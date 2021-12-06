中国间谍利用华为攻击外国电信系统？

（德国之声中文网）多年以来，美国不仅致力于在本国国内根除华为等中国设备，也试图说服其它国家不要选购相关设备。对于美国的决绝态度，中国电信设备商及其支持者一直都以缺乏证据为由进行反驳，并指责美国“滥用国家安全和国家权力打压中国企业”。

如今，彭博社（Bloomberg）的一项调查发现了一个支持美国做法的关键证据：近十年前发生在地球另一端的一个未被报道过的漏洞。

时间追溯到2012年，澳大利亚情报官员当时通知美国同行称，他们发现该国的电信系统遭到了复杂的入侵。他们说，这始于华为的一个软件更新，该软件加载了恶意代码。

未被公开过的证据

彭博社的长篇调查报道继续介绍，近二十名前国家安全官员证实了这一漏洞和随后的情报共享，他们在2012年至2019年期间收到了来自澳大利亚和美国机构关于此事的简报。前官员表示，这一事件证实了这两个国家对中国利用华为设备进行间谍活动的怀疑，而且这一直是他们反对中国公司的一个核心部分，即使该漏洞的存在从未被公开过。彭博社认为，这一事件有助于澄清以前不透明的安全问题。

2013年7月，澳大利亚《金融评论报》(Financial Review)报道称，先后担任过美国国家安全局（NSA）局长和美国中央情报局（CIA）局长的海登（Michael Hayden）称，他知道有确凿证据证明华为为中国政府从事间谍活动。但他没有就证据本身作出详细说明。华为就此反驳称，这是“老生常谈的、没有根据的诽谤言论”，并要求海登和其他批评人士公开证据。目前尚不清楚，海登所知道的证据是否就是彭博社最新揭露的事件。

漏洞的幕后黑手

彭博社还援引前官员报道称，上述软件的更新看似合法，但它包含恶意代码，其工作原理很像数字窃听器，对受感染的设备进行重新编程，以记录通过它的所有通信，然后将数据发送到中国。前官员还介绍，几天后，该代码会自行删除，这是因为更新中嵌入了一个自毁机制。最终，澳大利亚的情报机构确定，中国的间谍机构是这次漏洞的幕后黑手，他们渗透到了帮助维护设备的华为技术人员的队伍中，并向电信系统推送更新。

六名前官员表示，在澳大利亚线索的引导下，美国情报机构当年也确认了一起来自中国的类似攻击，使用的是位于美国的华为设备，他们拒绝提供进一步细节。

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



华为回应

彭博社没有找到证据表明华为的高级领导层参与或知道澳大利亚遭到的攻击。华为拒绝对具体问题作出回应。华为网络安全官萨福克（John Suffolk）仅在一份声明中表示：“很难对猜测和未引用的‘高级消息来源’进行评论”，“也很难对‘澳大利亚电信’、‘软件更新’、‘设备’等笼统的说法进行评论。”但是，他补充说，“从未有任何具体的证据来证明（华为）任何形式的故意不当行为"。

除了被指和中国的间谍活动有关，华为又再此被媒体和中国政府的监控计划联系在一起。本周早些时候，《华盛顿邮报》独家检阅了一些华为内部简报文件，部分内容记载了专属于警察或政府机构使用的监视功能。这些文件显示，华为在中国政府监控计划中，恐怕扮演了一定的角色，并且大于外界之前的估计。

对于这一披露，华为表示对于报道所指的计划毫无所悉，“与所有其他主要服务供应商一样，华为提供符合业界通用标准的云端服务”。

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