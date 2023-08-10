中国重新开放前往德国旅游团

（德国之声中文网）中国宣布了第三批恢复出境团队游的名单，其中除美国、英国、日本、韩国、澳大利亚之外，也包括德国。至此开放团队游国家数量已达138个。

据德国联邦统计局数字，2019年全年，中国游客在德国的过夜数超过290万人次。而2023年1-5月，中国游客在德国的过夜数不到38万人次。相比之下，疫情前的2019年1-5月，这一数字为超过106万人次。也就是说，截至今年5月，这一数字恢复到疫情前约35%的水平。

联邦统计局的这一数字为床位数在10张以上的住宿点上报的统计。因此，床位数较少的民宿等不在这一统计之内。

今年5月1日起，德国驻华使领馆重新恢复受理中国公民旅游签证申请。中国则于今年3月中恢复审发外国人各类赴华签证。

德国最美徒步漫游线路 莱茵陡径（Rheinsteig） 莱茵河谷在最狭窄空间里集自然、文化、历史和享受于一身。莱茵陡径与波恩至威斯巴登的德国大电网平行，绵延320公里，经由宫殿、城堡、纪念碑、葡萄酒产地、酒葡萄山以及森林。在这条小径上漫游，并不是一件轻松的事情。在窄小的中莱茵河谷，河岸陡峭，甚至还得徒手攀登。

德国最美徒步漫游线路 画家路（（Malerweg） 18世纪，风景自成旅游目标，导致很多地方爆发从未有过的旅游热。像萨克森瑞士这样的奇峻山岩成了野性浪漫主义胜地。从那时起，一条徒步环游道直穿德累斯顿以南的岩石风光：画家路。2006年，依据历史旅游指南和艺术作品，她被修葺一新。

德国最美徒步漫游线路 雅各布之路（Jakobsweg） 从中世纪起，位于西班牙圣地亚哥·德·孔波斯特拉（Santiago de Compostella）的使徒雅各布（Jakobus）陵墓便成为众多欧洲朝圣之路的终点。它们都是雅各布之路，贝壳乃为其象征。在德国，共有30条雅各布之路，但也有这条宗教融合朝圣路。它沿着古老的“王者大道”（Via Regia），从格尔利茨（Görlitz）到瓦恰（Vacha），是连接东、西欧的最古老、最长的陆路纽带。

德国最美徒步漫游线路 德法城堡路（Deutsch-Französischer Burgenweg） 高质、高级漫游路保证让人获得特殊经历。这些漫游路线满足严格要求，其证书由德国漫游联合会或德国漫游研究所发给。仅在普法尔茨森林就有25条这样的漫游道。德法城堡路即为其中之一：她连接普法尔茨和阿尔萨斯。

德国最美徒步漫游线路 布罗肯环游道（Brocken-Rundwanderweg） 哈尔茨（Harz）山脉的中部山区是深受人喜爱的漫游地区。登顶布罗肯峰（Brocken）不可或缺。布罗肯海拔1141米，为哈尔茨最高峰。正如当年的歌德，有志者都会徒步登顶。不过，您也可以采用舒适的方式：坐历史悠久的布罗肯登山火车。及至登顶，布罗肯环游道上的一路辛苦顿然冰释：全景图豁然展现在眼前。此时，只是尽吹的山风才构成唯一的挑战。

德国最美徒步漫游线路 远足径（Rennsteig） 它是德国最受欢迎的漫游道之一。这条高山道绵延170公里，穿越图林根森林，从爱森纳赫（Eisenach）到布兰肯施泰因（Blankenstein）。它首次被提到是在13世纪。19世纪初叶，被旅游开发。德国分裂时代，它不能通行。自1999年起，远足径被列为图林根州文化遗产。

德国最美徒步漫游线路 绿带（Grünes Band） 几乎40年时间里，一道铁幕分割了欧洲，把德国分成东西两个部分。如今，人们可以沿着当年的那条总长超过1393公里的边界线寻迹而行。在这条“绿带”上，不时出现的纪念馆、当年的禁区设施残体、警示牌或岗楼，向漫游者讲述着两德历史。

德国最美徒步漫游线路 欧洲5号远足道（Europäischer Fernwanderweg E5） 联邦州巴伐利亚境内的阿尔高阿尔卑斯山区是一经典漫游目的地。该地区提供各种难度的漫游路线。穿越阿尔卑斯山也在其中：经由欧洲5号远足道。她起始于法国大西洋海岸，终止于意大利的维罗纳（Verona）。从1969年以来，共设置了12条欧洲远足道——也是作为民族理解的象征。

德国最美徒步漫游线路 走入浅海滩 在德国北海海岸，只在退潮时，人们才能在数小时时间里欣赏到多半出于被淹状态的浅滩景象及那里的生命。这里没有专门的漫游道。浅滩导游稳稳当当带队行穿行那片湿地。他们一边带队，一边介绍这个生活空间的特殊性。德国北海浅滩列于联合国教科文组织世界遗产名录。

德国最美徒步漫游线路 欧洲盘羊路（Heidschnuckenweg） 在吕讷堡草原（Lüneburger Heide），漫游者眼前都会呈现出一个紫色世界。此时，草原山花盛开。为使这一自然景观得以保持，当地有意在此放养欧洲盘羊（Heidschnucken）。久而久之，全长223公里、介于汉堡和策勒（Celle）、连接南、北草原的这条漫游路线便有了欧洲盘羊路之称。欧洲境内，这样的草原风光已不多见。



曾是旅游花费冠军

据路透社报道，疫情前，中国人出国游的花费超过任何其它国家，2019年的总金额为2550亿美元，其中约六成是团队游。

今年1月，中国宣布首批开放团队游的20个目的地国家，其中包括泰国、俄罗斯、古巴、阿根廷等。3月的第二批则有40个国家，其中包括尼泊尔、法国、葡萄牙和巴西等。在第三批中仍没有列入的国家包括加拿大。近来一段时间，该国与中国政治关系紧张。

中国没有解释分批次开放团队游的原因。不过有分析认为，耗时较长的目的地国家与中国在政治或贸易上存在紧张关系。

汉莎对华航班恢复近50%

7月初，据中国民航网报道，汉莎公司表示，在华的夏季航班量增加至逾40班，达到疫情前水平的近50%。而据国航官方信息，目前北京到法兰克福每周10个班次，上海到法兰克福每周7个班次，北京到慕尼黑自8月起每周7个班次，成都到法兰克福每周三个班次。

那些不可错过的德国风景 吕根岛（Rügen ） 阳光、沙滩和大海：它是德国最大的岛屿，也被称为波罗的海的珍珠，属于梅克伦堡-前波莫瑞州。博登和海湾将该岛分为几个半岛。由此，该岛海岸线总长达570公里。吕根岛也是德国阳光最充足的地区之一。就像塞林（Sellin），拥有长长的白色海滩的风景如画的波罗的海度假胜地，很受欢迎。

那些不可错过的德国风景 瓦登海 （Wattenmeer） 随着每天两次退潮，北海海水退去，露出海床，到处是海蚯蚓、蜗牛和贻贝。最北部的景观甚至被联合国教科文组织指定为世界文化遗产。石勒苏益格-荷尔斯泰因州、汉堡和下萨克森州已认可州内瓦登海（ Wattenmeer）部分为国家公园。在潮汐滩涂上散步尤为人们所喜爱。

那些不可错过的德国风景 瓦茨曼山（ Watzmann） 远足者、徒步旅行者和登山者之天堂：贝希特斯加登阿尔卑斯。瓦茨曼山（2713米）是该地区的标志，为德国第二高峰，也是贝希特斯加登阿尔卑斯的中心山体。位于与奥地利交界处的这个巴伐利亚自然风景区拥有高山、远足小径、湖泊和森林，是德国最受欢迎的山区之一。

那些不可错过的德国风景 柏林 德国首都有着强大吸引力。新冠大流行瘟疫爆发前，那里的访客数量年年创下新记录。东西德分裂的历史曾在这里演绎，很多人都想感受此地的精神。与勃兰登堡门合照是必须的。这座曾经是德国分裂象征的砂岩古典主义建筑现又挺立在这座充满活力的城市的中心。

那些不可错过的德国风景 罗滕堡（ Rothenburg） 她堪称德国最美丽袖珍小城之一，位于纽伦堡以西约100公里处。她邀请你踏上探访历史的旅程。没有其它地方像这里一样保存着如此众多的中世纪遗产。在新冠瘟疫之前，陶伯河上游罗滕堡年均游客数量超过200万，是巴伐利亚州游客最多的景点之一。

那些不可错过的德国风景 罗雷莱 （Loreley） 没有什么地方比罗雷莱岩更适合作为德国莱茵河浪漫的代名词了：一位忧伤美人坐在岩石上，一边哼着歌，一边梳理着自己的满头金发，过往的水手们常被这条不幸的美人鱼吸引了注意力，以至于连人带船撞上岩石。——至少传说如此。然而，有一点是肯定的：在这段莱茵河道，的确经常发生船只事故。

那些不可错过的德国风景 海德堡 （ Heidelberg） 这座位于半山腰俯瞰海德堡老城的浪漫宫殿是一座废墟，但从19世纪起，就一直是德国最著名景点之一。它当年是普法尔茨廷选帝侯的住所。在普法尔茨王位继承战争中，城堡于1693年被毁。此后，每年都会有几次 取名为"城堡通明 "的纪念活动，届时，古堡建筑群上空烟花绚烂，璀璨一片。

那些不可错过的德国风景 乌塔赫峡谷 （Wutachschlucht ） 冒险的野生河谷：乌塔赫峡谷亦名黑森林大峡谷，是一个令人印象深刻的自然现象，是中欧最后的原始野生河流景观之一。随着时间的推移，乌塔赫小河在这里造成了一个深达200米、长约50公里的峡谷。对每一位徒步旅行者来说，在此悠游，准会是一次难忘的经历。

那些不可错过的德国风景 萨克森小瑞士 （Sächsische Schweiz） 在德国东部，毗邻德累斯顿，人们可以领略到这一美丽的大自然。拥有岩石、山谷和峡谷的萨克森瑞士国家公园占地面积超过36000公顷。自2006年以来，以在此地找到绘画主题的浪漫时代画家命名的画家之路（Malerweg）绵延直穿砂岩悬崖。它是自然爱好者和登山者们的梦幻之地。

那些不可错过的德国风景 基姆湖 （Chiemsee） 巴伐利亚州最大湖泊，亦名巴伐利亚海，面积约80平方公里。它形成于大约1万年前，环抱数岛。其中最大景点是新堡。当年，巴伐利亚国王路德维希二世想通过它来实现他的 "巴伐利亚凡尔赛 "之梦。若不是疫情影响，这里才真正是一块游客磁石。

那些不可错过的德国风景 博登湖（ Bodensee） 德国最大湖泊，长约70公里，有些地方宽达14公里，最深处254米，位于德国、奥地利和瑞士边境三角地带的阿尔卑斯山脉边缘。亮点之一：花岛迈瑙（Mainau）。在新冠瘟疫爆发前，此地访客每年超过一百万。西班牙台阶为其中一著名景观。

那些不可错过的德国风景 新天鹅堡 （Neuschwanstein ） 它是巴伐利亚国王路德维希二世下令建造的诸多城堡之中人气最旺的一座。这位惮于社交的君主建造这座城堡本为避开公众目光。但自1886年起，即他去世后不久，他的这一隐居场所却一直向游客开放。位于巴伐利亚南部的这座浪漫城堡尤其受外国游客喜爱。

那些不可错过的德国风景 国王湖（Königssee） 一座晶莹剔透的深湖，建有著名的圣巴托洛梅朝圣小教堂，阿尔卑斯的壮丽山景环绕四周。它是贝希特斯加登（Berchtesgaden ）国家公园的心脏，并以其回声著称。在这里，你可以乘坐无声电动船，体验令人难以忘怀的回声现象。她是山水爱好者、浪漫主义者和梦幻者们的理想之地。



中国宣布第三批次开放团队游的消息受到日本首相岸田文雄、韩国和澳大利亚旅游部长的欢迎，表示这将促进其经济。澳大利亚贸易与旅游部长法雷尔表示："这是朝向稳定我们与中国关系的又一积极步骤。"

不过，这样的放宽举措将带来中国游客出国游多大的反弹，尚须时日观察。据路透社数字，截至7月，国际往返中国的航班数量仅恢复到2019年水平的53%。其中很大的原因是，许多国际航空公司人员不足，中国人出国旅游签证办理积压缓慢，以及中国国内经济处境困难促使许多人降低度假开支。

一些中国网民也对放宽出国团队游的消息反应平淡，表示中国国国内风景一样好，吃的也便宜。不过，麦肯锡咨询公司的萨克森（Steve Saxon）则向路透社表示，四成中国人愿意花更多的钱在旅游上，想把疫情期间存的钱用来出国游。

（综合报道）

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