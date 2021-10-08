中国长津湖2热映：爱国主旋律称霸 西方片式微？

（德国之声中文网）2月1日大年初一一早，回山西老家过年的李小姐就带着家人上电影院去看当天上映的《长津湖之水门桥》。作为中国影史票房冠军丶口碑响亮的主旋律爱国电影《长津湖》的续集，《长津湖之水门桥》受许多中国观众期待。李小姐向德国之声表示：「还好我当天去得早，有买到票，不然早场票是全部都卖光了。」

李小姐只是上万名观众之一。电影院人潮络绎不绝，中国媒体报道，《长津湖之水门桥》上映三天，票房已破人民币13.47亿元（约2.1亿美元），成为中国农历春节期间最受欢迎的电影。

这部从中国视角描述1950年朝鲜战争间，中国志愿军击败美军的一场关键战役的片子，不仅在中国社交媒体上激起了许多网民的爱国情怀，也受到中国官方的大力宣扬。其中，官媒《解放军报》便鼓励观众在观影之馀，持续「弘扬伟大抗美援朝精神」，以确保打赢「明天的『水门桥之战』」。

在主旋律电影的推波助澜以及疫情受控的情况下，中国连续第二年击败美国，蝉联2021年全球电影票房总数第一的宝座。与此同时，外国片在中国的影响力正持续下滑，根据中国国家电影局统计，国产片占中国年度电影总票房的比例，已从2017年的54%，跃升到2021年的85%。

不过，对李小姐而言，与其说她受爱国情操驱动而选择看国片，不如说是因为身边朋友圈全都在看国片，所以才去看的。

「主旋律与否，其实我没考虑那麽多。以《长津湖》来说吧，第一部因为它口碑好，我去看了，那第二部我自然也会去看。其中也不少人是冲着易烊千玺去看的，」李小姐说。易烊千玺为《长津湖》系列电影的男主角之一。

李小姐回忆，自己2021年一整年看的外国片，似乎就只有一部《速度与激情9》，其他全是中国电影。她说，现在大环境好像就是这样，朋友们讨论的全是中国片，「已经没有那种令我印象深刻的西方片了，它们好像都消失在观众的视野外了。」

消失的好萊塢電影

回顾2021年，中国全年票房前10名影片中有8部是国产影片，传统好莱坞大片几乎缺席。事实上，2021年美国迪士尼影业旗下出版的4部卖座电影，包括《黑寡妇》丶《尚气与十环传奇》丶《永恒族》丶及《蜘蛛侠：英雄无归》，至今皆仍无法在中国上映。

根据当前规定，中国一年仅开放上映34部外国片。在有限的配额中，美国电影往往占掉大部分名额。但即便获得配额丶审查通过，能否排档上映也是另一个问题。

据中国媒体36氪，截至2021年12月初，34部外国片中仅有17部顺利上映。例如原本传言去年12月将上档的《蜘蛛侠：英雄无归》，便迟迟没有上映。外界分析，这与美国在12月初宣布将外交抵制北京冬奥有关。

在中美关系恶化下，好莱坞成了中国当局锁定的目标之一，官媒更是大力批评。《环球时报》12月底便称中国「不是没有给好莱坞机会」，但许多好莱坞电影「以错乱的价值观追求其『政治正确』」，中国观众不会买单。

然而，香港浸会大学电影学院助理教授陈智廷向德国之声说：「好莱坞电影并没有在中国式微，漫威若能打入中国市场，我估计也会非常受欢迎。」

他强调，《长津湖》系列电影大卖，不代表中国观众只想看主旋律电影。「如果在戏院里看不到，很多人可能也会在网上看。」

「好莱坞化」的主旋律电影

在好莱坞电影在中国遭遇滑铁卢之际，《长津湖》系列等主旋律电影俨然已成为中国观众的首选。虽然其所宣扬的爱国主义是一大卖点，但陈智廷表示，「现在的中国观众是很挑惕的，人们日常环境里其实充斥各式各样的主旋律。《长津湖》的成功，其实是一种天时地利人和。」

《长津湖》系列电影集合了如中国军方八一电影制片厂的投注丶三个合导导演中就有徐克与林超贤两名香港知名导演丶中国当红明星吴京与易烊千玺，再加上好莱坞式的视觉特效与技术，「它不只是一部主旋律电影，而是融合了好莱坞电影及香港电影的长处，并结合国家政策及资本挹注的集大成，」陈智廷说。

然而，他也认为，作为中美竞争加剧下的时代产物之一，主旋律电影会否成为中国电影未来的方向仍是未定之数。其中一个变数，就在於面向中国大众的主旋律电影，难以达成中国加强软实力，向外输出文化的目标。

去年11月，中国国家电影局曾发布《「十四五」中国电影发展规划》，扬言要在2035年前成为世界电影强国，大幅提升「中国电影在世界电影格局中的话语权和影响力」。

不过，当《长津湖》第一部在去年上映时，却屡次在海外吃上闭门羹。马来西亚政府即表示，由於该电影涉及美化共产党以及共产主义，因此禁止《长津湖》在马来西亚电影院上映；在韩国，《长津湖》则受到民间团体的强烈反对，指其违背史实。

对此，陈智廷表示：「中国电影其实现在还没有打入哪个别的市场，电影说是软实力，但许多中国电影的意识形态太硬了，让海外观众感到抗拒。」

「中国在软实力方面，比较成功的要属电视剧还有抖音丶小红书等，」陈智廷说，「现阶段中国电影的市场还是在中国大陆，而且做得很成功；开发其他市场不是（中国政府）现在特别要做的部分。」

历史上的长津湖战役 美军突遭伏击包围 1950年11月下旬，分散部署在朝鲜半岛东北部的美国第10军陷入了隐蔽埋伏在长津湖地区的中国军队的包围。在遭到伏击包围之前，美军的目标是尽快歼灭朝鲜人民军、争取在1950年前统一整个半岛。图为美军陆战一师突围行军过程中。

历史上的长津湖战役 中国军队缺乏冬装 当时，长津湖地区出现了极寒天气，气温跌到了零下30度左右。中国人民志愿军第9兵团紧急进入朝鲜半岛，接替42军等先头部队。其中，部分军队为了加快行军穿插速度，甚至放弃了重武器以及冬季军服。中美两国的战史都提到了第9兵团因极寒天气遭受了极其严重的非战斗减员。图为一支志愿军部队身着单衣在零下30度的天气中进行战前动员。

历史上的长津湖战役 柳潭里美军成功撤离 遭到包围的美军则相对给养充足。在柳潭里，中美双方展开激战，双方都蒙受了严重的伤亡。美军主力最终成功地突破了包围圈，撤退到了下碣隅里。图为美军陆战一师正在与中国军队交火。

历史上的长津湖战役 “北极熊团”几乎遭全歼 在长津湖以东的新兴里，美军第7步兵师下辖的“北极熊团”遭到了志愿军第80师、第81师的猛攻，伤亡惨重；而人数占优的中国军队因为火力严重不足，同样遭到了重创。美军陆战一师曾被命令前去援救，但是也受到了巨大阻力。图为战斗间隙，陆战一师士兵正在喝热饮取暖。根据中国方面的战史，对“北极熊团”一战是志愿军参加朝鲜战争初期唯一一次成建制歼灭美军1个团的战役。而美军方面则记载，“北极熊团”12月1日成功突围后，原编制的2500人只剩下1050人，其中只有385人还能继续战斗。

历史上的长津湖战役 双方战略目标都未达成 美军在突破中国军队包围时，大量使用了空中投掷的凝固汽油弹，令志愿军遭受了重大伤亡。根据中方史料记载，整场长津湖战役中，志愿军第9兵团战斗伤亡1.9万人，冻死冻伤约近3万人，总计减员4.8万人，减员幅度过半。尽管中国阻止了美军攻克朝鲜半岛全境的战略企图，但是其全歼美军陆战一师的战略目标同样没能达成。

历史上的长津湖战役 刘伯承：10倍于敌的代价 根据美军战史，陆战一师此战期间战斗减员约4400人，非战斗减员7300人。而“北极熊团”则战斗伤亡2200人，几乎遭全歼。中国军队元帅刘伯承多年后评价：志愿军一个兵团围歼美军一个师，付出了10倍于敌的代价，却依然让美军成建制地撤出战场，并带走了全部伤员和武器装备。图为12月24日联合国军从兴南港完成撤离后，炸毁港口设施。撤退时，美军甚至还带走了数以万计的平民。



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