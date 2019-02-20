 中国金融高官胡怀邦落马 | 经济纵横 | DW | 11.01.2020

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经济纵横

中国金融高官胡怀邦落马

据中共中央纪律监督委员会周六（1月11日）公布的消息，中国国家开发银行原党委书记兼董事长胡怀邦因严重违法违纪被开除党籍。

Hu Huaibang, Vorsitzender der China Development Bank, Key Speaker beim Asian Financial Forum (AFF) (Bloomberg via Getty Images/A. Kwan)

中国国家开发银行原党委书记兼董事长胡怀邦

（德国之声中文网）中央纪律检查委员会（CCDI）发表公告说，经查，胡怀邦"理想信念丧失，背弃职责，利用职务便利违规为他人谋取利益；滥权妄为，大搞权钱交易以及纵然家属大肆收取财物。"

中纪委宣布，将收缴其违纪违法所得，将其涉嫌犯罪问题呢移送检察机关依法审查起诉，所涉财务随案移送。

去年7月中纪委就宣布胡怀邦因涉嫌严重违纪违法正在接受调查，但是未公布其违规细节。

自2012年习近平上任以来，在中国全面展开了一场反腐运动，众多的高官因贪腐落马。胡怀邦于2013年出任国家开发银行党委书记兼董事长，至2018年9月离任。

在接下来的10月，胡怀邦的名字出现在对王三运案的公审画面上。2011年至2017年，王三运担任中共甘肃省委书记。

据2018年中央电视台播放的庭审画面显示，原甘肃省委书记王三运收受华信能源董事局主席叶简明的贿赂，而当时还在担任交通银行行长的胡怀邦则为曾经飞速发展的华信公司提供了融资支持。

国家开发银行用于支持政府的经济策略，是中国最大的政策性银行。

李京慧/任琛 （路透社）

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