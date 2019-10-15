中国闹猪瘟 德国猪肉价攀升

（德国之声中文网）无论是猪排还是香肠，所有猪肉的价格都上涨。中国的猪瘟导致德国的猪肉价格也迅速提高。非洲猪流感已经在中国这个全球最大的猪肉生产和消费国肆虐了一年。虽然猪流感病毒对人没有危险，但是却可以很快导致牲畜死亡。

北京佳富龙洲（GavekalDragonomics ）商务咨询公司的专家崔尔楠（音译：Cui Ernan）说："这是养猪业迄今经历的一次最危险的猪瘟"。中国生猪存栏已经损失了一半。甚至世界市场也难以填补全球人口最多国家的猪肉供应缺口。

来自中国各地的进口商现在到巴西、美国以及欧洲国家到处购买猪肉。生猪价格上涨令养猪的德国农民感到愉悦，但是消费者则不得不忍痛多掏腰包。德国农业市场信息协会（AMI）的埃尔斯（Thomas Els）周三（10月30日）在波恩向德新社表示，与去年同期相比，9月份猪肉价格上涨了8.3%。

据德国养猪协会（ISN）的市场营销专家奎英（Matthias Quaing）说，生猪价格从去年的每公斤1.50欧元上涨到现在的1.80欧元。他说，对养猪户来说，这是个可提高成本效益的好消息。 "但是养猪户也知道，一、两年后情况可能会完全逆转。" 然而中国不会很快摆脱猪瘟给养猪业带来的严重后果。" 北京佳富龙洲商务咨询公司的专家崔尔楠说：根据以往的经验，"最好的情况下需要5年的时间。最差的情况下甚至需要很多年。" 她说，猪瘟带来的挑战还将持续5年、10年甚至更长的时间，以小规模养猪户为主的中国养猪业有必要转型为具有严格生物监控能力的大型饲养场。

据中国农业大学动物营养与饲料科学专家李德发的估计，此次猪瘟在中国造成的直接经济损失超过一万亿元人民币，约合1270亿欧元。这位动物学专家本想对这个数字保密，据说他曾建议业内人士"不要对外公布"。但是这一"现实"的估计最终仍被大胆的记者曝光。

掩盖瘟疫肆虐的实际情况是中国处理此类危机的典型做法。而这种做法严重影响了迅速和有效的应对措施。在2018年8月首次发现猪瘟整整一年之后，中国副总理胡春华才不得不承认："此次猪瘟的实际流行情况比我们所想象的要糟糕得多。"

然而，由于当时对受影响农民的补偿非常低，以至他们几乎没有对疫情上报的动力。养猪户更关注的是尽快屠宰已经感染猪瘟的生猪，在市场上偷偷出售，从而进一步加剧了猪瘟在全国的蔓延。

李京慧/乐然（德新社）