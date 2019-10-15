中国闹猪瘟 德国猪肉价攀升

（德国之声中文网）无论是猪排还是香肠，所有猪肉的价格都上涨。中国的猪瘟导致德国的猪肉价格也迅速提高。非洲猪流感已经在中国这个全球最大的猪肉生产和消费国肆虐了一年。虽然猪流感病毒对人没有危险，但是却可以很快导致牲畜死亡。
北京佳富龙洲（GavekalDragonomics ）商务咨询公司的专家崔尔楠（音译：Cui Ernan）说："这是养猪业迄今经历的一次最危险的猪瘟"。中国生猪存栏已经损失了一半。甚至世界市场也难以填补全球人口最多国家的猪肉供应缺口。
来自中国各地的进口商现在到巴西、美国以及欧洲国家到处购买猪肉。生猪价格上涨令养猪的德国农民感到愉悦，但是消费者则不得不忍痛多掏腰包。德国农业市场信息协会（AMI）的埃尔斯（Thomas Els）周三（10月30日）在波恩向德新社表示，与去年同期相比，9月份猪肉价格上涨了8.3%。
据德国养猪协会（ISN）的市场营销专家奎英（Matthias Quaing）说，生猪价格从去年的每公斤1.50欧元上涨到现在的1.80欧元。他说，对养猪户来说，这是个可提高成本效益的好消息。 "但是养猪户也知道，一、两年后情况可能会完全逆转。" 然而中国不会很快摆脱猪瘟给养猪业带来的严重后果。" 北京佳富龙洲商务咨询公司的专家崔尔楠说：根据以往的经验，"最好的情况下需要5年的时间。最差的情况下甚至需要很多年。" 她说，猪瘟带来的挑战还将持续5年、10年甚至更长的时间，以小规模养猪户为主的中国养猪业有必要转型为具有严格生物监控能力的大型饲养场。
据中国农业大学动物营养与饲料科学专家李德发的估计，此次猪瘟在中国造成的直接经济损失超过一万亿元人民币，约合1270亿欧元。这位动物学专家本想对这个数字保密，据说他曾建议业内人士"不要对外公布"。但是这一"现实"的估计最终仍被大胆的记者曝光。
掩盖瘟疫肆虐的实际情况是中国处理此类危机的典型做法。而这种做法严重影响了迅速和有效的应对措施。在2018年8月首次发现猪瘟整整一年之后，中国副总理胡春华才不得不承认："此次猪瘟的实际流行情况比我们所想象的要糟糕得多。"
然而，由于当时对受影响农民的补偿非常低，以至他们几乎没有对疫情上报的动力。养猪户更关注的是尽快屠宰已经感染猪瘟的生猪，在市场上偷偷出售，从而进一步加剧了猪瘟在全国的蔓延。
李京慧/乐然（德新社）
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“二师兄”身价倍增为哪般？
“二师兄”身价不凡
无论在中国还是在欧洲，猪从来就是富裕的象征。究其原因，一种解释是，有钱人才能吃得起猪肉。这不，2019年正好是农历猪年，而在这一年里，猪肉价格可谓一路飙升，要想吃猪肉，就别吝惜钱包。据中国国家统计局公布的数据，8月居民消费价格指数（CPI)上涨2.8%，为20个月来最高，其中中国猪肉价格同比上升近5成（46.7%)，畜肉类价格同比上涨30.9%。
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猪肉——重要的民生指标
中国是世界最大的生猪养殖和消费国。中国人平均每年消费7亿头猪。中国的肉食结构中，猪肉占比超过六成。正因如此，猪肉价格成为重要的民生指标。在食品价格中，猪肉占比10%，在整个CPI中占比超过3%。据估计，中国的猪肉行业对国民经济的贡献为1280亿美元。
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“重大政治任务”
据中国媒体报道，中国副总理胡春华在稳定生猪生产保障市场供应的一次电话会议上表示，保障猪肉供应事关民生，事关大局。英国《金融时报》报道，胡春华称增加猪肉产量是一项“重大的政治任务” ，保障猪肉供应是党中央的“军令状”，猪肉价格上涨将“影响庆祝新中国成立70周年的欢乐祥和氛围” 。他提出的措施包括“立即清理超出法律法规规定范围的各类生猪禁养限养规定”以及加大对养殖场户的政策支持力度。
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谈猪瘟色变
猪肉价格如此上涨为哪般？去年8月，非洲猪瘟在临近俄罗斯边界的一个中国养猪场爆发，之后在短短几个月里迅速扩大到31个省。官方称，截至今年7月初，全国扑杀生猪116万余头。但舆论认为，可能多达2亿头猪患病死亡或被扑杀。一开始，地方政府对养殖户进行一定补偿。但随着疫情扩散，许多地方频频出现对疑似疫情不愿确认的情况，导致养殖户恐慌性抛售生猪，又进一步加剧疫情蔓延。
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生猪存栏大幅下降
疫情蔓延是传统养猪大户纷纷退出养猪业的一个重要原因，但并非全部原因。随着中美贸易战愈演愈烈，进口美国大豆价格猛涨，导致猪饲料价格攀升，越来越多养殖户选择退出养猪业，生猪存栏量大幅下降。据农业和农村部发布的“400个监测县生猪存栏信息”，今年8月生猪存栏量比去年同期下降38.7%，可繁殖母猪存栏同比下降37.4%。
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政策错误？
2016年，出于环保、提高产效等原因，中国超过20个省份都划定了生猪禁养区，并启动了猪场拆迁行动，直接减少了生猪存栏3600万头。2017年关闭的禁养区进一步增加，母猪存栏进一步下降。在非洲猪瘟爆发前，共有15万个小型养猪场被关闭。这些措施今天在专家看来正是导致目前猪肉价格上涨的开端。有消息说，中国曾从俄罗斯等非洲猪瘟爆发地大量进口猪肉，中国政府对此予以否认。
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猪肉外交战和贸易战筹码
因华为前财务长孟晚舟案导致双边关系紧张，中国于六月起停止从加拿大进口猪肉。从今年9月1日起，中国还对美国进口猪肉额外征收10%的关税，使关税总税率高达72%。不过，10多天后，中国就宣布拟将对大豆猪肉等农产品从加征关税名单中排除。美国是世界上仅次于中国的第二大生猪养殖国。
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德国猪肉也上涨——因为中国
德国农业部长戈洛克内尔今年6月访华期间，中方表达了恳请德国扩大对中国猪肉出口的愿望并发出了重新从德国进口牛肉的信号。这无疑是令德国肉农高兴的消息。德国9月的生猪价格平均每公斤1.80欧元，而3月份时每公斤才1.40欧元。
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猪肉“保卫战”还是少吃猪肉？
据中国农业农村部信息中心公布的“最新国内猪肉批发价格波动情况”，全国猪肉批发价格今年9月为34.87元/公斤，去年同期19.95元/公斤。价格猛涨导致中国网民纷纷吐槽，感叹吃不起肉。《生命时报》近日一篇文章则呼吁少吃猪肉，标题是——全国“猪肉价格地图”出炉！少吃猪肉，钱包和身体都会感激你。文中援引医生的话说，“其实不管猪肉贵不贵，大家都应该改善一下现有的饮食结构，少吃些猪肉，多吃些白肉。”不过问题来了，涨价的可不只是猪肉，其它肉类也在涨，而鲜果8月同比涨幅高达24%。
作者: 乐然