中国防疫：从“新冠可怕”到“新冠不可怕”

（德国之声中文网）随着中国逐步放弃严格的清零防疫政策，旨在加快供应链恢复顺畅的措施也不断出台。周六，中国政府宣布，不再对境内承运货物的卡车司机和货船船员进行新冠核酸检测。

此前北京已经大幅减少了核酸检测，并且允许那些无症状或者只有轻微症状的新冠感染者居家隔离。路透社指出，防疫限制的放开得到了不少民众的欢迎，但公众的担忧很快转移到感染人数迅速激增和医疗系统不堪重负上面。

从“新冠可怕”到“新冠不可怕”：民众一时难以适应

从中国武汉爆发新冠疫情至今已有三年，不少民众急切地盼望政府逐渐与世界上其它国家看齐，与新冠病毒共生共存。在11月底各地爆发示威抗议之后，北京当局调整了政策路线，开始放松防疫规定。

然而相对较低的疫苗接种率，加上此前官方宣传造成的民众对于新冠病毒的普遍恐惧，使得民众对于放开之后的疫情发展充满担忧。

由于不再强制进行大范围的核酸检测，因此目前的感染人数很难准确估计。有不少北京居民在社交网络上分享自己“阳”了之后的经历。不少关于新冠感染、发烧处理的话题频频登上微博热搜榜，比如“得了新冠怎么自愈”、“年轻人阳性了可以不吃药吗”、“体温超过38.5°C就要吃退烧药”等等。

钟南山：预防重心从预防感染转到预防重症

官方媒体和医学专家也开始逐步放出“新冠感染并没有想象的那样可怕”的信号。

据中国新闻网报道，中国工程院院士钟南山周五表示，当前预防重心要从预防感染转到预防重症，加强新冠疫苗接种是下一步关键。他预计明年上半年中国能够恢复到疫情前生活状态。

钟南山强调：“感染奥密克戎后，99%都不是重症。”他表示，感染之后，大多数患者能在5-7天内好转，“不要觉得得了新冠就很害怕，更不应该歧视感染者。”

电商巨头京东集团创始人刘强东近期在员工内部视频中分享了自己感染新冠的经历。“根据我个人感受来讲，真的是比感冒还要轻微。”

刘强东表示，80%的人都觉得比感冒、重感冒、流感症状要轻微，现在主要是还没得过的一些人心理上略恐慌。他还呼吁大家把医院的资源留给有需要的老年人。

京沪居民：心情复杂

在北京和上海等大城市，不少商铺店主表示，自从防疫措施放松之后，生意并没有出现明显的改善。北京朝阳区一位姓陈的美发沙龙店主对路透社表示，在放宽防疫规定之后，很多人还是十分谨慎，到美发沙龙光顾的顾客反而比一周半以前减少了六成。

12月9日晚高峰时段的北京地铁乘客稀少

在上海，人们不再需要提供核酸测试阴性结果就能出入餐厅。一位在外滩拍摄照片的市民表示：“我很高兴上海终于恢复了生机，但我们仍然要注意自己的健康。我们应该戴口罩，小心保护自己。”

美媒：世行和IMF领导人在黄山开会没隔离？

据彭博社报道，本周世界银行、国际货币基金组织等国际经济组织的领导人在安徽黄山参加会议时，似乎获准无需隔离就直接与中国领导人和媒体代表见面，显示北京正在释放

出更多开放的信号。

该媒体从世行行长马尔帕斯（David Malpass）以及IMF总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）在社交平台上透露的行踪分析，他们本周早些时间还分别在华盛顿和日内瓦开会，而两天之后就已经在中国参与会议，以此或可推断他们在入境之后没有按照中国目前的防疫规定进行所谓的“5+3”隔离（5天集中隔离加3天居家健康监测）。

格奥尔基耶娃还在国际货币基金组织官方网站上发表声明，表示“非常感谢李克强总理和中国当局召集我们以线下方式参加第七次‘1+6’圆桌对话会。今年的圆桌对话会以‘加强多边合作，促进全球共同发展’为主题，这再及时不过了。”

（路透社等）



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经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 中国宣布新十条 2022年12月7日午后，当许多市民正和往日一样排队做核酸之时，中国官方宣布了优化疫情防控的新十条。除了没有再提"坚持动态清零不动摇"外，有关无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，不再查跨地区流动人员核酸阴性证明和健康码，不再开展落地检等规定也显示，中国告别了长期坚持的清零政策，开始通过放松防疫措施逐步将社会导向经由感染奥米克戎病毒实现“群体免疫”的道路。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 优化防疫二十条无法落实 就在不到一个月前的11月11日，中国的”清零沙皇“、副总理孙春兰还在国务院联防联控机制会议上强调，中国日前出台的二十条优化疫情防控措施不是放松、更不是“躺平”，要坚定不移贯彻习近平讲话精神，坚定不移坚持坚持“动态清零”总方针。由于所谓的优化疫情防控二十条部分内容与“动态清零”总方针存在不可调和的矛盾，各地在防疫中“层层加码”的问题仍然无法真正得到解决。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 乌鲁木齐火灾引发民众对清零政策更大的怒火 11月24日，在部分居民被封控已长达100多天的乌鲁木齐，一栋高层住宅楼发生火灾。严格防疫措施导致被封在楼里的民众无法逃走、消防人员也长时间不能越过障碍救火。官方称，火灾造成包括儿童、老人在内的10人罹难。该事件最终成为各地爆发反清零、反封控、反政府抗议活动的导火索。很长时间以来，清零政策导致的层出不穷的防疫乱象已经引起民众广泛不满。对许多人来说，比病毒更可怕的是隔离、歧视、封控以及一些防疫人员对权力的滥用。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 公民觉醒的“白纸革命” 乌鲁木齐大火在数十所大学和多个省市引发学生和民众的群聚抗议。反封控、反核酸、反清零成为其主要诉求。上海市民11月26日晚间涌入当地的乌鲁木齐中路，高呼“共产党下台”、“习近平下台”。各地的抗议活动中，许多人高举白纸，抗议中国政府打压言论自由。随着清零政策导致经济滑坡，民生艰难、失业人口猛增、类似文革的场景重现，民众的公民意识逐渐觉醒。最突出的事件是中共二十大前夕、2022年10月13日发生的北京市四通桥抗议行动。名叫彭立发的抗议者打出了“不要核酸要吃饭，不要封控要自由，不要谎言要尊严，不要文革要改革，不要领袖要选票，不做奴才做公民”，“罢课罢工罢免独裁国贼习近平”的横幅。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 官方宣传导致民众恐惧、工人逃亡 尽管对新冠的研究和海外抗疫的经验已经证明一年多来占主导的奥米克戎毒株致病力低，死亡率已低于流感，中国官方仍坚持在抗疫之初取得较好效果、习近平亲自决策的”动态清零“总方针，目的之一是想显示中国制度的优越性，最高领导人决策的正确性。 为此，中国官方仍大力宣传奥米克戎的危害，将海外放松疫情管控称为”躺平“。由于缺乏真实信息，当有20多万员工的郑州富士康发生疫情后，上万工人为防感染以及不满隔离条件而逃出厂区返乡，令工厂生产面临巨大危机，iPhone减产。后来招入的员工又因待遇问题暴动，遭到当局镇压。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “大白”权力小了 中国抗疫初期，身着白色连体防护服的医务人员被称为“最美逆行者”。随着地方组织的落实封控的人员以及警察也穿上这样的防护服进行核酸检测、消杀、监控、转运感染者和密接人员，“大白”成为这些人的代名词。有关“大白”使用暴力的负面报道和投诉越来越多，甚至有人将他们称为“白卫兵”。新十条中有关感染者和密接人员可以居家隔离，不再一律强制隔离，不得随意扩大高风险区，不得采取各种形式临时封控等条款受到民众普遍欢迎，反衬了”动态清零”的不得人心。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 网民涌入李文亮微博悼念 新十条公布后，一些网民到武汉医生李文亮的微博账号下向他报告这个好消息。李文亮在中国疫情初期最早拉响警报、却遭到“训诫”，被称为疫情吹哨者。他染疫身亡后，民众自发悼念他，表达悲愤。微博用户在他的账号下写道，“凜冬已过，你看到了”，“医生，我们挺过来了，我们就要自由了”。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 推进老年人新冠病毒疫苗接种迫在眉睫 新十条一旦真正落实，图中北京某地的这一场景也许不会再次出现。新规公布后，旅游平台上的机票、火车票搜索量激增。许多民众期待能在春节期间外出旅游或探亲访友。由于奥米克戎传染性极高，可以预见的是，中国很快将出现感染潮。过去一年多来，中国的防疫主要放在“清零”上，疫苗接种停滞不前，现80岁以上老年人中，仅有40%的人接种了三针疫苗，因此，保护老年群体，“推进老年人新冠病毒疫苗接种”迫在眉睫。这也是放弃清零政策后中国面临的最大挑战之一。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 德国经济界对中国放松防疫表示欢迎 尽管今年3月上海出现疫情时，就有专家主张“与病毒共存”，但高层仍然决定封城“清零”。长达两个月的封城不仅给民众生活造成巨大影响，也令各行各业的供应链、作为中国经济支柱的进出口受到很大压力。近几个月各地不断封控加剧了外贸下行的趋势。德国工商会表示，因中国的封控政策等原因，超过三分之一德国在华企业计划在中国之外的地方扩大生产，增加多样化。对于中国现出台放松防疫的新政策，德国经济界大多感到松了一口气。

经济压力和民众抗争下，中国放弃清零政策 “动态清零”结束点燃回归正常生活的希望 为了替新冠政策转弯做铺垫，中国近日让专家出面宣传奥米克戎致病力低，目前无证据表明新冠有后遗症等等，但部分民众仍对放松防疫的步伐是否一下子走得太大有所担忧。中国政府一直拒绝批准西方疫苗供民众施打，同时强调国产疫苗也对防止重症和死亡具有很好的保护力。新政策公布后，中国很多民众从先前的囤食品转为囤药物，准备迎接感染潮的到来。有专家称，最终90%的人将感染奥米克戎，但达到群体免疫需要多长时间，尚无专家出面预测。不过，世界杯观众席上人们不戴口罩尽情欢呼的电视画面已经让中国民众看到了回归正常生活的希望。





