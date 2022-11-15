中国销售的苹果手机AirDrop功能遭到限制

（德国之声中文网）有报道称，北京四通桥抗议事件发生之后，有许多网民尝试在公共场所使用iPhone的AirDrop（隔空投送）功能来传播抗议标语。周四（11月10日），苹果公司对中国iPhone用户使用这一功能进行了限制。

根据苹果公司发布的AirDrop功能更新，在中国销售的iPhone的AirDrop被设置为默认关闭，用户无法设置对所有人长期开启，每次打开最长时间为10分钟，随后会自动关闭。在此之前，该功能没有时间限制。

随着苹果手机操作系统iOS的这一更新，iPhone的中国用户几乎再也不可能收到来自陌生人的意外文件。

2022年10月13日， 北京市四通桥发生一起罕见的抗议行动。抗议者在桥上挂起两条横幅并播放录音口号，号召"罢免独裁国贼习近平"。随后，有网民在公共场所使用iPhone的AirDrop功能来传播四通桥标语内容，这种匿名推送因难以追溯发送源而开始受到效仿。

北京惊现反习标语？

中国迅速启动审查机器，清除了提及该抗议活动的网络视频和帖子。在中国广泛使用的社交媒体微信上有数百名用户因为谈及这一抗议行为而被封号。

苹果公司没有立即回应法新社的置评请求，也没有解释更新这一分享功能的具体原因。它在推送给用户的更新描述中说，现在的操作系统"包括错误修复和安全更新"。

在中国大陆以外地区销售的iPhone的这一功能似乎没有受到更新的影响。在中国销售的iPhone，无论用户的App Store账户设置在哪个国家，都同样受到限制。

这家总部位于美国加州的科技巨头，号称将安全和隐私保护作为其设备的重要特征，此前曾因被认为配合中国政府的言论审查而受到批评。

其中包括在中国开设一个数据中心，以及在2019年下架一个允许香港民主抗议者追踪警察动向的应用程序。

尽管如此，随着中美关系的日益紧张，苹果公司仍然面临被中国抵制的威胁。中国政府曾在2020年警告说，如果美国政府封禁中国公司的应用程序，它可能会让中国民众抵制苹果产品。

周四的更新也因为防范陌生人发送信息而受到一些中国用户的赞赏。一位微博用户说，这一变化将"大大降低iPhone用户被骚扰的概率"。

一些人质疑为什么该功能更新只让中国用户享用。一位微博评论者对苹果CEO库克（Tim Cook）与中国政府的好交情开玩笑说："那么库克到底是不是党员？"

（法新社）

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