 中国释放十名印度士兵 两国冲突仍难解 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.06.2020

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时政风云

中国释放十名印度士兵 两国冲突仍难解

中印两国自周一於边境爆发45年来最严重的军事冲突後，试图透过协商来缓解紧张关系。法新社报导，周四晚间中国释放了十名被囚禁的印度士兵，但印度国内仍充满反中情绪。

Indischer Grenzsoldat an der Grenze zu China (Getty Images/AFP/T. Mustfa)

(德国之声中文网) 法新社引述媒体报导，指出中国已释放了十名先前被囚禁的印度士兵。本周一 (6月15日) ，中印两国在靠近喜玛拉亚山的边境区域爆发45年来最严重的军事冲突，造成至少20名印度士兵丧命。

中印两国持续针对本周爆发的军事冲突展开协商，他们希望能藉此找到纾解紧张关系的方法。消息指出，这10名印度士兵是在当地时间周四 (6月18日) 晚间被释放，虽然印度政府并未针对此消息发表声明，但印度军方却强调，目前没有迹象显示有士兵在加勒万河谷区的军事冲突中失踪。

印度媒体报导，中印双方是透过一场将军级的对谈达成协议，下令释放被囚禁的印度士兵。印度与中国过去几天不断指控对方是引发过去45年来最严重军事冲突的始作俑者，而在印度国内抵制中国商品的呼声高涨之际，数千人周四参与了一场替在军事冲突中丧命的印度士兵举办的丧礼。现场民众烧毁中国国旗与中国国家主席习近平的肖像。

Unterstützer der indischen Regierung verbrennen chinesische Produkte (picture-alliance/AP Photo/R. K. Singh)

印度国内抵制中国商品的呼声高涨之际，数千人周四参与了一场替在军事冲突中丧命的印度士兵举办的丧礼。现场民众烧毁中国国旗与中国国家主席习近平的肖像。

印度军方表示，目前仍有18名士兵因伤重在接受治疗。中方则承认中国军队也遭在军事冲突中出现伤亡，但拒绝公布实际数字。中国在外长王毅与印度外长苏杰生 (Subrahmanyam Jaishankar) 通话後，中国重申印度不该低估中国捍卫领土主权的决心。

苏杰生则说，中国已多次对印度发动预谋攻击，而这些行动已严重伤害中印两国之间的关系。

杨威廉/邹宗翰 (法新社) 

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