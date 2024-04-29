中国银行忧遭美国制裁 中俄贸易改走“地下渠道”

担忧受到美国制裁，中国大型银行开始限制涉及俄罗斯交易的款项。据路透社报道，部分中国公司尝试通过边境的货币经济人或加密货币来结算货款，也有公司完全退出俄罗斯市场。

（德国之声中文网）中国南方的一家家电制造商发现越来越难将产品外销俄罗斯。并非产品有瑕疵，而是中国大型银行出于对美国制裁的担忧，正限制此类交易的支付。

这家广东公司的王姓创办人表示，该公司正考虑通过活跃于中俄边境的货币兑换商来结算电器产品的货款。自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来，美国对俄罗斯及俄罗斯实体实施了一系列制裁。

华盛顿指责中国成为俄罗斯的战争“助力”。如今美国威胁将制裁扩大到中国的银行，这让中俄之间的非军事贸易融资开始冷却。七名熟悉情况的贸易和银行业人士表示，这给中国小型出口商带来了越来越棘手的问题。

这些消息人士对路透社表示，随着中国大型银行撤出与俄罗斯相关交易的融资，一些中国公司正转向边境的小型银行和货币经纪人等地下融资渠道，甚至是被禁止的加密货币。消息人士透露，一些公司完全退出俄罗斯市场。

中俄贸易走入“地下化”

王先生表示，他过去使用过的一家大型国有银行告诉他，该银行担心在经手俄罗斯交易时可能会受到美国制裁。

中国四大国有银行的一名银行人员表示，他们已经收紧了涉俄业务的审查，以规避制裁风险。该名不愿具名的银行人员解释称：“主要原因是避免不必要的麻烦。”

消息人士称，自上月以来，中国的银行加强了对俄罗斯相关交易的审查，或者完全停止业务，以避免成为美国制裁的目标。

“中俄之间的交易将逐渐通过地下渠道进行，”一名中国东南部省份的贸易机构负责人说道。“但是这些方法伴随巨大风险。”

一名在莫斯科工作的俄罗斯银行家表示，用2021年就在中国被禁的加密货币付款可能是唯一选项，因为中国银行，无论大小，都不可能通过“客户身份审查”程序（KYC）确认客户身份。

由于涉及敏感议题，路透社采访到的消息人士皆不愿具名。路透社无法确定从大银行转向隐秘交易途径的交易规模有多大。

中国外交部法表示，不清楚这些商人所述的在中国主要银行安排付款或结算款项的困境，已经将问题转交给“相关部门”。中国人民银行和国家金融监督管理总局没有回应路透社的置评请求。

在中国被禁的加密货币付款可能是唯一选项 图像来源: STR/NurPhoto/picture alliance

制裁的警告

美国国务卿布林肯周五与中国外长王毅在北京进行五个半小时会晤后表示，他对北京“助长了俄罗斯对乌克兰的野蛮侵略战争”表达了“严重关切”。

尽管如此，布林肯上周对中国的访问，包括期间与习近平的会晤，是美中缓和关系的最新举措。围绕不同议题的分歧使这两个世界最大经济体之间的关系在去年跌至历史最低点。

美国官员警告称，美国已准备好对为军民两用产品贸易提供便利的中国金融机构采取行动，而且初步讨论了对一些中国银行的制裁措施。但一位美国官员上周向路透社透露，华盛顿尚未制定实施此类措施的计划。

中国外交部发言人表示，“中方不接受任何非法的单边制裁。中俄之间正常的贸易合作不受任何第三方的干扰”。

美国国务院发言人针对路透社有关中国银行担忧受制裁而限制涉俄交易的报道表示：“为俄罗斯国防工业基地提供资金，不仅威胁乌克兰的安全，也威胁欧洲的安全。”

“北京不可能在支持冷战后欧洲安全面临的最大威胁的同时，改善与欧洲的关系。”

该名发言人表示，布林肯对中国官员清楚表明，“确保跨大西洋安全是美国的核心利益”。“如果中国不解决这个问题，美国就会采取行动。”

布林肯对北京“助长了俄罗斯对乌克兰的野蛮侵略战争”表达了“严重关切”。 图像来源: Mark Schiefelbein/POOL/AFP/Getty Images

广东某上市电子公司的经理表示，自三月初以来，几乎所有中国大型银行都已暂停了与俄罗斯的结算。一些最大的国有贷款机构报告称，俄罗斯相关业务出现了下滑，逆转了俄罗斯入侵后资产激增的局面。

根据中国四大银行中最新的文件，中国建设银行的俄罗斯子公司去年资产下降14%，中国农业银行下降了 7%。相比之下，中国最大银行中国工商银行的报告称，其俄罗斯分行的资产增长了43％。第四大银行中国银行则未没有提供详细数据。

“渠道可能关闭”

中国四大银行皆未就其俄罗斯业务或对中国公司的影响回应路透社询问。

中国东北地区沿俄罗斯边境的一些农村银行仍可收款，但已出现瓶颈。一些商人表示，他们为了开设账户已排队等待数月。

江苏省一家化工机械公司的刘女士表示，该公司等了三个月才在吉林省吉林珲春农村商业银行开立账户。刘女士说，中国银行自二月以来一直阻挡其俄罗斯客户的付款，一名银行贷款官员表示，出口重型设备的公司在收款时会面临更严格的审查。

广东一家上市公司经理表示，自上个月以来，他们已在七家银行开设账户，但没有一家银行同意接受来自俄罗斯的款项。 “我们放弃了俄罗斯市场。最终没有从俄罗斯方面收到超过1000万人民币的款项，我们就放弃了。收款的过程极为恼人。”

家电制造商王先生也正重新评估俄罗斯业务。“我可能会逐渐缩减在俄罗斯的业务，因为收款过程缓慢，对公司的流动性管理不利。”

“更重要的是，你不知道未来会发生什么事。某一天渠道可能会完全关闭。”

（路透社）

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