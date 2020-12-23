中国闭门庭审杨恒均案 澳外交官被拒旁听

（德国之声中文网）现年56岁的澳大利亚籍华人作家杨恒均（笔名，真名杨军），2019年1月在广州机场被警方扣留，之后被“指定居所监视居住”。2019年12月他遭到拘押，2020年8月被中国当局正式以“间谍罪”逮捕。2020年10月7日，北京市一家检察院对杨军以间谍罪向北京市一家中级法院提起公诉。本周四，杨恒均案在北京开始闭门庭审。

有关对杨恒均的控罪，北京方面几乎没有透露任何细节。澳大利亚外交部长佩恩（Marise Payne）本周四对中国处理此案的方式深表关切。2020年，杨恒均曾透过友人从狱中发表声明，提及在被关押的两年里经历了300多次审讯，受到无数次口头污辱，同时坚称自己是无辜的，“我会与律师继续努力为我的权利奋斗，并捍卫我的清白。”

佩恩外长本周四对媒体表示，“"我们没有看到对他的指控有任何解释或证据”，她希望审判能够 "透明"，并允许领事官员进入。

但是，澳大利亚驻华大使傅关汉（Graham Fletcher）周四被拒绝进入杨恒均案的庭审现场，杨恒均亲属此前的申请也被拒绝。傅关汉在法庭外向媒体表示，“这令人深感遗憾、担忧和不满，”他还表示，"我们早就对这个案件感到担忧，包括缺乏透明度，我们因此得出结论，这是一个任意拘留的例子。”

中国外交部发言人赵立坚在周四的例行记者会上证实杨军案当天开庭审理，法院将择期宣判。他还称，该案涉及国家秘密，“依法不公开审理，不安排旁听，完全合法合理。中方坚决反对澳方无理干扰中方依法办案，粗暴干涉中国司法主权，已向澳方提出严正交涉。“

政治动机？

大赦国际的中国负责人罗助华（Joshua Rosenzweig）认为，“杨恒均被起诉似乎是出于政治动机，源于他撰写批评中国政府的文章，这种对其言论自由的攻击实在令人发指。”他说，“杨恒均被中国政府以从事间谍工作的无理指控拘押，当局必须确保他的审判符合国际公正审判标准”，“除非中国政府能提供具体、可信且法庭可采纳的证据，证明杨恒均犯有国际公认的罪行，否则必须撤销所有的指控并立即释放他。”罗助华还指出，“据报，杨恒均受到了数百次审问，并在不人道的条件下被关押，与律师的会面也受到严重限制。他面临不公正的审判，其审理以闭门方式举行。另外，他很有可能遭受酷刑和其他形式的虐待。”他认为，这一案子又一次证实了中国当局一贯用来对付批评政府者和人权活动人士的方式，包括隔绝关押、胁迫性讯问、秘密审判，以及在公然剥夺公正审判保障的情况下使用笼统的罪名指控他们。

据网上资料，杨恒均2000年在澳大利亚取得博士学位，并取得澳大利亚公民身份。此后他出版多部小说及纪实文学，并在网络上撰写散文和时评。2000年前，他曾在北京外交部、北京世界知识出版社、海南省人民政府、香港中资公司工作。1997年赴美国大西洋理事会从事国际战略问题研究。2011年3月，杨恒均在访华期间曾在广州失踪多日，被传是因为当局怀疑他在“茉莉花革命”民主抗议活动中发挥了关键作用而被拘留。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 紧密的贸易伙伴 2015年中国和澳大利亚签署《中澳自贸协定》，同年12月开始生效，两国给予对方最惠国待遇，澳大利亚的乳制品、牛肉、海鲜、酒水等产品，以及煤、铜、镍等矿产资源可以部分零关税的低价格销售到中国。图为2016年时任澳总理特恩布尔（Malcom Turnbull）和中国国家主席习近平在杭州举行的G20峰会上握手。彼时的双边关系即使称不上亲密，至少也是友好合作。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 工党议员被指“通华” 2017年的一起事件形成了中澳关系走向猜忌和对峙的转折点：工党参议员邓森（Sam Dastyari）迫于压力辞职。他被指控与一些中国商人过从甚密，其中包括据称与中共有联系的商人黄向墨。此后澳媒体开始曝光中国试图影响堪培拉政界的行为。当年内，特恩布尔总理就推出了一部旨在遏制外国干预的法律，对北京的防范之意十分明显。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 带头禁用华为 2018年，澳大利亚以国家安全为由，做出了禁止华为参与5G网络建设的决定。在美国总统特朗普对华发起贸易战的背景下，中国科技巨头华为早已成为西方国家顾虑的对象，但澳大利亚则是美国的西方盟友中率先正式宣布禁用华为的国家。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 新冠疫情源头调查 尽管政治领域的气氛日益紧张，但是中澳之间在一段时间内仍然保持着密切的经贸关系。中国对于澳大利亚的矿产资源和农产品有着巨大的需求。但是一场从中国武汉席卷全球的疫情带来了根本的转变。堪培拉政府发出对新冠病毒源头进行独立调查的呼吁，彻底惹怒了北京。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “反华急先锋”? 在新冠疫情方面的争议,再加上澳政界和智库机构对新疆“再教育营”情况的调查披露，以及对香港民主法治遭到限制的批评，都使得堪培拉在北京眼中成为了“反华急先锋”。据一名中国官员透露，中国驻澳大使馆甚至有一份文件还列举了14项澳政府引起中国不满的行为。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 澳驻华记者出于安全考虑紧急离境 2020年9月，中国外交部证实，前央视主持人、澳籍华裔女记者成蕾已经因为“涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动”而接受调查。随后两名澳大利亚驻华记者——澳大利亚广播公司ABC的驻华记者比尔·伯特斯(Bill Birtles)和《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)的记者迈克尔•史密斯(Michael Smith)——在北京被中国国安人员约谈。据称，约谈内容与成蕾案件有关。两人于9月7日紧急撤离中国。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ “战狼”：赵立坚推文惹风波 中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱（网名为“乌合麒麟”）创作的讽刺画而陷入外交争端。画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗杀害平民的事件。推文发布后，澳大利亚总理莫里森立刻发表讲话，要求赵立坚撤下图片，并要求中国政府道歉。北京方面并未道歉，反而还讽刺堪培拉政府更应该为其士兵在阿富汗犯下战争罪行而“感到耻辱”。

从小伙伴到两相厌：中澳关系怎么了？ 北京下关税“狠手” 澳告到WTO 就在赵立坚推文风波发生之前，中国商务部刚刚宣布对澳大利亚葡萄酒开征反倾销税，税率最高达212%。此外，澳洲大麦和牛肉等产品也成为北京惩罚性关税的受害者。由于中国是澳大利亚最重要的贸易伙伴，澳洲出口产品原本有大约三分之一销往中国。堪培拉政府已经表示要把关税案告到WTO，但是这些制裁对相关产业构成沉重的打击，已经是难以改变的事实。 作者: 雨涵 （综合报道）



中澳各层面关系恶化

杨恒均案目前的庭审正值中澳关系进一步恶化之际。澳洲国会2018年通过两项反外国干预的法案，并将电信巨头华为排除在其5G网络建设外。新冠疫情爆发后，澳大利亚呼吁对新冠源头进行独立调查。作为报复，北京方面逐步对澳大利亚多种商品加征高额关税并基本停止了双方的常规接触。

中澳紧张关系中令人瞩目的事件还包括，去年9月，《澳大利亚金融评论》(Australian Financial Review)驻华记者迈克尔·史密斯(Michael Smith)和澳大利亚广播公司(Australian Broadcasting Corporation)驻华记者比尔·伯特尔斯(Bill Birtles)紧急离开中国。之前，两人被中国国家安全官员“登门造访”，他们先前都对澳洲籍华裔主播成蕾的案子进行了广泛报道。2020年8月，当时在中国环球电视网（CGTN）担任主持人的成蕾突然不再主持节目并失联，中国当局之后宣布她因涉嫌国家安全问题被“监视居住”。今年2月，中方正式以“非法或意图提供国家机密给外国机构或个人”的罪名将她逮捕。

（据法新社等）

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