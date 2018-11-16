中国释出善意　贸易战仍难迎刃而解

(德国之声中文网) 美国官员週四 (11月15日) 证实中国週一 (11月12日) 晚间回应了美国先前针对贸易协商列出的需求。然而，他强调中方的回应恐怕难以使中美贸易谈判有突破性进展。美国官员在接受路透社採访时指出，虽然中国的回应对于缓解中美贸易战来说是个好预兆，但因为中国先前曾对贸易改革给过空头支票，美国对这些承诺抱持怀疑态度。

中国针对贸易协商提出142项回应，主要分成三大类: 中国愿意协商的需求、中国正在解决的问题及中国不愿协商的需求。根据路透社报导，有消息指出中方回应主要重述习近平最近的演说内容，要求美国移除对多项商品徵的关税。然而该官员也透露双方目前不在同一个基准点上针对贸易谈判进行对话。

美国正在研究这142项回应，但目前很难判定中国的回应是否能防止美国在2019年初提高对中国商品所徵的关税。

由于G20峰会两週后即将在阿根廷登场，美国官员认为外界不用预期中美贸易谈判能达到突破性发展。他强调，最理想的结局是双方领袖同意继续沟通，并对外宣布中美贸易协商正朝着对的方向前进。

美国总统特朗普此前已对2000亿美元的中国进口商品徵10%关税，而根据他的计画，美国将在明年一月一日将关税提高至25%。为了回应美国，中国也对1100亿的美国进口商品徵关税。特朗普之前也扬言如果北京无法满足美方列出的需求，他将对剩下价值2670亿的中国进口商品徵关税。

杨威廉/夏立民（路透社等）