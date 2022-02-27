中国银行新加坡分行停止为俄石油贸易融资

路透社报道称，中国银行新加坡分行停止为任何牵涉俄罗斯石油的交易融资。与此同时，新加坡外长宣布，鉴于俄罗斯侵略乌克兰的“空前严重性”，新加坡将对俄罗斯实施“适当的限制和制裁”。
（德国之声中文网）路透社周一引述消息人士报道，由于担心俄罗斯入侵乌克兰后的西方制裁，中国银行新加坡分行停止为涉及俄罗斯石油和俄罗斯公司的交易提供融资。中国银行并未立即就此做出回应。
路透社上周四曾报道，俄罗斯石油的主要买家无法从西方银行开出购买石油的信用证，也难以找到愿意运送俄罗斯石油的船家。
据彭博社周六报道，中国部分国有银行因担心受到西方制裁波及，正限制对采购俄罗斯商品的企业融资。
报道指出，虽然俄罗斯入侵乌克兰，至少两家中国最大的国有银行中国工商银行及中国银行已经对与俄罗斯相关的贸易融资实行限制。彭博社引述消息人士称，这是担忧融资可能被视为支持莫斯科的侵略行为，进而受到美国及其盟国制裁。报道还说，相关举措可能只是暂时的。
与此同时，新加坡宣布将对俄罗斯实施制裁，包括出口管制和特定银行交易。
新加坡亚洲新闻台（CNA）报道，新加坡外交部长维文（Vivian Balakrishnan）在国会中发表部长声明指出，新加坡在执行外交政策时坚持原则，而不是选边站。维文称，基于俄罗斯入侵乌克兰的"空前严重性"，新加坡将对俄罗斯实施制裁，制裁措施将包括对可在乌克兰直接作为武器的物品实施出口管制，禁止部分俄罗斯银行，以及与俄罗斯有关的金融交易。
维文强调，新加坡一向遵守联合国安理会决定，鲜少对其他国家实施制裁，"然而，鉴于俄罗斯对乌克兰发动攻击的空前严重性，以及俄罗斯毫不意外地否决安理会决议草案，新加坡打算与许多志同道合的国家一致行动，对俄罗斯实施适当的制裁和限制。"
（综合报道）
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聯合國安理會週日投票決定將在本週針對俄烏戰爭召開一次聯合國大會的緊急會議，預計在大會上通過一項譴責俄羅斯的決議。與此同時，歐盟外長也同意編列預算，購買武器並發送至烏克蘭。