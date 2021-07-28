中国长春一餐厅起火 伤亡惨重

（德国之声中文网）长春新区在微博发布的一份公告中说，长春市一家餐厅当地时间中午12点40分发生火灾。

公告说，消防人员迅速赶到了现场救火，至下午3点，搜救工作结束。此次火灾已导致17人丧生，另有3人受伤。公告称，目前，伤者已送医院救治，遇难者善后工作已同步开展，事故原因正在调查中。

据中国媒体报道，发生火灾的是位于长春高新区宜居路的宏宇小油饼百姓餐厅。目前，“企业法人已被控制”。

在微博上，不少用户讨论事故原因，质疑“一个小餐厅，为什么会造成这么大的伤亡？”

据中国官媒央视网周三（9月28日）晚些时候报道，这家长春餐厅“燃气爆炸事故原因初步查明，系液化气泄漏导致”。

在中国，致命火灾频繁发生，建筑法规执行不严，违章建筑普遍存在，一旦起火，人们很难逃离燃烧的建筑物。

本月早些时候，长沙的一座电信摩天大楼发生大火，但无伤亡报告。

去年7月，东北省份吉林的一场仓库火灾造成15人丧生、25人受伤。

此前一个月，河南省中部的一所武术学校起火，导致18人死亡，其中大部分是儿童，引发起有关消防安全标准的争议。

2017年，发生在北京群租房的两场火灾中，有二十多人死亡。

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2010年，上海市一栋28层住宅楼起火，58人丧生。

（法新社）

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