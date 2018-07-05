 中国释放刘霞 德国大使随行飞往柏林 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.07.2018

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时政风云

中国释放刘霞 德国大使随行飞往柏林

3天后便是刘晓波逝世周年，此时传出被软禁8年的刘霞离开北京的消息。

Liu Xia (picture-alliance/dpa/A.F. Yuan)

刘霞

(德国之声中文网) 数位消息人士指出，刘霞已经离开北京，搭乘飞机前往德国。

德国之声与刘霞友人确认: 「我已和刘霞哥哥通话通话证实她11点多离开。」

根据报道，刘霞搭乘芬兰航空班机前往德国柏林，其胞弟刘晖未能同行。

人在柏林的作家廖亦武也在脸书上证实此消息。

《德国之声》记者访问野渡，确认刘霞10日上午11点搭乘芬兰航空班机前往德国柏林，预计将于柏林时间晚间六点半抵达。

其胞弟刘晖未能同行，但是在机场送行。野渡说:「他现在暂时肯定不能走，以后有待努力。」

野渡确认，中国官方没有派人陪同。另一方面，独立中文笔会会长廖天琪则表示，德国大使与刘霞一起坐飞机回德国。

时机

记者询问野渡，适逢李克强访问德国以及刘晓波十周年前夕，他怎么看待这个时机?

「应该跟刘晓波去世一周年应该没有什么关系，应该还是跟一直以来各国政府与NGO的努力分不开。特别是现在那个李克强在德国访问，我认为德国政府在李克强访问期间一定是特意提了这件事情，才会有这个突然的安排。大家都决得很突然。」

记者询问，是否有可能刘霞状况差到一定要放她走呢? 他表示目前认为跟外交交涉比较有关联，其他细节尚不清楚。

刘晓波遗孀

刘霞为诺贝尔和平奖得主刘晓波遗孀。她的先生刘晓波于2009年因煽动颠复国家政权而被监禁。2017年7月13日在狱中因肝癌去世。患有抑鬱症的艺术家暨诗人刘霞，从未被指控犯有任何罪行，自先生2010年获得诺贝尔和平奖以来却一直受到软禁，至今8年。

她最后一次出现在公开场合，是在中国当局的陪同下参加刘晓波葬礼。

3天后便是刘晓波狱中病逝满一周年。

各国维权人士包括联合国皆呼吁北京政府释放刘霞，让她出国进行治疗。德国外交部曾经公开表示「如果刘霞选择德国，随时欢迎她来。」

罗法/夏立民 (综合报道)

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