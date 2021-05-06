 中国：“长征五号”碎片造成危害的概率极低 | 科技环境 | DW | 07.05.2021

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科技环境

中国：“长征五号”碎片造成危害的概率极低

中国外交部发言人表示，长征五号B遥二运载火箭在重新进入地球大气层时，绝大部分器件将烧蚀销毁，对地面造成危害的概率极低。

China Raketenstart Long March-5B Y2

（德国之声中文网）中国4月29日在海南将长征五号B运载火箭发射升空，将22吨重的天和核心舱送入轨道。美国军方周三表示，中国上周发射的火箭残骸预计将在本周“不受控制”地重新进入大气层。

对此，中国外交部发言人汪文斌周五在例行记者会上表示：“火箭末级再入大气层烧蚀销毁，这是国际通行做法。4月29日，长征五号B遥二运载火箭成功将空间站天和核心舱送入预定轨道。中方高度关注火箭末级再入大气层情况。”

汪文斌接着指出：“据我了解，该火箭末级已采用了钝化技术处理，绝大部分器件将在再入过程中烧蚀销毁，对航空活动及地面造成危害的概率极低。相关主管部门将及时对外通报情况。”

白宫新闻发言人珍·莎琪（Jen Psaki）周三在例行记者会上表示，美国太空司令部已经注意到并正对火箭进行追踪。

美国国防部预计火箭残骸将在周六重返地球，坠落位置暂时不明。美国太空司令部表示，要等到火箭穿越大气层的几小时前，才能定位其发生地点。

美联社指出，通常火箭残骸会很快重新进入大气层，掉落地点一般在水上。

Weltspiegel | China Rakete Langer Marsch 5B

中国4月29日在海南将长征五号B运载火箭发射升空

中国国家航天局尚未公布，长征五号火箭脱离轨道后是否会在受控的情况下坠落。  

中国官媒《环球时报》此前已经驳斥有关建造中国空间站所使用的运载火箭返回地面时坠落碎片可能带来危险的警告。该报称，火箭残骸回落地球 "在航天、航空中很常见"。大部分残骸在重新进入地球大气层时基本烧毁，只留下极小部分，最大可能掉落在远离人类活动的地方，比如海洋中。《环球时报》还写道，专家们还指出，火箭壳体主要由轻质材料制成，绝大部分在再入大气层时即被烧毁。

美国非盈利航天研究公司Aerospace Corp.估计，碎片在经过美国东部城市后，将在赤道附近的太平洋坠毁。其轨道覆盖范围从新西兰延伸至纽芬兰。

大约30米长的火箭段将会成为坠落地球的最大太空碎片之一。

去年5月，运载能力强大的"长征5B "首次成功发射。６天后，火箭碎片落在西非国家科特迪瓦境内，毁坏了数个村庄的多栋房屋。该碎片是1979年美国太空实验室Skylab坠落地面以来的最大的一块。美国国家航空航天局当时称其 "非常危险"。

2016年，中国首座太空站“天宫一号”在北京证实失控后，坠毁于太平洋。2019年，中国航天局控制了“天宫二号”空间实验室的的拆除工作，脱离轨道后重返大气层后落入太平洋。

今年3月，美国SpaceX公司的猎鹰9号运载火箭残骸在华盛顿东部及俄勒冈海岸坠落。

（美联社、路透社）

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