中国防火墙内外的冬奥开幕式

（德国之声中文网）绝美、惊艳、燃爆、中国式浪漫……北京冬奥会开幕式后，中国各种媒体的相关文章标题中充斥着类似的字眼。开幕式举办当天，多数微信用户不难发现自己的朋友圈已被"冬奥会"刷屏。新浪微博的热搜榜上也几乎都是有关冬奥会的词条。作为全球拥有首个"双奥之城"的国家，中国官方和民众的骄傲与喜悦溢于言表。

如今的开幕式显然无法比拟2008年夏季奥运会开幕式的盛大场景，中国官媒对此的一种解释尤其深得中国网民之心：2008年，"整场开幕式看下来，大部分观众都能看到中国向世界阐述的那三个字的核心'我是谁'；14年过去了，我们再也不需要向世界解释'我是谁'了"，《中国新闻周刊》的一篇评论文章如是写道。

盛景下的隐忧

然而，一片赞誉之中也不乏另类声音。在自由微博网站，"徐州"、"杨某侠"、"八孩"等字眼一度位居热搜榜前列。该网站专门搜集新浪用户受网路审查后被删除的微博内容。中国农历新年前，江苏徐州丰县"八个孩子妈妈被锁"事件被爆出后，引发包括中外媒体在内的广泛关注。而在奥运会开幕前后，有不少网民反映相关话题遭到屏蔽或限流。

拥有369万粉丝的新浪用户"林哥观察"在冬奥会开幕会当天感慨："盛景是真的，苦难也是真的。整个微博热搜、朋友圈今晚全是一片赞美，冬奥会多么好看，我不觉得他们庆祝有错，现实的割裂感让人提不起兴趣去歌颂和狂欢。还是更关注徐州妈妈这件事情。 ​​​"

在被中国封锁的推特上，也有用户发出类似的担忧。拥有近7万粉丝的齐彧写道："一边是花钱请来的几十个小国头头聚在一起，看中共显示国力，一方面是一个被拐卖的女人的悲惨身世，激起了社会上普遍的同情心。朱门酒肉臭 路有冻死骨的真实写照。"

IOC回应外国记者被推搡事件

冬奥会开幕式当天，一段荷兰记者在场外遭遇北京保安人员驱离的视频片段也在推特上流传开来。视频显示，荷兰公共电视台（NOC）的一名记者正在和演播室的主持人做现场连线，突然被戴红袖章的中国保安人员推走，直播由此中断。

荷兰公共电台在发表这段视频时写道："不幸的是，这正日渐成为中国记者的日常现实。" 中国官媒《环球时报》就此发表文章"中国安保人员干扰记者报道冬奥？请这家外媒要点脸吧！"文章写道："实际情况是，这家荷兰媒体的记者进入了北京警方早在3日就已经通报的临时管制区域，在面对安保人员时也未能出示证件证明自己的身份，还在不断激化事态。安保人员对他的劝离是合情合理的。"

国际奥委会(IOC)次日也就此事件作出表态。其发言人亚当斯(Mark Adams)表示，对于北京冬奥整体的新闻自由并无任何担忧，荷兰记者碰到的是"不幸状况"，这名发言人认为，应该是保全人员"过度热心"所致。

维吾尔族火炬手受关注

在开幕式上最受瞩目的奥运圣火点火环节里，中方安排了维吾尔族运动员衣拉木江和汉族运动员赵嘉文作为最后一棒的两名火炬手。有观察人士将此解读为，这是中方对于有关侵犯新疆人权指控的回击。

开幕式上最受瞩目的奥运圣火点火环节

世界维吾尔代表大会倡议主管茱莫泰（Zumretay Arkin）在推特上写道：中国用一名维吾尔族运动员点燃奥运火炬是"最具政治动机的举动"。 人权观察的组织的中国研究员王亚秋认为：中国正在向世界其他国家竖"中指"。

国际奥委会的亚当斯周六当天则表示："衣拉木江是一名参加奥运会的奥运选手，她绝对有权参加接力。""正如你从奥林匹克宪章中了解的那样，我们不歧视任何人以及他们的出身和背景"，这名发言人补充道。

此前，美国、英国等多个西方国家宣布外交抵制冬奥会，主要就是因为反对"中国在新疆令人震惊的侵犯人权行为和暴行"。

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