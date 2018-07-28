中国长生疫苗丑闻 公安提请批捕18人

(德国之声中文网) 吉林长春新区公安分局29日公告，以涉嫌生产、销售劣药罪，对长生生物科技有限责任董事高俊芳等18名犯罪嫌疑人向检查机关提请批准逮捕。

该声明指出，7月23日以来，经长春市公安机关开展侦办工作，基本查明长春长生生物科技有限责任公司生产冻干人用狂犬病疫苗的涉嫌违法犯罪事实。

29日公告中的嫌疑人数比上个阶段的公告增加3人。

7月24日，吉林长春公安发布公告，长生生物科技董事长高俊芳等15人涉嫌刑事犯罪，被刑事拘留。对长生狂犬病疫苗涉嫌违法案件立案调查。

长生生物24日发公告指，公司董事长、3名管理层和2名中层人员被公安带走。

山东及长春检察院也介入，并配合国务院调查组工作。

党纪委调查腐败

山东省纪委监察委成立一个由副书记领导的「专班」，调查问题疫苗进入山东过程中，有否监管不到位、程序违规、利益输送，以及失职渎职问题。

吉林省纪委监委则在三方面启动调查，包括﹕ 一，就公司主要负责人的问题线索和信访举报进行梳理。二，对省市食药监部门相关责任人失职渎职问题问责。三，成立责任追究工作组，调查长春长生改制、生产、经营过程中可能存在的腐败问题。

20多省市停用长生疫苗

长春长生生物科技公司二度被爆出丑闻，引发中国公愤，乃至李克强出面重批，就连远在非洲访问的中国国家主席习近平，也亲上火线，要求严肃问责、依法从严处理。

国家药品监管局官方微博22日表示，已经查明，该公司编造生产记录和产品检验记录，随意变更工艺参数和设备，严重违反了《中华人民共和国药品管理法》《药品生产质量管理规范》有关规定，国家药监局已责令企业停止生产，收回药品GMP证书，召回尚未使用的狂犬病疫苗。国家药监局会同吉林省局已对企业立案调查，涉嫌犯罪的移送公安机关追究刑事责任。

药监局表示:「已部署全国疫苗生产企业进行自查，确保企业按批准的工艺组织生产，严格遵守GMP生产规范。」也将组织对所有疫苗生产企业进行飞行检查。

官媒﹕背后有无利益输送？

中国官媒新华社的微博也发表微评，接连提出问句: 「能不能在最短的时间找到被接种的孩子并全面检查？对于疫苗可能造成的不良后果，相关部门有没有做好应对措施？长生生物还有哪些疫苗可能存在隐患，背后有无利益输送？」

破两万网民在该文下面留言回应，措辞激烈却未被删帖，还有上千点赞。比如，排名最前昵称「江湖觅道」的博客写道: 「长生生物，必须死！敢动孩子的人，罪不可赦！ 」获得4585点赞。

新华社官方微博截图

中国凤凰网报道，23日有消息称，长春长生生物的官方网站被黑客袭击，首页配一张孩童施打疫苗的照片，写道「不搞你，对不起祖国的花朵」。事后凤凰网记者尝试打开网页已经无法连接。

网民的不满也蔓延到美国驻华大使馆的官方微博。大使馆近日发帖虽主题没有直接提及疫苗问题，转贴了科札克大使的一句话:「促进人权从来就不依赖于联合国。 我们接下来的政策将继续直接点名侵犯人权的政府。 ​​​​」网民回应却围绕疫苗发泄。

罗法/李芊(综合报道)