中国间接支持俄罗斯？

（德国之声中文网）在中国外交部周五（2月25日）举行的例行记者会上，北京对俄乌战争的立场，依旧是媒体记者关心的重点。据中国官媒《环球时报》当天报道，有记者提问称，过去24小时的一些报道显示，俄罗斯的军队已经深入乌克兰并袭击了一些城市，造成了几十人死亡。昨天在记者会上中方不认为俄罗斯的行动是一种入侵，中方现在是否认为俄罗斯的行为是入侵？

对此，中国外交部发言人汪文斌表示，各国的主权和领土完整都应当得到尊重和维护，联合国宪章宗旨和原则也都应当得到共同维护，这是中方一贯秉持的原则，也是各国都应该坚持的国际关系基本准则。他还指出，同时，中方也看到，乌克兰问题有其复杂和特殊的历史经纬，理解俄方在安全问题上的合理关切。

中国国家主席习近平当天下午在与俄罗斯总统普京通电话时也重申了上述表态。根据中国外交部网站的消息，普京在电话中表示："俄方愿意同乌方开展高级别谈判。"

此前一天，中国外交部发言人华春莹在回答相关问题时将"俄罗斯侵略乌克兰"称作"西方媒体的定义"。她还引述俄方说法，表示"武装力量不会对城市实施导弹、航空和火炮袭击"。

乌克兰总统泽连斯基周五凌晨在基辅发表电视讲话时称"他们（俄罗斯军队）正在杀害人民，和平的城市成为军事目标"，"俄罗斯不仅攻击了军事目标，还打击了民用场所"。

另有记者在中国外交部的例行记者会上提问：美国白宫发言人普萨基24日表示，现在是包括中国在内的所有国家选在站在历史哪一边的时候，要求中国选边站，中方有何回应？汪文斌回答："中方一向按照事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策，我们一向站在和平正义一边。"他同时强调：“当前，和平解决乌克兰问题的大门并没有完全关上。"

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 逃离基辅：出城的车队长龙 对于乌克兰人来说，这是惊心动魄的一个早晨。在俄罗斯入侵的消息传开之后，乌克兰多地被俄军火箭弹击中，其中也包括首都基辅。许多人开始准备逃离。在军队的装甲车开进基辅大街的同时，民众纷纷把一些家当装到车上试图离开，这导致出城的公路严重拥堵，排起了长龙。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 满地碎片 首都基辅是俄军火箭弹袭击的地区之一。从图上看来，这里应该是一个巨大的广告牌被火箭弹炸毁，玻璃渣散落一地。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 现场勘察 在基辅另一处遭到轰炸的广场，乌克兰士兵在检查一枚火箭弹的残体。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 硝烟浓雾 在其它一些遭到俄罗斯炮火袭击的地方，浓黑的烟雾在空中升起。图中黑烟的来源地是乌克兰东部重镇哈尔科夫附近的一座军用机场。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 民用住宅也未能幸免 据悉也有住宅区被炮火击中。在紧邻哈尔科夫东部的小城丘古耶夫，消防人员在扑灭一幢住宅楼的大火。据称该建筑也在空袭中被击中。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 长驱直入 这是乌克兰边防军发布的监控图像，可以看到俄罗斯装甲车穿越边界线，从克里米亚半岛开进乌克兰。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 民众忙挤兑 俄军入侵造成的影响在乌克兰到处可见。哪怕是在该国最西部的70万人口城市利沃夫，银行自动取款机前也排起了长队。在战争的阴影下，人们显然都想要尽可能地多提取一些现款。



西方多国制裁 中国反其道而行之

虽然中国尚未清楚表明对俄乌战争的立场，但是周四俄方发动进攻的当天，中国海关总署宣布的一条消息尤其引人注意：中国允许俄罗斯全境小麦进口。在西方多国宣布对俄罗斯实施制裁之际，中方的这一举动遭致外界批评。

澳大利亚总理莫里森认为，世界必须联合起来谴责俄罗斯，并对"中国没有作出强有力的回应"表示特别关切。他强调："你不能在俄罗斯入侵另一个国家的时候，向他们抛出一条救生索。这简直是不可接受的。"莫里森补充道："现在不是放宽对俄罗斯贸易限制的时候。我们都应该做完全相反的事情。"

俄罗斯是世界上最大的小麦供应国。此前，由于检疫问题，中国仅允许俄罗斯从个别地区进口小麦。现在中方解除限制后，俄罗斯对中国的小麦出口量可望大幅增加。

俄罗斯是世界上最大的小麦供应国

北京回应台湾对俄制裁

除了欧美和澳大利亚等国宣布制裁俄罗斯以外，台湾外交部周五也发表声明指出，中华民国台湾政府严厉谴责俄罗斯违反联合国宪章发动战争，为敦促俄方停止对乌克兰的军事侵略，以及尽速恢复各方的和平对话，中华民国台湾政府宣布将参与国际社会对俄罗斯的经济制裁。

就此，中国外交部发言人汪文斌评论道："台湾当局不放弃任何一个机会蹭热点、博眼球、刷存在，这种伎俩不会得逞。"

当被问到中方是否支持欧盟对俄制裁措施，是否担心如果不公开谴责俄罗斯会损害和欧盟的关系？汪文斌回答："事实表明，制裁从来不是解决问题的根本有效途径，只会对相关国家和地区的经济民生带来严重困难，最终损人害己。中方希望有关方面认真思考，还是要努力通过对话协商解决问题。"

中国的间接立场"将变得更加明显"？

就中国目前的态度，德国外交关系委员会(DGAP)亚洲项目的中国问题学者狄雨霏(Didi Kirsten Tatlow)分析认为，北京可能是想让世界相信它对和平的热爱。几天前，在慕尼黑安全会议上，中国外长王毅也就乌克兰局势呼吁：当前各方需要做的是，切实负起责任，为和平而努力。与此同时，狄雨霏补充道，中国通过批评美国是战争的推动者而间接支持普京的行动。"只要中国不公开和清楚地反对俄罗斯对乌克兰的侵略，国际舆论就不会被其和平呼吁所打动，"狄雨霏向德国之声如是分析。

德国外交关系委员会(DGAP)亚洲项目的中国问题学者狄雨霏(Didi Kirsten Tatlow，资料图片 )

按计划，联合国安理会周五将表决一项谴责俄罗斯入侵乌克兰并要求立即无条件撤军的决议草案，但由于俄罗斯可以投否决票，这项决议势必无法通过。路透社就此指出，尽管决议案将在安理会受阻，但美国和盟国认为表决行动是展现俄罗斯因其入侵行为而被孤立的一个机会。外交人士透露，看来至少有11个成员会投赞成票，而中国、印度和阿联酋会如何投票还不清楚。

狄雨霏表示，如果中国像外界预期的那样在投票中弃权，那么它之前支持莫斯科的间接立场"将变得更加明显"。对于这名长期观察中国的学者而言，很明显，（在乌克兰冲突中）中国国家主席习近平至今不愿意与美国联手，因为"习近平和中共公开拒绝民主。目前外界没有合理的理由相信习近平会从根本上改变其立场。对他来说，这等同于'出卖'中国。如果乌克兰危机结果对中国非常不利，也许习近平会改变立场，但目前尚不得而知。"

中国的两难境地

德国外交关系委员会的这名专家继续分析，从某种程度上说，中国正处于一种困境：一方面，它想和其"朋友"俄罗斯一起改变当前的国际秩序，正如它多年来一直宣称的那样；另一方面，支持一个入侵主权国家的"无赖国家"，中国也知道自己的形象可能会受到巨大损害。"（中国）想要维护与俄罗斯的友谊，又想在乌克兰危机中保有面子，未来几天和几周将证明北京在多大程度上可以如愿走过这根钢丝。"

观看视频 02:27 俄罗斯和乌克兰的恩怨情仇

本月初，俄罗斯总统普京与习近平在北京发表关于新时代国际关系和全球可持续发展的联合声明，强调"两国友好没有止境，合作没有禁区"。狄雨霏坦言，外界不知道习近平在这场会晤时对俄方的乌克兰计划了解多少，"有可能是他低估了普京。但很难想象北京方面知之甚少或者没有考虑到这种可能性。"

美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman)今年1月预测，北京冬奥会可能会影响俄罗斯入侵乌克兰的时机，并补充说，如果俄罗斯在北京冬奥会期间入侵乌克兰，中国国家主席习近平将会不高兴。现在看来，普京确实也考虑到了这一点。

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