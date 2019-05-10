 中国酝酿反击措施 特朗普:北京别做梦 | 经济纵横 | DW | 13.05.2019

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经济纵横

中国酝酿反击措施 特朗普:北京别做梦

贸易战开打至今两败俱伤，中美仍互不相让。白宫承认消费者会因此蒙受损失，中国鸽派也要求北京调整政策。特朗普与习近平能否适时停手，不要把全球经济拖下水?

US-Präsident Donald Trump (AFP/B. Smialowski)

特朗普大概没有料到北京不肯妥协，贸易战战线持续延长，这对他布局2020美国总统大选是利是弊?

(德国之声中文网) 美国总统特朗普在推特上再次对中国放话，不要指望靠别人扳倒他。他说:「中国以为沉睡的拜登或是其他人会在2020当选是作梦。他们想剥削美国。」

特朗普也再次强调:「我们就是要这样对中国。」他表示是中国破坏协议，要求重新谈判。也说美国从中国关税中获得数十亿的收入。不过美国总统的首席经济顾问库德洛接受电视采访时承认，虽然中国会承受大部分经济损失，但美国消费者也会因此受害。他强调:「双方都要承担结果。」

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在华盛顿举行了又一轮谈判后，特朗普再度激化与北京的冲突：美方启动对几乎全部余下进口中国商品的加征关税程序。愈演愈烈的贸易争端未来会呈现怎样的发展？ (11.05.2019)

美国已经在周五提高了2000亿美元中国商品的关税，北京扬言要出台的反制措施却依然是个迷。骤然升级的贸易战中，美中双方手里各自还有哪些牌？这场贸易争端，接下来又会呈现怎样的走势？ (10.05.2019)

特朗普指责中国才是破坏谈判的一方，而中国商务部回应称，中方从来都信守承诺。中国官媒社论则认为，贸易战升级、中美双方都蒙受损失，未必是坏事。 (09.05.2019)

32年前，《特朗普：交易的艺术》在纽约时报畅销书排行榜上连续13周占据首位，该书侃侃道出特朗普最为得意的“生意经”。在跟中国的贸易战中，沙场老将特朗普看来也是“不忘初心”，对自己的生意经信手拈来。 (07.05.2019)

中国尚未进行报复

库德洛周日(5月12日)表示，美国增加关税后，正等着中国启动报复措施。这也是在最新的华盛顿会谈未能产出贸易协议后，他的最新谈话。他说:「至今还没有看到(中国的)对应措施。但是今天、今晚或是明天都可能会有更多消息。」

库德洛表示，特朗普全面提高中国进口商品关税的计画可能需要几个月的时间才能生效。他表示:「可能要几个月、三个月。我不确定。还要一些时间，不过总统会做出最终决定。」

上周五美国官员指责北京收回前几轮谈判中的承诺后，美国将价值2000亿美元中国进口商品的关税从10％提高到25％。虽然特朗普一再强调中方支付大量关税，并将财富转移到美国，但库德洛揭露，中国没有支付关税。虽然有些比较大的零售商有能力跟中国供应商议价，让他们把价格压低以平衡关税的增加，但是大部分的关税都转由美国进口商吸收了。再者，目前为止的学术研究都认为，是美国的厂商和消费者在蒙受特朗普提高关税的损失。

上周五华盛顿的谈判没有达成协议就结束，但双方都表示未来还会继续谈。库德洛表示目前没有安排，但中国官员已邀请美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦访问北京。库德洛也表示，特朗普和中国国家主席习近平可能在6月底的日本G20国际会议上举行会谈。

中国鸽派要求政府调整对美政策

根据《南华早报》12日报导，中美贸易谈判破局前，中共内部的鸽派人物要求政府重新审视对美的总体战略。包括政府退休官员、知名智囊人物到有影响力的红二代等精英阶层都表示必须调整对美政策。

夏立民/罗法 (综合报导)

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