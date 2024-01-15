中国金融系统又一“老虎”被逮捕

（德国之声中文网）本周一（1月15日），中国媒体引述中国最高人民检察院的消息称，中国光大集团股份公司原党委书记、董事长唐双宁涉嫌贪污、受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。

法新社报道指出，目前中国国家主席习近平正在金融领域掀起大规模的反贪反腐运动。

习近平自2012年上任以来便开展起全面的打击官员贪腐的运动。支持者称打击贪腐有利于推进廉政，而批评者则称这是习近平清除政治对手的手段。

今年1月8日，习近平在中共第二十届中央纪律检查委员会第三次全体会议上发表讲话时强调，深化整治金融、国企、能源、医药和基建工程等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败，清理风险隐患。惩治“蝇贪蚁腐”，让群众有更多获得感。

本月早些时间，中央纪委国家监委网站发布通报，宣布唐双宁严重违纪违法被开除党籍。通报称，唐双宁“利用职权大肆宣传个人书法等作品”；“私自携带有严重政治问题的书刊入境并阅看，对抗组织审查”；“违规收受名人字画、纪念币等礼品和礼金”；既想当官又想出名，将党和人民赋予的公权力异化为谋求名利的工具，大搞“雅腐”……

唐双宁的儿子唐小宁曾在高盛和花旗集团工作过，他开始到摩根大通工作之后，一笔笔来自他父亲公司的业务流向了摩根大通，其中包括为中国光大国际有限公司2012年一笔1.62亿美元（约合10亿元人民币）股份销售提供咨询的业务。

唐双宁是中国金融体系最新受到贪腐指控的又一重量级人物。

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去年，天津市第一中级人民法院以受贿罪、故意泄露国家秘密罪、内幕交易罪判处中国央行货币政策司原司长孙国峰有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币1310万元。

中信银行原行长孙德顺被控非法收受财物折合人民币9.795亿余元，被判处死缓，终身监禁，不得减刑、假释，没收个人全部财产。

中国工商银行原党委委员、副行长张红力涉嫌严重违纪违法，目前也正在接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

去年10月，唐双宁在光大银行的继任李晓鹏因严重违纪违法被国家监委开除党籍和公职，收缴其违纪违法所得，送至检察机关依法审查起诉。同月，最高人民检察院对李晓鹏以涉嫌受贿作出逮捕决定。

遭遇股灾、反腐风暴的证监会高官 刘士余：主动投案 2016年2月－2019年1月任证监会主席，任前为中国农业银行党委书记、董事长。在A股经历2015、2016年的股灾后，刘士余上任后掀起“监管风暴”。但2018年上证综指全年跌幅24.59%，深成指和创业板年跌幅则高达34.42%和28.65%，被股民戏称“熊冠全球”。2019年1月刘士余被免去证监会主席一职。5月19日，中纪委发布消息称，刘士余因涉嫌违纪违法，主动投案配合调查。

遭遇股灾、反腐风暴的证监会高官 肖钢：股灾代名词 刘士余的前任肖钢担任证监会主席的日子（2013年3月－2016年2月），被视为中国股市极富灾难性的一段时间：三次股灾，两次熔断，近20次千股跌停。大批股民认为证监会对2015年的股灾应对不足。2016年证监会推出熔断机制试图降低股灾风险，却造成股市进一步暴跌。2016年2月，肖钢被免去证监会主席职务。

遭遇股灾、反腐风暴的证监会高官 副手落马 在2015年的股市动荡发生后，证监会多名高官受到纪检部门的违纪调查，2015年9月，证监会主席助理张育军因“涉嫌违纪”接受调查。

遭遇股灾、反腐风暴的证监会高官 姚刚：“发审皇帝” 2015年11月，副主席姚刚也因严重违纪被调查。在证监会领导班子中排名第二的姚刚，因掌控A股市场IPO的发审大权，被业内戏称为“发审皇帝”。

遭遇股灾、反腐风暴的证监会高官 尚福林 接替周小川的尚福林(2002年12月－2011年10月任证监会主席)主持完成的股权分置这一重大改革，使中国A股市场真正迈入了全流通时代。但2005年6月，股指还是跌破千点，几乎所有指责的矛头都对准了证监会。2007年10月沪指终于回涨到的六千点以上；但由于全球金融危机的不断加深，2007年底开始，股市一路狂泻。一年时间里，沪指跌幅度高达72.81%。

遭遇股灾、反腐风暴的证监会高官 周小川 后来任央行行长的周小川在2000年2月到2002年12月间曾任证监会主席，被认为是崇尚监管的市场派。2001年，中国股市进入了新千年后的首次大跌，至2005年，沪指从最高点2245点下跌至998点，暴跌56%，股市蒸发市值近2.3万亿，股票市场处于崩盘边缘。尽管周小川已于2002年底被调任中国人民银行行长，但仍在接下来的数年时间里因股灾受到指责。 作者: 叶宣



（法新社等）

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