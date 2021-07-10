中国重拳打击科技公司 全球投资者不寒而栗

（德国之声中文网）中国政府对大型科技公司的打击力度不断增大，引发了本周此类公司的股票风雨飘摇。代表在美国上市的近百家中国公司股市行情的的纳斯达克金龙中国指数一度暴跌13%。

中共内部对资本大鳄越来越感到不安全，频频重拳整顿，打击身价亿万的私人企业家，约束他们的权力。

这些限制措施引起了人们的猜疑，这个大国的经济才刚刚从新冠重击中复苏，为什么要辣手摧毁大企业？

最新的打击政策针对广受欢迎的校外教育培训公司，命令他们停止从数百万中国学生的教育投资中获利。在美国上市的三家最大的从事课外培训的公司好未来、新东方和高途公司的股票一周内暴跌了65-70%。

本月早些时候，滴滴出行在纽约首次公开募股（IPO），仅仅几天之后就被要求从中国的应用商店下架，理由是担心用户数据可能落入外国人手中。滴滴出行的股票的市值一周内蒸发了170亿美元。食品外卖配送平台美团网本周被中国政府勒令遵守新的劳动保护规定，引发了其股票狂跌30%。

科技企业被剪断了翅膀

过去一年，随着习近平收紧对权力的控制，强化对大公司的监管已经变得司空见惯。最广为人知的是去年11月，拥有中国最大数字支付平台支付宝的蚂蚁金服集团的IPO被叫停。蚂蚁金服的创始人马云——也是电子商务巨头阿里巴巴的联合创始人——在开口批评金融管制新规之后，从公众视野中消失了数月之久。

总部位于柏林的墨卡托中国研究中心(MERICS)的高级分析师冈特(Jacob Gunter)指出，中国当局早就提出要对企业实施更严厉的监管措施，显然他们认为后疫情时代是颁布新规的理想时机。

冈特对德国之声分析说，"这些动作都表明了一个总体趋势：为了实现经济之外的目标，中国的领导人似乎越来越愿意承受重大经济损失。“

冈特认为，蚂蚁金服、滴滴出行和游戏巨头腾讯是完美的替罪羊，可以用来杀鸡骇猴，迫使其他科技公司乖乖就范。

"打击几家大型科技公司是向整个商界传递信号的最好方式，即当局对此并非儿戏。"冈特说，"我不认为他们想要摧毁蚂蚁金服、阿里巴巴或滴滴出行，而只是想对它们进行更好的控制。"

投资者落荒而逃

这场震撼打击让全球投资者感到不安。他们曾经以为，是美国而不是中国想要通过发动贸易战来阻碍中国高科技公司的崛起。毕竟，二十年来中国经济以时或两位数的速度增长，可能超过美国成为世界头号经济体。这个预期这提升了人们对中国上市企业未来收益的信心。

"我们不要自欺欺人，华尔街的大多数决策者都不是中国问题专家，看不懂中国的政策制定。"冈特告诉德国之声，"他们最好读一下习近平思想。"

“习近平思想”这个词是在2017年首次提出的，指的是中国国家主席习近平的著作和讲话。连同其他措施一起，它试图确保中共领导层在中国的重大事务中拥有强大的话事权，并确保优先建设"中国特色的社会主义"。

投资者可能会惊讶地发现，自去年以来，中共就一直在宣称"防止资本的无序扩张"，因为他们对中国企业家快速积累巨量财富表示担心。

抄底的好机会？

在这场风暴中，有些投资者资产减半。但是，这些损失可能是暂时的。一些分析家认为，最近的大跌行情也是抄底的好机会。

周四，受中国概念股影响的香港恒生指数在大跌之后出现反弹。纳斯达克金龙中国指数也开始回升。

据英国《金融时报》报道，中国证监会周三晚上与包括华尔街顶级投资银行在内的几家全球大型投资公司的高管举行了一次电话会议，试图打消他们的疑虑。

中国证监会副主席方星海表示，只要中国企业符合上市要求，中国政府将继续允许它们在美国上市。

但是一位知情者告诉《金融时报》说，"显然会有更多（更严厉的措施）出台，这对每个与会者来说都是不言自明的。"

事实上，许多中国公司在境外证券交易所上市，可能获得部分免受中国政府打压的庇护。

"他们基本上都被要求遵守上市规定和国际规范。他们可以利用这些规则和规范作为挡箭牌，应对来自中国政府的压力。"冈特对德国之声分析说， "如果中国政府试图干涉，他们可以说'嘿，我们在纽约证交所公开上市呢，我们不能这样做！'"

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