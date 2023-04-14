中国防长出访莫斯科 中俄如何“务实合作”？

（德国之声中文网）据中国国防部新闻发言人谭克非4月14日发布的信息，应俄罗斯国防部长绍伊古邀请，中国国防部长李尚福将于4月16日至19日对俄罗斯进行正式访问。

国防部的新闻稿称，近年来"中俄两军关系持续保持高位运行，战略沟通、联合演训、务实合作等取得新进展，为中俄新时代全面战略协作伙伴关系不断充实战略内涵"。消息还称，访问期间，李尚福部长将与俄军队领导人举行会谈，参访俄军事院校。

近期欧盟国家领导人密集访华，并在与中国领导人的会谈中聚焦中国在乌克兰战争中的角色。在此背景下，中国国防部长正式访问莫斯科，引起西方舆论关注。

今年3月，中国国家主席习近平访问俄罗斯，与俄总统普京会面。中国官方强调在俄乌冲突中保持中立，迄今未对俄罗斯的侵略提出谴责。西方国家则批评北京在政治、经济和宣传上支持莫斯科。

德国外长贝尔博克在本周访问中国时，呼吁北京运用其对俄罗斯的影响力，表示德国希望中国对俄罗斯施加影响，促成其停止侵略。

在周五与贝尔博克会谈后，中国外长秦刚表示，中国不会向俄乌任何一方提供武器。此前西方曾对中国可能在军事上向俄罗斯提供援助表示担忧。秦刚还补充道，中国将依法依规管理和控制军民两用物项的出口。

西方紧盯是否对俄军援

最近泄露的美国国防部机密文件中称中共中央军委曾经批准向俄罗斯提供军援。但是包括拜登总统在内的多位美国高级官员一再表示，到目前为止尚未看到中国军援俄罗斯的证据。美联社的报道指出，秦刚是公开作出中国不会向俄罗斯提供军援保证的中国政府最高级别官员。

战争太「烧钱」，俄罗斯财政压力山大

本周六，中国商务部抗议美国以涉嫌违反美国针对俄罗斯的出口管制规定为由将更多的中国企业列入了制裁名单。美国商务部工业安全局（BIS）在本周三宣布将12家中国（含香港）企业加入实体清单，理由是这些实体"已经参与、正在参与、或构成参与或正在参与违反国家安全或外交政策利益的活动的重大风险"。

中国商务部的声明说："美方做法没有任何国际法依据，亦没有联合国安理会授权，是典型的单边制裁和长臂管辖"。这种做法"严重损害企业合法权益，影响全球供应链产业链安全稳定"。

李尚福本人则上国美国的制裁名单。2018年9月，美国国务院宣布，因牵涉与俄罗斯主要武器出口商俄罗斯国防产品出口公司的"重大交易"，对中央军委装备发展部及时任部长李尚福实施制裁。

（美联社、法新社）

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