中国酝酿反击措施 特朗普:北京别做梦

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在推特上再次对中国放话，不要指望靠别人扳倒他。他说:「中国以为沉睡的拜登或是其他人会在2020当选是作梦。他们想剥削美国。」

特朗普也再次强调:「我们就是要这样对中国。」他表示是中国破坏协议，要求重新谈判。也说美国从中国关税中获得数十亿的收入。不过美国总统的首席经济顾问库德洛接受电视采访时承认，虽然中国会承受大部分经济损失，但美国消费者也会因此受害。他强调:「双方都要承担结果。」

中国尚未进行报复

库德洛周日(5月12日)表示，美国增加关税后，正等着中国启动报复措施。这也是在最新的华盛顿会谈未能产出贸易协议后，他的最新谈话。他说:「至今还没有看到(中国的)对应措施。但是今天、今晚或是明天都可能会有更多消息。」

库德洛表示，特朗普全面提高中国进口商品关税的计画可能需要几个月的时间才能生效。他表示:「可能要几个月、三个月。我不确定。还要一些时间，不过总统会做出最终决定。」

上周五美国官员指责北京收回前几轮谈判中的承诺后，美国将价值2000亿美元中国进口商品的关税从10％提高到25％。虽然特朗普一再强调中方支付大量关税，并将财富转移到美国，但库德洛揭露，中国没有支付关税。虽然有些比较大的零售商有能力跟中国供应商议价，让他们把价格压低以平衡关税的增加，但是大部分的关税都转由美国进口商吸收了。再者，目前为止的学术研究都认为，是美国的厂商和消费者在蒙受特朗普提高关税的损失。

上周五华盛顿的谈判没有达成协议就结束，但双方都表示未来还会继续谈。库德洛表示目前没有安排，但中国官员已邀请美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦访问北京。库德洛也表示，特朗普和中国国家主席习近平可能在6月底的日本G20国际会议上举行会谈。

中国鸽派要求政府调整对美政策

根据《南华早报》12日报导，中美贸易谈判破局前，中共内部的鸽派人物要求政府重新审视对美的总体战略。包括政府退休官员、知名智囊人物到有影响力的红二代等精英阶层都表示必须调整对美政策。

夏立民/罗法 (综合报导)