 中国闭门庭审杨恒均案 澳外交官被拒旁听 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.05.2021

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时政风云

中国闭门庭审杨恒均案 澳外交官被拒旁听

本周四（5月27日），澳籍华人作家杨恒均被中国起诉“间谍罪”一案在北京开始闭门庭审。澳大利亚驻华大使傅关汉被拒绝进入庭审现场。

Yang Hengjun, australischer Schriftsteller

（德国之声中文网）现年56岁的澳大利亚籍华人作家杨恒均（笔名，真名杨军），2019年1月在广州机场被警方扣留，之后被“指定居所监视居住”。2019年12月他遭到拘押，2020年8月被中国当局正式以“间谍罪”逮捕。2020年10月7日，北京市一家检察院对杨军以间谍罪向北京市一家中级法院提起公诉。本周四，杨恒均案在北京开始闭门庭审。

有关对杨恒均的控罪，北京方面几乎没有透露任何细节。澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）本周四对中国处理此案的方式深表关切。2020年，杨恒均曾透过友人从狱中发表声明，提及在被关押的两年里经历了300多次审讯，受到无数次口头污辱，同时坚称自己是无辜的，“我会与律师继续努力为我的权利奋斗，并捍卫我的清白。”

佩恩外长本周四对媒体表示，“"我们没有看到对他的指控有任何解释或证据”，她希望审判能够 "透明"，并允许领事官员进入。

但是，澳大利亚驻华大使傅关汉（Graham Fletcher）周四被拒绝进入杨恒均案的庭审现场，杨恒均亲属此前的申请也被拒绝。傅关汉在法庭外向媒体表示，“这令人深感遗憾、担忧和不满，”他还表示，"我们早就对这个案件感到担忧，包括缺乏透明度，我们因此得出结论，这是一个任意拘留的例子。”

China | Spionagevorwürfe | Fall Yang Hengjun | australischer Botschafter Graham Fletcher vor Gerichtsgebäude

澳大利亚驻华大使傅关汉（Graham Fletcher）周四被拒绝进入杨恒均案庭审现场

中国外交部发言人赵立坚在周四的例行记者会上证实杨军案当天开庭审理，法院将择期宣判。他还称，该案涉及国家秘密，“依法不公开审理，不安排旁听，完全合法合理。中方坚决反对澳方无理干扰中方依法办案，粗暴干涉中国司法主权，已向澳方提出严正交涉。“

政治动机？

大赦国际的中国负责人罗助华（Joshua Rosenzweig）认为，“杨恒均被起诉似乎是出于政治动机，源于他撰写批评中国政府的文章，这种对其言论自由的攻击实在令人发指。”他说，“杨恒均被中国政府以从事间谍工作的无理指控拘押，当局必须确保他的审判符合国际公正审判标准”，“除非中国政府能提供具体、可信且法庭可采纳的证据，证明杨恒均犯有国际公认的罪行，否则必须撤销所有的指控并立即释放他。”罗助华还指出，“据报，杨恒均受到了数百次审问，并在不人道的条件下被关押，与律师的会面也受到严重限制。他面临不公正的审判，其审理以闭门方式举行。另外，他很有可能遭受酷刑和其他形式的虐待。”他认为，这一案子又一次证实了中国当局一贯用来对付批评政府者和人权活动人士的方式，包括隔绝关押、胁迫性讯问、秘密审判，以及在公然剥夺公正审判保障的情况下使用笼统的罪名指控他们。

据网上资料，杨恒均2000年在澳大利亚取得博士学位，并取得澳大利亚公民身份。此后他出版多部小说及纪实文学，并在网络上撰写散文和时评。2000年前，他曾在北京外交部、北京世界知识出版社、海南省人民政府、香港中资公司工作。1997年赴美国大西洋理事会从事国际战略问题研究。2011年3月，杨恒均在访华期间曾在广州失踪多日，被传是因为当局怀疑他在“茉莉花革命”民主抗议活动中发挥了关键作用而被拘留。

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    作者: 雨涵 （综合报道）


中澳各层面关系恶化

杨恒均案目前的庭审正值中澳关系进一步恶化之际。澳洲国会2018年通过两项反外国干预的法案，并将电信巨头华为排除在其5G网络建设外。新冠疫情爆发后，澳大利亚呼吁对新冠源头进行独立调查。作为报复，北京方面逐步对澳大利亚多种商品加征高额关税并基本停止了双方的常规接触。

Cheng Lei

前中国环球电视网（CGTN）主持人成蕾

中澳紧张关系中令人瞩目的事件还包括，去年9月，《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)驻华记者迈克尔·史密斯(Michael Smith)和澳大利亚广播公司(Australian Broadcasting Corporation)驻华记者比尔·伯特尔斯(Bill Birtles)紧急离开中国。之前，两人被中国国家安全官员“登门造访”，他们先前都对澳洲籍华裔主播成蕾的案子进行了广泛报道。2020年8月，当时在中国环球电视网（CGTN）担任主持人的成蕾突然不再主持节目并失联，中国当局之后宣布她因涉嫌国家安全问题被“监视居住”。今年2月，中方正式以“非法或意图提供国家机密给外国机构或个人”的罪名将她逮捕。

（据法新社等）

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