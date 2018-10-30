 中国间谍疑染指德国支柱产业 | 经济纵横 | DW | 04.11.2018

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经济纵横

中国间谍疑染指德国支柱产业

德国西南部的巴符州是经济最为发达的地区之一。近年来，该州的企业愈发频繁地成为中国经济间谍行为的目标，作为当地支柱的汽车产业更是重灾区。巴符州内政部在回复州议会的质询时确认了这一消息。

China Symbolbild Spionage (Colourbox/O. Mach)

(德国之声中文网) 巴符州内政部在回函州议会自民党党团时指出，自2012年至今，州刑警局总共发现了8起经济间谍案件，其中至少6起不能排除中国方面参与作案的可能性。

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负责国内情报的澳大利亚信号局局长周一发表演说，强调5G网络事关国家安全，因此不允许高风险境外公司参与。 (30.10.2018)

骇客科技战可能不限于从网络入手，也在硬体零件打开缺口。美媒报道中国军方透过植入晶片进行间谍任务，虽然各方否认，但在全球供应链下是否处处隐忧？ (05.10.2018)

黑客、间谍、窃取商业机密—人们常挂在嘴边的德中“友谊”现况可不怎么样。柏林寻求就网络相关问题展开对话，北京置之不理。 (26.12.2017)

职业社交平台成为一些情报机构展开工作的“理想场所”。德国联邦宪法保护局经过长达数月的调查发现，中国情报机构在社交媒体上使用虚假账号，大规模招募德国线人。北京则表示，“德方的指控毫无根据”。 (10.12.2017)

内政部指出，虽然这一数字并不是很高，但是许多企业在发现网络安全漏洞时并不一定会报案，他们担心因此而形象受损。受到网络间谍案件波及的不仅仅是当地的中型企业，一家"坐落于斯图加特的汽车制造商"也受到了来源不明的境外网络攻击。

奔驰、保时捷的总厂都位于斯图加特近郊。

这8起案件中，有6起仍然在接受巴符州警方的调查。德国联邦总检察院则对其中的4起展开了审核程序。根据州政府的说法，网络经济间谍犯罪行为每年在该州造成的潜在经济损失可达70亿欧元。德国联邦内政部、宪法保护局的数据则显示，全德国每年因经济间谍行为而蒙受的直接经济损失高达500亿欧元，间接损失尚未计算在内。防范经济间谍行为时，最大的安全漏洞现在依然是"人"：这可以是企业"内鬼"，也可以是受邀参观工厂的访客。

经济间谍的另一种常见形式则是有针对性的接洽企业的某些员工，这里往往还用到"社会工程学"手段，即通过电子邮件、社交网络平台发送一些包含病毒的信息，一旦对方出于兴趣打开了相关信息，病毒就会植入终端设备。此外，间谍机构还会在社交媒体网站上设立假账户，从而与企业内某些敏感岗位的员工建立联系。

Daimler AG - Mercedes Benz in Stuttgart (picture-alliance/dpa/M. Murat)

戴姆勒-奔驰是巴符州汽车行业最重要的企业。

中国设备处处藏谍？

今年3月，德国《经济周刊》曾经报道指出，华为等来自中国的电信设备制造商如今已经在德国市场具有绝对优势地位，一旦这些硬件设施中留有"后门"，中国间谍就可以很方便地窃取德国企业的数据。该报道认为，德国各界对中国电信设备带来的间谍风险长期忽视。针对这篇报道，巴符州议会自民党党团向州政府发起了质询。

不久前，彭博新闻社还曾报道称，一批中国制造的IT硬件上植入了米粒大小的间谍芯片，这些硬件现在正运行于亚马逊、苹果等网络巨头的办公服务器上。虽然亚马逊、苹果以及美国安全机关都对此予以否认，该报道依然在德国引起了重视。在德国联邦议会，自民党也向联邦政府提出质询，要求调查潜在的中国经济间谍风险。

文山/乐然/(德广联、经济周刊)

  • Großbritannien Mädchen mit der Puppe Cayla (Getty Images/R. Stothard)

    太危险！这些电子产品在德国被禁

    隐藏在儿童房的“特务”

    娃娃“凯拉”远非像广告所宣传的那么好。宣传广告称其“就像一个真正的朋友”，还带有无线麦克风。但是英国一家玩具公司销售的该产品现在已经被从市场上召回。尤其需要注意的是：无线通信联络的内容极容易被拦截，第三方也可以听到儿童房里的对话内容。

  • Deutschland Elektrogeräteausstellung der Bundesnetzagentur (picture alliance/dpa/H. Kaiser )

    太危险！这些电子产品在德国被禁

    伪装的“干扰器”

    一个伪装起来的“干扰器”：一旦开启，它可以确保周围的移动网络全面断网。这种导致手机失灵的干扰器是被严格禁止的，因为它也会让人无法拨打急救或者火警电话，因此使用这种干扰器可面临五位数罚款。德国联邦网络局表示，多年来一直有人在网上进行销售，有些售价在100欧元以下。

  • Verboten wurde auch diese Haar-Glättbürste aus den Niederlanden: Sie brachte nicht nur die Haare auf Temperatur, sondern erhitzte auch den Griff auf über 120 Grad Celsius. Die Zahl der aus dem Verkehr gezogenen Produkte hat sich von 2014 bis 2016 mit 1,25 Millionen beschlagnahmten Produkten mehr als verdoppelt. Immerhin: Dafür wurden 2016 insgesamt 840.000 Euro Bußgelder eingenommen.

    太危险！这些电子产品在德国被禁

    头发直了，手也红了

    这个来自荷兰的电发梳也被禁止继续销售。因为它不仅可以烫头发，手柄也会被加热超过120度。从2014年到2016年，被召回的电发梳增加了一倍，达到125万件。2016年，罚款金额达到84万欧元。

  • Diese Funkkopfhörer nutzen nicht genehmigte Frequenzen und sorgen so für UKW-Störungen. Wie kann man sich als Verbraucher schützen? Fiete Wulff: Qualitätssiegel wie die CE-Kennung sind ein wichtiger Anhaltspunkt, ob Produkte den europäischen Standards entsprechen. Bei sehr günstigen Preisen sollte man lieber noch ein zweites Mal hinsehen, denn manche Firmen fälschten diese Siegel.

    太危险！这些电子产品在德国被禁

    邻居家的收音机也开始噪音大作

    这个无线耳机用的是禁用频率，因而会使周边的收音机出现干扰。消费者该如何保护自己的利益？德国联邦网络局认为，有无质量合格印章是说明产品是否符合欧洲标准的一个非常重要的环节。如果价格非常便宜，宁愿仔细看一看，因为有些公司会伪造印章。

  • Dieser Radiowecker nutzt Frequenzen, die für den Funkbetrieb der Flugsicherheit gedacht sind. Insgesamt wurden im Jahr 2016 mehr als 980.000 Produkte vom Markt genommen und über 9000 Einfuhrverbote verhängt. Oft, aber nicht immer kommt die Ramsch-Elektronik aus China. Durch den Online-Handels hat sich das noch verstärkt. Hinweise kommen oft vom Zoll.

    太危险！这些电子产品在德国被禁

    威胁飞行安全

    这个收音机闹钟使用的频率是为了保障航空安全设定的无线电频率。2016年，超过98万件该产品被拿下货架。类似问题电子产品常常来自中国。

  • In diese Uhr wurde über der Ziffer 12 eine Überwachungskamera eingebaut. Solche Spionageartikel fallen bei der Marktüberwachung der Bundesnetzagentur besonders häufig auf. Für Unterstützung sorgen neben dem Zoll bundesweit über 400 Mitarbeiter an 20 Standorten. Sie nehmen Testkäufe vor, besuchen Messen und stöbern in Geschäften.

    太危险！这些电子产品在德国被禁

    昼夜监控摄像头

    这只表12点的上方安装了监控摄像头。在对市场进行监督检查时，这种间谍工具尤其引起联邦网络局的注意。除海关之外，德国联邦网络局20个分支机构的超过400名员工通过试探性购买或者分别到博览会、商店进行查抄。

    作者: Sarah Dommel


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太危险！这些电子产品在德国被禁

妨碍航空飞行的收音机闹钟、可以作为间谍工具的娃娃、烧伤手的电梳子……这些电子产品便宜、时尚，但异常危险。 (22.07.2017)  

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