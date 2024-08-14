中国重新提交在伦敦修建新大使馆的计划

2022年，英国伦敦哈姆雷特塔自治市议会曾以安全理由和对居民的影响为由，拒绝了中国提交的修建新使馆的申请计划。现在中国重新提交这一计划。路透社指出，这一项目不无争议可能会考验工党新政府如何处理与世界第二大经济体的关系。

（德国之声中文网）据路透社报道，中国重新提交了在伦敦建造新大使馆的计划。路透社指出，这一项目不无争议，可能会考验工党新政府如何处理与世界第二大经济体的关系。数年来伦敦和北京一直处于外交紧张和争端之中。2022年年底，时任英国首相的苏纳克（Rishi Sunak）公开表示，英中两国关系的“黄金时代 ”已经终结。

据伦敦哈姆雷特塔自治市议会（Tower Hamlets Council）网站上公布的文件显示，上个月，北京方面向哈姆雷特塔议会提交了一份新的规划申请，要求在伦敦塔附近建造新的大使馆。工党政府在7月 5日上台。这份申请在工党政府组阁之后不久提交。

规划申请文件称，哈姆雷特塔自治市议会于2022年12月以安全理由和对居民的影响为由，拒绝建造申请的决定“毫无根据”，并且“缺少规划政策依据”。

由于对中国网络间谍和人权现状的怀疑，英国保守党领导的前政府与中国关系紧张。去年中国因此错过了对市议会决定上诉的最后期限。不过中国一直可以选择重新提交新的申请。

虽然规划申请最初将由哈姆雷特塔自治市议会处理，但如果该提案再次被拒绝且中国继续提出上诉，那么伦敦政府就可能会介入。

中国指责英国夸大有关中国间谍和网络攻击的指控。

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工党党魁斯塔默领导下的伦敦政府将加强英国脱欧后与欧盟的关系作为优先事项，同时表示将对与中国的双边关系进行审查，以了解和应对北京带来的挑战和机遇。

中国于2018年首次宣布计划在伦敦修建新的大使馆，以保持其日益增长的外交影响力。北京方面斥资约2.5亿英镑购买了建于14世纪的皇家铸币厂（Royal Mint Court）旧厂址，并希望对其进行重建。

中国驻英大使馆目前位于伦敦市中心的波特兰广场（Portland Place）街，如果新使馆建成，将成为中国在欧洲最大的使馆，规模几乎是中国驻美国华盛顿大使馆的两倍。

一些英国官员向路透社表示，英国政界人士和安全官员都警告说，扩大使馆规模和增加中国外交官数量可能会更容易增加中国的间谍数量。

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（路透社）

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