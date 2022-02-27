中国银行新加坡分行停止为俄石油贸易融资

（德国之声中文网）路透社周一引述消息人士报道，由于担心俄罗斯入侵乌克兰后的西方制裁，中国银行新加坡分行停止为涉及俄罗斯石油和俄罗斯公司的交易提供融资。中国银行并未立即就此做出回应。

路透社上周四曾报道，俄罗斯石油的主要买家无法从西方银行开出购买石油的信用证，也难以找到愿意运送俄罗斯石油的船家。

据彭博社周六报道，中国部分国有银行因担心受到西方制裁波及，正限制对采购俄罗斯商品的企业融资。

报道指出，虽然俄罗斯入侵乌克兰，至少两家中国最大的国有银行中国工商银行及中国银行已经对与俄罗斯相关的贸易融资实行限制。彭博社引述消息人士称，这是担忧融资可能被视为支持莫斯科的侵略行为，进而受到美国及其盟国制裁。报道还说，相关举措可能只是暂时的。

躲避战火的乌克兰百姓 等待入境斯洛伐克 只要能离开乌克兰就安全了！人们抱着这样的念头，走上逃亡的道路。

躲避战火的乌克兰百姓 战火无情 2月24日清晨，俄罗斯大举进攻乌克兰。据乌克兰当局通报，首都基辅周六夜间和清晨都遭到空袭。在无情战火下，许多乌克兰人无家可归。乌克兰卫生部长称，俄罗斯入侵乌克兰第四天，已有198名乌克兰人丧生。

躲避战火的乌克兰百姓 基辅战事持续紧张 首都基辅以及多个城市的激烈战斗仍在持续。2月27日凌晨，基辅郊区传出有储油槽遭到攻击并发生巨大爆炸。基辅市区28日再次拉响空袭警报，市中心传出数次爆炸声响。此外，经历了夜间轰炸后，俄罗斯军队攻入位于乌克兰东北部的第二大城哈尔科夫。

躲避战火的乌克兰百姓 被击中的民宅大楼 基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

躲避战火的乌克兰百姓 寻找掩护 基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

躲避战火的乌克兰百姓 暂时的栖身之所 基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

躲避战火的乌克兰百姓 泽连斯基：“我们都在这里” 乌克兰总统泽连斯基周六发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

躲避战火的乌克兰百姓 逃离战火 部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚开始接收来自乌克兰的难民 。联合国估计，至少已有15万人逃往邻国避难。

躲避战火的乌克兰百姓 搭火车前往波兰 乌克兰人口为4400万人。专家预测，成千上万、甚至数百万乌克兰人将逃离他们的国家。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

躲避战火的乌克兰百姓 大排长龙的逃难人潮 前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

躲避战火的乌克兰百姓 逃往匈牙利 一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。虽然匈牙利总理奥尔班同普京关系不错，燃起战火后，奥尔班宣布向乌克兰难民开放边界。



新加坡罕见实施制裁

与此同时，新加坡宣布将对俄罗斯实施制裁，包括出口管制和特定银行交易。

新加坡亚洲新闻台（CNA）报道，新加坡外交部长维文（Vivian Balakrishnan）在国会中发表部长声明指出，新加坡在执行外交政策时坚持原则，而不是选边站。维文称，基于俄罗斯入侵乌克兰的"空前严重性"，新加坡将对俄罗斯实施制裁，制裁措施将包括对可在乌克兰直接作为武器的物品实施出口管制，禁止部分俄罗斯银行，以及与俄罗斯有关的金融交易。

维文强调，新加坡一向遵守联合国安理会决定，鲜少对其他国家实施制裁，"然而，鉴于俄罗斯对乌克兰发动攻击的空前严重性，以及俄罗斯毫不意外地否决安理会决议草案，新加坡打算与许多志同道合的国家一致行动，对俄罗斯实施适当的制裁和限制。"

（综合报道）

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