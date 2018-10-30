中国间谍疑染指德国支柱产业

(德国之声中文网) 巴符州内政部在回函州议会自民党党团时指出，自2012年至今，州刑警局总共发现了8起经济间谍案件，其中至少6起不能排除中国方面参与作案的可能性。

内政部指出，虽然这一数字并不是很高，但是许多企业在发现网络安全漏洞时并不一定会报案，他们担心因此而形象受损。受到网络间谍案件波及的不仅仅是当地的中型企业，一家"坐落于斯图加特的汽车制造商"也受到了来源不明的境外网络攻击。

奔驰、保时捷的总厂都位于斯图加特近郊。

这8起案件中，有6起仍然在接受巴符州警方的调查。德国联邦总检察院则对其中的4起展开了审核程序。根据州政府的说法，网络经济间谍犯罪行为每年在该州造成的潜在经济损失可达70亿欧元。德国联邦内政部、宪法保护局的数据则显示，全德国每年因经济间谍行为而蒙受的直接经济损失高达500亿欧元，间接损失尚未计算在内。防范经济间谍行为时，最大的安全漏洞现在依然是"人"：这可以是企业"内鬼"，也可以是受邀参观工厂的访客。

经济间谍的另一种常见形式则是有针对性的接洽企业的某些员工，这里往往还用到"社会工程学"手段，即通过电子邮件、社交网络平台发送一些包含病毒的信息，一旦对方出于兴趣打开了相关信息，病毒就会植入终端设备。此外，间谍机构还会在社交媒体网站上设立假账户，从而与企业内某些敏感岗位的员工建立联系。

中国设备处处藏谍？

今年3月，德国《经济周刊》曾经报道指出，华为等来自中国的电信设备制造商如今已经在德国市场具有绝对优势地位，一旦这些硬件设施中留有"后门"，中国间谍就可以很方便地窃取德国企业的数据。该报道认为，德国各界对中国电信设备带来的间谍风险长期忽视。针对这篇报道，巴符州议会自民党党团向州政府发起了质询。

不久前，彭博新闻社还曾报道称，一批中国制造的IT硬件上植入了米粒大小的间谍芯片，这些硬件现在正运行于亚马逊、苹果等网络巨头的办公服务器上。虽然亚马逊、苹果以及美国安全机关都对此予以否认，该报道依然在德国引起了重视。在德国联邦议会，自民党也向联邦政府提出质询，要求调查潜在的中国经济间谍风险。

文山/乐然/(德广联、经济周刊)