目前已成为中美贸易争端的一个焦点。美方指责华为窃取商业机密、违反对伊朗制裁禁令，并为中国政府从事间谍活动。不过，迄今为止，美方并未为其间谍指控提供证据。此外，中国在有争议的南中国海域不断扩大的军事化努力也引起了美国的不安，并多次派遣军舰在这海域进行巡航，以宣示捍卫"自由通航"的决心。

目前，有五个国家对南中国海域提出主权声索。这里是国际海运的重要交通枢纽，并拥有丰富的油气蕴藏，因而战略地位十分重要。

魏凤和在新加坡表示："一个主权国家在自己的领土修建设施，是其合法权利。中国在一些岛礁修建有限的防御措施，纯属出于国防目的。"魏凤和还批评了美国支持台湾的言行，他说："任何想分裂中国的企图都是徒劳的。"

"任何在台湾问题上的外来干预都注定会失败。"他表示，中国愿以最大诚意促成和平统一的愿景，"但绝不承诺放弃使用武力。"

此前一天，美国代理国防部长沙纳罕（Patrick Shanahan）在其演说中指责中国在使用"胁迫工具包"，"侵蚀其他国家的主权，并滋生了对中国意图的不信任感。"

香格里拉对话期间，魏凤和还就"六四"事件做出较为罕见的回应。他在回答听众提问时表示："这是一场政治风波，中央政府采取措施制止动乱是正确的。"他还反问道，为什么直到今天仍有人说"中国没有妥善处理这个事件。"他表示："三十年来中国发生的变化就是最好的证明，正是由于政府当年采取的行动，中国才有了稳定和发展。"

达扬 / 任琛 （德新社，法新社）