中国重启南海谈判 批美为「最大威胁」

(德国之声中文网) 中国政府在东南亚多国准备针对南海争议展开会谈的前夕，对这些国家发出警告，要求他们不要在南海议题上与美国合作。中国外交部亚太事务副部长罗照辉周四 (9月3日) 也宣布，中国将与东南亚国家协会 (ASEAN)成员国重新针对南海的行为准则展开谈判。

事实上，双方自2002年便展开相关谈判，但是在北京坚持南海区域以外的国家不应该参与谈判後，双方的谈判陷入僵局。近年来，东南亚各国被迫选择与中国或美国建立盟友关系。

罗照辉周三 (9月2日) 透过视讯参与中国外交部举办的一场会议时表示，美国是南海争议的源头，但分析师却认为罗照辉用词强烈的谈话内容可能无法让中国政府顺利赢得其他东南亚地区国家的支持，因为他并未在谈话中提出新的方式来解决东南亚国家对於南海争端的担忧。

罗照辉表示：「美国除了干预南海议题外，还在本地区与日本丶澳大利亚与印度建立了一个反中国的『小北约』联盟，这充分展现了美国的冷战心态。中国从不制造麻烦，但我们也不怕面对麻烦。」

「美国为南海最大威胁」

罗照辉也指控美国不断在南海做出挑衅行为，并试图强迫南海地区的国家在中国与美国之间做出选择。他说：「争议不断的南海只会符合美国的利益以及其全球战略议程，东南亚地区的国家则是必须为南海争端付出代价。美国是南海与该地区和平最大的威胁，美国将会阻碍这个区域的合作丶发展与繁荣。」

他也谴责2016年依据《联合国海洋法公约》执行的南海仲裁案判定中国不拥有九段线海上主权，并驳斥中国可能在南海扩大军事行动的说法。他说：「中国或东协各国都没有想要把南海转换成武力争端的战场，我们不想让南海成为地缘政治竞赛的工具。」

南京大学中国南海研究协同创新中心的执行主任朱锋向南华早报表示，中国目前正面临美国在政治丶外交与军事领域所带来的压力。他说：「由於美国总统大选将近，在美国国内陷入困境的特朗普试图透过扩大与中国对抗来扭转选情，但这种作法却会提升南海爆发冲突的风险。」

专家: 中国难以说服东协各国

今年7月，美国国务卿蓬佩奥曾表示，中国称其占有南海90%领域的说法是「完全违法」。美国也趁机支持越南丶菲律宾丶马来西亚丶汶莱与台湾等国争取部分南海主权，但此举也让南海争端的紧张程度进一步提升。

为了与美国抗衡，中国政府过去几周开始活络与部分亚洲跟欧洲国家的关系。中国中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪周二 (9月1日) 出访缅甸，而他上个月才刚出访新加坡与韩国。

专家认为，中国与东协各国的关系会因为罗照辉对美国所做出的强硬表态而陷入僵局，但这也代表与东协各国的关系对中国来说将变得更加重要。即便如此，专家不认为中国会轻易改变他们在南海声张主权的作法。广州暨南大学的专家张明亮告诉《南华早报》：「虽然罗照辉的论述可以满足中国人民的看法，但他强硬的立场很难在接下来几场重要的谈判中帮助到中国政府。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)